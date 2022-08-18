Adobe InDesign CC ile etkileyici sayfalar tasarlayabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adobe serisinin milyonlara ulaşan programlarından bir tanesi olan Adobe InDesign CC, yeni güncellemeleri ile yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık çeşitli güncellemeler ile kullanıcılarına pek çok özellik sunan uygulama, firmanın en çok kullanılan programlarından bir tanesi olma özelliğine sahip. Çok yönlü bir masaüstü yayıncılık uygulaması olarak ifade edilen uygulamada kullanıcılar tablet, baskı ve diğer aygıtlar için sayfa tasarımı yapabiliyor. Kitap, dijital dergiler, e-kitaplar, posterler, PDF'ler ve daha pek çok içerik için zengin sayfa tasarımları yapmaya olanak tanıyan uygulama, kullanıcılara ihtiyaçları olan tüm araçlara ulaşma fırsatı da veriyor. Kullanıcılar tek bir proje üzerinde tüm ihtiyaçları olan araçlara anında ulaşabiliyorlar.

Adobe InDesign CC Özellikleri

Zengin bir arayüz,

Çeşitli tasarım araçları,

Baskı için mükemmel belgeler oluşturma,

Çeşitli sayfa mizanpajları tasarlama,

Sade yapı,

Harika görüntüler,

Etkileşimli tasarımlar,

Kullanıcılarına göz kamaştırıcı tasarımlar yapma fırsatı veren Adobe InDesign CC, basılı ve dijital ortamlar için sektörün önde gelen yazılımları arasında yer alıyor. Kullanıcılar uygulama içerisinde oluşturdukları içerikleri dilerlerse PDF formatında paylaşabildikleri gibi, tasarımlarını bulutta da saklayabilecekler. Bulut teknolojisi ile kullanıcılar diledikleri an diledikleri yerde oluşturmuş oldukları tasarımlara anında erişebilecek ve kaldıkları yerden devam edebilecekler. Kullanıcılar Adobe InDesign CC içerisinde ücretsiz olarak Adobe Stock şablonlarına da erişebilecekler. Dileyen kullanıcılar Adobe Stock'da yer alan hazır şablonlarıda projelerinde kullanabilecekler.

M1 işlemcili Mac bilgisayarlarda iki kat daha hızlı çalışan uygulama, metinleri anında PDF ile dışa aktarma gibi pek çok özelliği de kullanıcılarına sunuyor.

Adobe InDesign CC İndir

Adobe'un diğer uygulamalarında olduğu gibi Adobe InDesign CC'de de 1 haftalık bir deneme süreci mevcut. Yani kullanıcılar diğer uygulamalarda olduğu gibi Adobe InDesign CC'de de uygulamayı satın almadan 1 hafta boyunca ücretsiz olarak kullanabilecekler. Uygulama resmi web sitesi üzerinden ve Adobe Creative Cloud üzerinden dağıtılıyor. Uygulamayı hemen indirip etkileyici tasarımlar yapmaya başlayabilirsiniz.