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Windows İçin En İyi Ücretsiz Grafik ve Çizim Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Grafik ve Çizim Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Bilgisayarlarımızda bulunan Paint programı temel çizimleri yapmamızı sağlasa da çoğu zaman yeterli olmuyor. Grafik ve çizim konusunda kendini geliştirmek isteyen kullanıcılar ücretsiz en iyi seçenekleri aramaya başlıyorlar. Çok uzağa gitmenize gerek yok, sizin için grafik ve çizim programları arasında harika önerilerimiz var.

Bu listemizde Windows işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi grafik ve çizim programları önerilerini bulacaksınız. Son derece kullanışlı ve basit bu programlar sayesinde grafik ve çizim işlerinizi kolayca halledebileceksiniz. İşte sizin için derlediğimiz en iyi ücretsiz grafik ve çizim programları:

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Google SketchUp Google SketchUp
Google SketchUp Hayalinizdeki herhangi bir şeyi 3 boyutlu olarak çizebileceğiniz ücretsiz Google SketchUp ile dilediğiniz her türlü nesneyi çizebilir ve gerçekçi gözükmesi için birçok efekt ile süsleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Paint.NET Paint.NET
Paint.NET Paint.NET bilgisayarınızda ücretsiz ve hızlı yoldan fotoğraf ve resim düzenleme işlemlerini yapabilmek için kullanabileceğiniz kaliteli bir araç. ÜCRETSİZ
GIMP GIMP
GIMP GIMP hem zengin özellikleri hem de kullanışlılığıyla Photoshop'a rakip olan ücretsiz bir resim editörüdür ÜCRETSİZ
Blender Blender
Blender 3 boyutlu modelleme ve animasyon oluşturma programı olan Blender ile yapabileceklerinizin sınırı yok. ÜCRETSİZ
SmoothDraw SmoothDraw
SmoothDraw SmoothDraw, yüksek kalitede resimler çizmenize ve boyamanıza olanak tanıyan ücretsiz ve başarılı bir programdır. ÜCRETSİZ
Pencil2D Pencil2D
Pencil2D Pencil2D, vektör ve bitmap grafikleri kullanarak animasyon çizimleri yapmanızı sağlayan ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir program. ÜCRETSİZ
MyPaint MyPaint
MyPaint Dijital ressamlar için sayısız fırça seçeneğiyle ücretsiz, hızlı ve kapsamlı bir alternatif olan MyPaint, grafik tablet desteği ve açık kaynak kod avantajı sayesinde sürekli geliştirilmesiyle de göz dolduruyor. ÜCRETSİZ
Artweaver Free Artweaver Free
Artweaver Free Artweaver, yaratıcı kullanıcılar için kullanımı kolay ve güçlü bir çizim ve boyama aracıdır. ÜCRETSİZ
Inkscape Inkscape
Inkscape Ücretsiz bir vektörel grafik düzenleme ve çizim programı olan Inkscape ile clipart, poster ve grafik oluşturmak çok zevkli hale gelecek. ÜCRETSİZ
Krita Krita
Krita Krita programını kullanarak bilgisayarınızda kolay ve hızlı bir şekilde çizim işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Pixia Pixia
Pixia Profesyonel bir ressam yada hobi olarak resim yapmayı çok seviyorsanız Pixia size sunduğu olanaklarla doğa resimleri, portreler ve aklınıza gelebilecek herşeyi digital olarak resmedebilirsiniz. ÜCRETSİZ
ArtRage ArtRage
ArtRage Bilgisayar ortamında kendi resimlerinizi karikatür haline getirebileceğiniz eğlenceli bir resim editörü. DENEME SÜRÜMÜ
DrawPad Graphic Editor DrawPad Graphic Editor
DrawPad Graphic Editor Bilgisayarınızda çizim yapmak ve fotoğraflarınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir grafik tasarım uygulaması. ÜCRETSİZ
PictBear PictBear
PictBear Ücretsiz bir resim editörü ve düzenleyicisi olan PictBear ile sizlerde kendi çizimlerinizi oluşturabilir ve resimlerinizi kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Drawpile Drawpile
Drawpile Drawpile sayesinde proje arkadaşlarımızla bir araya gelerek ortak pencere üzerinde resim düzenleme işlerimizi tamamlayabiliyoruz. ÜCRETSİZ
RealWorld Paint RealWorld Paint
RealWorld Paint RealWorld Paint katman ve .psd codeclerine sahip bir resim ve animasyon editörüdür. ÜCRETSİZ

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