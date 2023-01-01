Orta Çağ’da Ortodoks meshebinin yeni yayılmaya başladığı yıllarda yaygınlaşan vampir fenomeni; sinemadan pop kültüre, video oyunlarından efsanelere kadar oldukça geniş bir alanda etkisini sürdürüyor. Vampir denilince hemen hemen herkesin aklına kan emen, sivri dişlere ve soluk bir tene sahip, genelde yarasalar ile benzeştirilen yaratıklar geliyor. Haliyle böyle fantastik bir karakterin öyküsünü konu alan pek çok kült sinema filmi bulunuyor. Dilerseniz bu filmleri birlikte inceleyelim.

En İyi Vampir Filmleri Listesi

Nosferatu

Dracula (1931) / (1958)

Interview With The Vampire

Blade

Only Lovers Left Alive

Twilight

Underworld

A Girl Walks Home Alone at Night

Nosferatu

Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi ismi ile de bilinen 1922 yılında ünlü Alman yönetmen F.W. Murnau tarafından çekilen kült bir vampir filmidir. Bram Stoker’in Drakula adlı romanından ilham alarak sinemaya uyarlanan Nosferatu filmi, telif hakları sebebiyle yayından kaldırılarak 1931 yılında Drakula isimli versiyonuyla yeniden yayına alınmıştır.

Nosferatu filminde Thomas Hutter adında genç bir adamın, Kont Orlok isimli müşteri ile görüşmek için gittiği Transilyanya’daki şatoda başından geçen olayları izliyoruz. Hutter, söz konusu Kont ile görüşmeden önce yerli halkın yaptığı uyarılara rağmen merakına yenik düşerek bu gizemli kişiyi ve şatosunu araştırmaya koyuluyor. Vampir filmleri arasında adeta bir başyapıt olarak gösterilen Nosferatu, gerilim dolu bir yolculuğa çıkmak isteyen seyirciler için ideal.

Tür: Korku

Oyuncular: Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schröder, John Gottowt.

IMDB Puanı: 7.9

Dracula (1931), (1958)

Tod Browning tarafından yeniden beyazperdeye aktarılan 1931 yapımı Dracula, Nosferatu filminde olduğu gibi Bram Stoker’in aynı isimli romanından ilham alarak çekilen bir diğer kült vampir filmidir. Dwight Frye’nin hayat verdiği Renfield isimli ana karakterimiz, bir konut satış işi ile ilgili görüşmek için gittiği Kont Dracula’nın kalesinde hiptonik güçlere sahip olan Kont’un kontrolü altına girer. Film boyunca farklı karakterleri kanını emerek kölesi haline getiren Kont Dracula, Dr. Abraham Van Helsing’in durumu farketmesi üzerine büyük sırrını ortaya çıkarır. Siyah beyaz korku filmi türünün en kaliteli yapımlarından olan 1931 Dracula efsanesi, 1936 yılında çekilen Dracula’nın Kızı adlı filmle devam etmiştir.

Tür: Korku

Oyuncular: Bela Lugosi, Helen Chandler, David Manners, Dwight Frye, Edward Van Sloan.

IMDB Puanı: 7.4

1958 yapımı Dracula, Drakula’nın Dehşeti filminde ise efsanevi Yüzüklerin Efendisi film serisinden Saruman karakteri ile tanıdığımız Christopher Lee’yi ana karakterimiz olan Kont Dracula rolünde izliyoruz. İlk renkli korku filmleri arasında bulunan Dracula’da; kendi kalesinde saldırıya uğramış olan vampirimizin intikam almak için bir önceki filmden tanıdığımız Jonathan Harker karakterine musallat oluşuna şahitlik ediyoruz. Vampirden kurtulmak için ise Harker ve ailesinin tek umudu Dr. Van Helsing oluyor.

Tür: Korku

Oyuncular: Christopher Lee, Peter Cushing, Michael Gough.

IMDB Puanı: 7.2

Interview With The Vampire

1995 yılında vizyona giren Vampirle Görüşme isimli film, Anne Rice’ın romanından ilham alıyor. Leslat adlı vampire hayat veren Tom Cruise, beyazperdedeki korkutucu vampir temasına farklı bir yorum katarak ekrana oldukça karizmatik ve ilgi çekici bir karakter yansıtıyor.

Filmimiz, Leslat tarafından vampire çevrilen soylu bir aileye mensup Louise karakterinin etrafında dönüyor. Vampirliğe henüz alışamamış olan Loiuse’in adaptasyon süreci ve sırasında yaşanan olaylara tanık olduğumuz film, dram / korku türünde sinemanın nadir örnekleri arasında gösteriliyor. Pek çok alanda Oscar adayı gösterilmiş Vampirle Görüşme, yıldız oyuncu kadrosu ile de beğeni topluyor. Brad Pitt filmleri denildiğinde akıllara gelen ilk yapım olmasa da Brad Pitt hayranlarının kesinlikle izlemesi gereken bir yapım.

Tür: Dram, Korku

Oyuncular: Tom Cruise, Brad Pitt, Stephen Rea, Kirsten Dunst, Antonio Banderas.

