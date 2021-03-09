Tom Cruise Deepfake Videoları Endişe Verecek Kadar Gerçek

Son günlerde TikTok'ta viral haline gelen Tom Cruise deepfake videoları nasıl hazırlanıyor? Binlerce kullanıcı bu videolar yüzünden Tom Cruise'un TikTok kullanmaya başladığına inanmıştı, peki ya deepfake teknolojisine karşı bir önlem alınmayacak mı?

Hollywood oyuncusu Tom Cruise'u son günlerde golf oynarken veya sihir numaraları yaparken gösteren viral bir TikTok video dizisi, deepfake teknolojisinin nasıl bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Bu videolar, komplo teorilerini çevrim içi olarak yayma potansiyeli hakkında endişeleri artırmış durumda.

Tom Cruise gibi yayınlanan video klipleri o kadar gerçekçi ki, başlangıçta bazı insanlar Hollywood aktörünün TikTok kullanmaya başladığına inandı. Cruise'un deepfake videolarını yayınlayan hesap, sadece birkaç gün içerisinde yüz binlerce takipçi kazandı.

Hesabın sahte olduğunu fark edenlerin çoğu -hesap adı @deeptomcruise- teknolojinin sadece birkaç yıl içinde ne kadar ilerlediğini görmüş oldu. Ancak kandırıldığını anlayan kullanıcılar, "Bu soğukkanlılıktan beni korkutmaya başladı." gibi ifadelerle tepkilerini göstermeye başladı.

Tom Cruise deepfake videoları nasıl hazırlanıyor?

Deepfake videoları internetin her yerinde daha yaygın hale gelse de, bu tür ultra gerçekçi videolar oluşturmak hala ortalama bir teknoloji kullanıcısının çok ötesinde.

Görsel efekt sanatçısı Chris Ume tarafından oluşturulan videolarda, "Tom Cruise taklitçisi" olacak bir makine öğrenme uygulaması kullanılıyor. Videoların, Cruise'un yüz hareketlerini yüzlerce saat izlendikten sonra oluşturulduğu belirtildi.

Ancak yine de kurumsal müşteriler için yapay zeka tarafından video oluşturan Synthesia gibi şirketlerin ortaya çıkması, deepfake uygulamalarını hem uygun maliyetli hem de nispeten kolay hale geliyor.

Bununla birlikte teknolojinin ilerleme hızı, kötü niyetli kullanıcıların deepfake yazılımına erişim sağlamasıyla ilgili endişelere yol açıyor. Güvenlik uzmanlarına göre gerçekçi deepfake'ler, gelecekte siber saldırı gerçekleştirmek için de kullanılabilir.

Kimlik güvenlik firması CyberArk'ın araştırma uzmanı Nir Chako verdiği demeçte, "Deepfake'lerin kurumsal saldırıların bir özelliği haline gelme potansiyelini görüyoruz ve mevcut sosyal mühendislik tekniklerini daha da güvenilir görünmeleri için güçlendiriyoruz" dedi.

Pek çok çevrim içi içerik denetiminde olduğu gibi deepfake teknolojisi de kuralların sömürülmesi veya göz ardı edilmesi için çok fazla bulanıklığa sahip. TikTok'un bazı politikalarına rağmen sahte Tom Cruise videolarının sosyal medyadan kaldırılmadığını belirtelim. TikTok'a göre, hesabın kullanıcı adında Tom Cruise'un gerçek olmadığının belirtilmesi yeterli.