Vikingler Gerçek mi? Vikings Dizisi Hangi Yılları Anlatıyor?

Vikingler gerçek mi sorusunun cevabını genellikle 6 sezon boyunca izleyici kitlesi ile buluşan ve hayranların gözünde en efsanevi karakterler oluşturan Vikings adlı diziyi izleyenler merak etmeye başlıyor.

2013 yılında yayın hayatına başlayan ve daha sonra dünyanın dört bir yanında en çok izlenen dizilerden biri hâline gelen Vikings, 6. sezonu ile final yapmıştı.

Başrollerini Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Alyssa Sutherland, Alex Høgh Andersen gibi oyuncuların paylaştığı dizi her ne kadar bir belgesel olmasa da tarihsel olarak ne kadar doğru olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz.

İpucu vermek gerekirse dizinin akışının devam etmesi için yer yer kurgudan yararlanıldığı da oluyor. Vikings'in altında yatan gerçek hikâyeyi öğrenmeye hazırsanız dizinin ne kadarının gerçek ne kadarının kurgusal olduğunu açıklamaya geçebiliriz.

Vikingler Gerçek mi?

Vikingler, 8. yüzyılın sonlarından 11. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürmüş bir topluluktu. O dönemdeki çoğu topluluk gibi bir yere bağlı değillerdi. Dizide de görülebileceği üzere denizcilik becerileri üst düzeyde ve bu nedenle sürekli hareket edebiliyorlardı.

Gemiler hem Vikinglerin hayatını şekillendirdi hem de tarihin akışını değiştirdi. Bu topluluğun mühendislik becerisi, baskınlar için kullanılan uzun gemiler yapmalarını sağladı. Gemiler genellikle okyanusta kullanılmaya son derece açıktı.

Vikinglerin savaş alanında en çok aktif olduğu yüzyıl ise 9. yüzyıldı. Bu yüzyılda birçok yere baskın yaptılar. Bunları yapmalarının temelinde yatan sebep ise hayatlarını iyileştirmekten ibaretti. Daha iyi bir hayata sahip olmak için diğer yerlere saldırdılar.

Kötü bir yaşam sürdürmek zorunda olmaları ise Vikinglerin yaşadığı bölgedeki yaşam koşullarının çok ağır olmasından kaynaklanıyordu. Her şeyden önce ortada inanılmaz bir kaynak kıtlığı vardı. Bu nedenle dünyanın geri kalanına daha güçlü bir şekilde saldırmayı seçtiler.

İnançlarının merkezinde İskandinav mitolojisi vardı. Savaş sona erdikten sonra Odin'in yürümeye başladığına, savaşçılar öldükten sonra hangilerinin Valhalla'ya döneceğini seçtiğine inanıyorlardı.

İskandinav mitolojisine göre Valhalla, savaşta ölenlerin salonu anlamına geliyor. Odin tarafından yönetiliyor. Doğal olarak bu salona kimlerin girebileceğini de yine Odin belirliyor. Savaş alanında ölmüş ve bir kahraman olduğu sayılan kişiler, buraya getirilir. Zannedildiği üzere burası dört duvarla kaplı bir salon değildir. Büyük ve göz kamaştırıcı güzelliğe sahiptir.

Vikingler, tanrıların şekil değiştirme gibi yeteneklere sahip olduğuna ve karşılarına bir kurt ya da baykuş olarak çıkabileceklerini düşünüyorlardı.

Birçok söylentide Vikinglerin boynuzlu bir miğfer giymesi gibi asılsız bilgi içerir. Aslına bakılacak olursa Vikinglerin başı her zaman açıktı. Sadece arada sırada korunmak amacı ile miğfer takarlardı.

Vikingler, savaşlarla öne çıkan ve son derece acımasız bir topluluktu. Savaş sırasında yollarına kim çıkarsa çıksın, hepsini öldürebilecek kadar vahşilerdi fakat kendi içlerinde diğer topluluklardan daha özgürlükçü ve gelişmiş bir topluluktu.

Rune alfabesine sahiplerdi. Kadınlar diğer topluluklara göre daha özgürdü. Mühendislik becerileri de diğer topluluklara göre oldukça gelişmişti. Tabii, dizinin izleyici kitlesine iyi bir şekilde pazarlanabilmesi için Vikings'te Vikinglerin mühendislik becerileri biraz gölgede bırakılıp savaşlar öne çıkarıldı.

Viking tarihine kısaca bir göz atıldığında ne kadar zengin bir tarih olduğu kolaylıkla görülebiliyor ama bu tarihi başlı başına bir televizyon dizisine uyarlamak zor bir iştir. Bu doğrudan yapıldığında seyirci kitlesini etkileyecek unsurlar olmaz. Bu da doğal olarak Vikings'in bu kadar çok sevilen bir dizi olmamasına yol açar.

Vikings'teki karakterlerin ve olayların büyük bir kısmı bu nedenle tamamen kurgusaldı. Bu diziyi Vikings'in gerçek tarihini bilerek izleyenler fark edecektir ki başlangıçta tarihsel olarak daha doğru bir yol izleniyordu ama sezon sayısı arttıkça seyircinin ekrana bağlı kalmasını sağlayacak daha farklı şeylere ihtiyaç duyulmaya başlandı.

Bu noktada Ragnar karakterine çok fazla ağırlık verildi. Vikinglerin kendi içindeki ilişkileri de daha çok ön plana çıkarıldı.

Ragnar Lothbrok Gerçek mi?

Ragnar Lothbrok, gerçekte var olan bir karakter olmasa da karakterin gerçekten yaşamış birinden ilham alınarak yaratıldığı düşünülür.

Vikingler, tarihte hiçbir zaman ne savaşlar ne kültürleri hakkında hiçbir iz bırakmamıştır. Bu topluluk ile ilgili kanıtlar genellikle onların gerek savaş gerek başka yollar ile etkileşimde bulunduğu diğer topluluklar tarafından aktarılmasına dayanır.

Ragnar Lothbrok'un varlığı da bu nedenle belirsizdir. Ragnar adlı bir kişinin gerçekte de yaşamış olması mümkün olsa da bir ya da birkaç gerçek insanın karışımı ile elde edilen bir karakterdir. Çoğu kişi, Ragnar'ın 845 yılında Paris Kuşatması ile ismini duyuran Viking lideri Reginherus'a dayandığına inanıyor.

Ragnar karakteri yaratılırken ağırlıklı olarak İskandinav efsanelerinden yararlanılmıştır. Bazı efsanelere göre Ragnar'ın ejderha ile dövüştüğü bile tasvir edilir. Başka bir efsanede ise Ragnar ile Lagertha evlenir.

Yazının başında da belirtildiği üzere Vikings bir belgesel değil. Bilgi verme amacı taşımaz. Eğlence amaçlı yapılan bir dizi olduğu için dizinin arkasındaki ekip isterse gerçekte var olan ya da geçmişten bugüne süregelen söylentileri göz önünde bulundurarak yarattığı yeni bir karakter ile gerçekte hiç yaşanmamış olayları izleyiciye sunabilir.

Vikings'i izleme sebebiniz eğer savaşlar ise en iyi savaş filmlerini derlediğimiz listemize de göz atabilirsiniz. Vikingler gerçek mi sorusunun cevabını artık biliyoruz. Vikings dizisinin Vikinglerin gerçek tarihinden farklı olması ile ilgili düşüncelerinizi ise aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.