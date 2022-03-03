Netflix Dizisi Vikings: Valhalla Kısa Sürede Rekor İzlenme Sayısına Ulaştı

Dijital dizi ve film içerik platformu Netflix, özellikle 2022 yılında büyük bir çıkış yakaladı. Film ve dizileri için büyük bütçeler ayırarak daha kaliteli işler çıkarmak için çabalayan platformun yıldızı giderek parlıyor. Abone sayısını artırmak için çalışmalarına devam eden Netflix, izleyicilerin karşısına yeni dizisi Vikings: Valhalla ile çıktı. Merakla beklenen Vikings dizisi, yayınlandıktan kısa bir süre sonra rekor izlenme sayısına ulaştı.

Kısa Sürede 81 Milyon Saat İzlendi

Dijital platform Netflix, küresel bazda yayınladığı ‘Top 10’ listesini açıkladı. Yayınlanan listede, 25 Şubat gününde yayına giren Vikings: Valhalla’nın 6 gün içerisinde 81 milyon saat izlendiği görüldü. Dizi, platform üzerinde anlık olarak 81 milyon saat izlenme sayısıyla dikkat çekti.

Vikings: Valhalla Konusu

Netflix'te yayımlanan yeni yapımda Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir ve Harald Hardrada gibi maceracı Vikinglerin seyahatleri, keşifleri ve savaşları işleniyor. Kattegat'tan İngiltere'ye ve hatta daha ötesine zafer ve hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Dizi, Viking Çağı'nın nasıl sona erdiğini de anlatıyor.

11. yüzyılın başlarındaki Vikingleri anlatan dizi, birçok eleştirmenden de olumlu geri dönüşler almayı başardı. ‘Türkiye Top 10’ listesinde zirvede yer alan Vikings: Valhalla, 2013 yılında yayınlanan Vikings dizisiyle kıyaslansa da, yeni yapım Vikings’in geçtiği dönemden 100 yıl sonrasına odaklanıyor.