VirtualBox ile Sanal Makine Nasıl Kurulur?

Virtualbox ile sanal makine oluşturma işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor? Bu yazıda çok sayıda bilgisayar kullanıcısı tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve söz konusu işlemin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Bilgisayarlarımızı kullanırken birçok farklı yazılımı yükleyip memnun kalmadıklarımızı silebiliyoruz. Bu yazılım inceleme işlemlerinde ise bazen istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Program yükleme sırasında oluşan sıkıntılar sonucu programlar bilgisayarımızdan kaldırılamayabiliyorlar.

Kaynağına güvenemediğimiz yazılımlar bilgisayarımıza zarar verebiliyorlar veya bilgisayarımızdan kaldıramayacağımız eklentiler yükleyebiliyorlar. İşte bu durumda bilgisayarınıza zarar gelmesini önlemek için özel bir yazılım test etme ortamı oluşturabilmektesiniz.

Bu iş için Virtualbox adlı yazılımdan faydalanacağız. Virtualbox temel olarak bilgisayarınız içerisinde farklı bir işletim sistemini sanal olarak çalıştırmanıza yardımcı olan bir araç. Virtualbox ile oluştaracağınız sanal makine içerisinde Windows veya Linux işletim sistemlerini çalıştırabilmektesiniz.

Virtualbox ile Sanal Makine Oluşturma Adımları

Virtualbox'ı indirip yükleyin.

Programı açın.

"New" butonuna basın.

"Next" butonuna tıklayın.

"Name" kısmına sanal makine için isim girin.

İşletim sistemini seçin.

"Next" butonuna basın.

"Start-up Disk" seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

"Create new hard disk" seçeneğini seçin.

"Next" butonuna tıklayın.

Talimatları izleyin.

Bu yazımıda "sanal makine nasıl kurulur" sorusunu cevaplayacağız ve sanal makine kurulumu işlemlerini adım adım resimli olarak anlatacağız. Bilgisayarınızda sanal makine kurmak için ilk olarak Virtualbox yazılımını kurmanız gerekiyor.

Bilgisayarınızda sanal makine çalıştırmak için ihtiyacınız olan ikinci şey ise oluşturmak istediğiniz sanal sisteme ait önyüklenebilir (bootable) iso kalıbı. Programı indirip kurulumu gerçekleştirdikten sonra sanal makina kurulum işlemlerine başlıyoruz.

Virtualbox isimli program üzerinden sanal makine oluşturabilmek için uygulamanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Bu adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak programı indirip yükledikten sonra açın.

Program simgesinin üzerine çift tıkladıktan sonra bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "New" butonuna basın ve hemen ardından "Next" butonuna tıklayın. Daha sonra "Name" kısmına sanal makine için isim girin.

İsim yazdıktan sonra işletim sistemini seçin. "Next" butonuna basın. "Start-up Disk" seçeneğinin seçili olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından "Create new hard disk" seçeneğini seçin. Daha sonra "Next" butonuna tıklayın ve son olarak talimatları izleyin.

Bu yazıda Virtualbox isimli popüler program üzerinden sanal makinenin nasıl oluşturulacağını açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca sanal makine kullanmaya başlamak için 7 neden yazımıza göz atabilirsiniz.