Bir Dolu Yenilik Var: watchOS 10 Nasıl Yüklenir?

Apple cihazlara gelen güncellemeler arasında iOS 17 ve iPadOS 17’nin yanı sıra watchOS 10 da bulunuyor. Bu güncelleme ile Apple’ın akıllı saat modeli olan Apple Watch'a birçok yeni özellik geliyor.

Bu saati kullananlar daha iyi bir deneyime sahip olmak için watchOS 10 güncellemesini yüklemek istiyor. Peki, bu güncelleme ile sahip olacağımız yenililkler neler? Yeni güncelleme nasıl yüklenir?

WatchOS 10 Nedir?

Apple Watch’u daha fonksiyonel ve konforlu bir cihaza dönüştüren yeni özellikler ve iyileştirmeler watchOS 10 güncellemesiyle birlikte geliyor.

Bu güncellemeler 2023 yılında çıkmış olduğu için Apple Watch modellerinin bazılarına yüklenebiliyor. Güncellemeyi yükleyebileceğiniz cihazlar Apple Watch Series 3 ve sonrasında çıkan modeller olarak belirtiliyor.

WatchOS 10 Yenilikleri Neler?

WatchOS 10’da uygulamaların tasarımı değişiyor. Yuvarlatılmış köşeler ile uyumlu bir tasarım dikkat çekiyor.

Akıllı gruplandırma özellikleri sayesinde daha kullanışlı bir deneyim sunuluyor. Bu özelliğe ‘Smart Stack’ adı veriliyor.

Digital Crown’u çevirdiğinizde karşınıza çıkan bir Smart Stack ekranı bulunuyor. Bu ekrana saat, konum, takvim gibi farklı widgetlar yerleştirilebiliyor.

Yan düğmeye tıklandığında kolayca ‘Kontrol Merkezi’ne erişme imkânınız oluyor.

Digital Crown bölümünde tek tıkla tüm uygulamalara, iki tıkla son kullanılanlara ulaşma özelliği geliyor. Son kullanılan uygulamaları kaydırarak kapatabiliyorsunuz.

Yeni saat kadranı seçenekleri bulunuyor. Bunlar arasında Solar Analog, Snoopy gibi alternatifler mevcut.

Apple Watch Series 9’da çift dokunuş özelliği yer alıyor. Saati hangi kolunuza taktıysanız o kolunuzda müzikleri başlatıp durdurmak, aramalara cevap vermek, sayacı sonlandırmak gibi işlemler için işaret parmağınızla baş parmağınızı birbirine dokundurmanız yeterli oluyor.

Çevrimdışı haritalara ilişkin seçenekler ve yeni pusula özellikleri bulunuyor.

Fitness+, canlı konum iyileştirmeleri ve gelişmiş bisiklet antremanları spor deneyiminizi daha verimli bir şekilde analiz etmenize destek oluyor.

WatchOS 10 Nasıl Yüklenir?

Akıllı saatinizin yazılımını güncellemek için iPhone’unuzda birkaç işlem yapmanız gerekiyor. Bu işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Öncelikle iPhone’da bulunan ‘Apple Watch’ uygulamasını açmalısınız.

Ardından ‘Saatim’ seçeneğine tıklayarak Genel’ menüsüne giriş yapın.

Bu menüde bulunan ‘Yazılım Güncellemesi’ seçeneğine tıklayın.

Güncelleme varsa indir seçeneği karşınıza çıkacaktır.

Bu seçeneğe tıklayıp ‘Yükle’ butonuna basın.

Dilerseniz Apple Watch üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ise şunları yapmanız yeterli olacaktır: