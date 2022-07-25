Sanal Makine Nedir, Ne İşe Yarar?

Sanal makine tam anlamıyla bilgisayar içinde bir bilgisayar kurmaktır. Tanımı: Bilgisayar içindeki programları farklı bir ikinci bilgisayar içinde çalıştırılması olarak geçmektedir.

İngilizcesi Virtual Machine-VM olan sanal makine aynı gerçek bir bilgisayar gibi işlem görmektedir. Sanal makine kurmak için programlara ihtiyaç vardır. Bu programlar arasından en popüler olan VirtualBox’dır. Bu programı kullanarak kurmak istediğiniz bilgisayarın özelliklerini belirleyebilirsiniz.

Bilgisayar içinde kurmak istediğiniz bilgisayarın RAM gibi diğer özelliklerini de belirleyebilirsiniz. Sanal makineler gerçek bilgisayar donanımlarından yararlanmaktadır. Fakat cihazınızda 16 GB RAM bulunuyorsa sanal makinenize 16 GB RAM’den fazla donanım özelliği bulundurmanız imkansızdır.

Sanal Makine Ne İşe Yarar?

Gerçek bilgisayarın donanımlarından yararlanan sanal makinelerde işlemci markasını değiştiremezsiniz. İşlemci hızını ve diğer özellikleri belirleyebildiğiniz. Sanal makineler bilgisayar güvenliği ve siber saldırılar için oldukça fazla kullanılmaktadır.

Siber saldırı gerçekleştiren bilgisayar korsanları kendi bilgisayarları açığa çıkmamaları için bilgisayar içinde bilgisayar kurur, ana makine Wi-Fi ile internete bağlanmış olsada sanal makine onu ethernet olarak algılayacaktır. Siber saldırı işlemlerinde bilgisayar korsanları sanal makine üzerinde en çok linux işletim sistemini kullanmaktadırlar.

İnternet üzerinden cihaza indirilen crackli programlar içinde trojen gibi virüslerin bulunması oldukça yüksektir. Bu nedenle bilgisayar kullanıcıları kurmak istedikleri programı ilk sanal makinede kurarlar. Bu sayede ana makineye virüs bulaşmamaktadır.

Sanal makineler normal bilgisayarlar gibi hızlı ve kullanışlı değildir. Çünkü bir bilgisayar içinde bilgisayar çalışır ve çalışan bilgisayar gücünü ana bilgisayardan almaktadır. Kişisel kullanım için pek avantajlı olmayan sanal makinalar. Bilgisayar bilimi ile uğraşan kişiler tarafından oldukça kullanılmaktadır.

Mesela ana bilgisayarınızda Windows işletim sistemi bulunurken sanal makinanıza linux, ubuntu gibi işletim sistemleri kurabilirsiniz. Bu sayede pratik işlerinizi bu sanal makineler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Sanal makinaların ücretli ve ücretsiz birden çok türü bulunmaktadır. Veri güvenliği için faydalı olsalarda hiçbir zaman yüzde yüz bir güvenlik söz konusu olamamaktadır. Eğer sanal makinelerden işlenen herhangi bir siber suç gerçekleştirecekseniz iki defa düşünmekte fayda var. Çünkü uzmanlar tarafından işlemi kimin gerçekleştirdiği tespit edilebilir. Bu yüzden bilgisayar dünyasında hiçbir zaman yüzde yüz güvenlik sağlanamaz. Ancak ilerleyen yıllarda teknolojik gelişmeler bu kuralı bozabilir.

Bu içeriğimizde bilgisayar içinde bilgisayar olan sanal makine nedir, ne işe yarar? Adlı soruları cevapladık. Sizler hangi sanal makineleri kullanıyorsunuz, sizce hangisi en avantajlı, sanal makine ile neler yapıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.