IMDB Puanı: 7.5

Blade

Marvel’in sevilen karakterleri arasında yer alana Blade’in öyküsünü konu alan seri, ülkemizde Bıçağın İki Yüzü ismi ile de biliniyor. İlk olarak 1998 yılında vizyona giren filmin ana karakteri olan Blade’e ise efsanevi aktör Wesley Snipes hayat veriyor. Filmde annesi vampirler tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen Blade’in intikam hikayesini izliyoruz. Annesine yapılan vampir saldırısı sonrası az da olsa vampir geni taşıyan Blade, hayatını bu korkunç yaratıkları yok etmeye adamıştır. Unutulmaz film müzikleri, görsel efektleri ve sunduğu aksiyon ile Blade, Bıçağın İki Yüzü’nün devam filmleri olan 2002 yapımı Blade II ve 2004 yapımı Blade: Trinity, serinin hayranları için mutlaka izlenmesi gereken iki şaheserdir.

Tür: Korku, Aksiyon

Oyuncular: Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson.

IMDB Puanı: 7.1

Only Lovers Left Alive

2013 yapımı Sadece Aşıklar Hayatta Kalır isimli film, vampir ve romantizm öğelerini bir arada sunuyor. Korku temasından uzak olması ile öne çıkan Only Lovers Left Alive, Adam ve Eve adlı iki vampirin arasındaki ilişkiyi ve bununla gelişen olayları konu alıyor. 2 vampir olarak çok uzun yıllardır dünya üzerinde var olan bu çift, zaman içerisinde yaşama dair tüm umutlarını kesip hayattan kendini izole etmişlerdir. Bu karamsar iki vampir, zaman içerisinde aradıkları umut ışığını birlikte bulacaktır.

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska.

IMDB Puanı: 7.2

Twilight

Popüler kültürde vampir temasının yaygınlaşmasının en büyük öncülerinden biri olan Twilight Alacakaranlık Efsanesi, Amerikalı yazar Stephenie Meyer'in aynı adlı kitap serisinden sinemaya uyarlanan filmlerdir. Toplam 5 film ile beyazperdeye aktarılan Twilight serisinde ana karakterimiz vampir Edward Cullen ve sıradan bir lise öğrencisi olan Bella Swan’nın arasındaki sürükleyici aşk hikayesine tanıklık ediyoruz.

Uzun yıllardır dünya üzerinde bulunan ve kimliğini bir lise öğrencisi olarak gizleyen vampir Edward, insan kanına duyduğu çekim sebebiyle uzak durmaya çalıştığı Bella’ya aşık olur. Bununla birlikte gelişen olayları konu alan devam filmleri ise Yeni Ay (2009), Tutulma (2010), Şafak Vakti Part I (2011) ve Şafak Vakti Part II (2012)’dir.

Tür: Gerilim, Aşk, Fantastik

Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner

IMDB Puanı: 5.3

Underworld

Dilimize Karanlıklar Ülkesi olarak çevrilen Underworld, 2004 yılında vizyona girmiş ve 6 filmlik bir seriye imza atmıştır. Fantastik aksiyon temasını romantik detaylarla harmanlayan yapım, vampir - kurtadam temasını işleyen unutulmaz filmlerden biridir. Selene isimli ana vampir karakterimiz, yıllar boyunca vampir ve kurtadam klanları arasındaki savaşlara katılmıştır. Yıllar sonra Micheal isimli bir kurtadama aşık olan Selene, bu iki tür arasındaki savaşın son bulması için çözüm aramaktadır. Underword serisinin izlenmeye değer devam filmleri ise şunlardır; Karanlıklar Ülkesi: Evrim (2006), Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi (2009), Underworld: Endless War (2011), Karanlıklar Ülkesi: Uyanış (2012), Underworld 5 (2016).

Tür: Aksiyon, Korku, Fantastik

Oyuncular: Kate Beckinsale, Scott Speedman, Bill Nighy.

IMDB Puanı: 7.0

A Girl Walks Home Alone at Night

En iyi vampir filmleri listemizde son durağımız Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız oluyor. 2014 yapımı olan film, Yeni İran Sineması’nın en iyi örnekleri arasında gösteriliyor. İran’da bulunan Bad City adlı kasabada yaşanan kriminal olayların öne çıkarıldığı filmin hikayesi, olaylara dahil olan vampir bir kadın ile karmaşıklaşıyor. Bu film ayrıca ilk İran’lı western - vampir türünde bir yapım olarak tarihe geçmiştir.

Tür: Aşk, Gerilim, Korku

Oyuncular: Sheila Vand, Arash Marandi, Mozhan Marnò.

IMDB Puanı: 6.9

En iyi vampir filmlerini sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Vampir temasını konu alan filmler, hemen hemen her dönem seyirci tarafından sevilmeye ve tüketilmeye devam ediyor. Peki sizin en beğendiğiniz vampir filmleri arasında hangileri yer alıyor? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel teknoloji ve oyun haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.