Instagram QR kod oluşturma yöntemi sayesinde uygulama üzerindeki hesaplar birbirleriyle etkileşimi artırır. Instagram’da QR kodu, yeni arkadaşlar edinmek için kullanılıyor. Takipleşme hızının artırılması içinde Instagram QR kodundan yararlanılır. Bir kişiyi eklemek için kullanıcı adı yerine QR kodu taratma işlemi yapılabilir. Instagram’dan QR kodu oluşturulup sonrasında kodun taranması sonucu eklenmek istenen kişinin profiline daha kolay ulaşılır. Bu yazımızda “Instagram QR kod oluşturma nasıl yapılır” hakkında bilgi vereceğiz.

Instagram QR Kodu Nedir?

Instagram QR kodu; Instagram’ın kullanıcıları için özel geliştirdiği bir özelliktir. Günümüzde her yerde kullanılmaya başlayan QR kodu Instagram’da da kullanılmaya başladı. QR koduyla kısa sürede daha çok bilgiye ulaşılabiliyor. Instagram QR koduyla hızlı şekilde bir profil diğer hesaplarla etkileşime girer. Instagram platformunun güncellemesinin ardından QR kodunu pek çok kişi kullanmaya başladı.

Instagram QR kodu ekranı kişiselleştirilebilir. Profil üzerinden “Ayarlar” sekmesine tıklandığında “QR kodu” rengi kolayca değiştirilebilir. Instagram QR kodunun olduğu yeri kullanıcı dilediği renk yapabilir. Ayrıca QR kod ekranı üzerine emojide eklenebiliyor. Bunun için “Ayarlar” sekmesine tıklanarak orada ekrana gelen “QR kod” seçeneğine basılır. Ekrana birden çok emoji gelir. Kullanıcı, QR kod arka planı için dilediği emojiyi seçebilir.

Instagram QR Kod Oluşturma Nasıl Yapılır?

Instagram QR kodu oluşturma işlemleri telefon ve bilgisayar için ayrı ayrı yapılır. Telefon ve bilgisayar üzerinden Instagram QR kod oluşturma işlemlerini şöyle açıklayabiliriz:

Bilgisayarda Instagram QR Kod Oluşturma

İlk olarak Instagram resmî web sitesi üzerinden hesap bilgilerine giriş yapılır.

Profili Düzenle yanındaki yuvarlak simgeye tıklanır.

Ekrana QR kodunun olduğu seçenekler gelecek. Bu seçeneklerden QR koduna basılmalıdır.

Farklı farklı renklerden oluşturulan Instagram QR koduna ulaşarak diğer aşamaya geçilir.

Görselin altında yer alan “QR kodunu indir” yazılı kısma tıklanarak indirme işlemi tamamlanır.

Hesap sahibi QR kodu indirdikten sonra dilediği yere yapıştırabilir.

Böylelikle işletme ya da şahıs hesapları daha çok takipçi kazanmaya başlayabilir.

Telefonda Instagram QR Kod Oluşturma

iPhone ve Android cihazlardan QR kodu oluşturmak için şu adımlar takip edilmelidir;

Önce Instagram uygulamasına giriş yapılır.

Sağ üst köşede yer alan profil simgesine tıklanır.

Sağ üst köşede bulunan üç yatay çizgiye basılır.

QR kodu yazan butona dokunulur.

“QR Kodunu Tara” yazılı görsel ekrana gelir. Bu görselin en üst tarafındaki “Renk” yazan yere tıklanarak QR kodu farklı renklerde oluşturulabilir.

Başkasının oluşturduğu Instagram QR kodunun okutulması için şöyle bir işlem yapılmalıdır: “QR Kod Tara” seçeneğine dokunulup kamerayla kodun okutulması gerekir. Instagram kod okutma işlemi sonrasında “Takip Et” seçeneği çıkar. “Profili Gör” seçeneğine tıklandığında hesabın profilini inceleyebilirsiniz.

Instagram QR Kodu Ne İşe Yarar?

Instagram QR kodu profili zor bulunan kişilere hemen ulaşılmasını sağlar. Kullanıcı adıyla bir kişinin profili hemen bulunmayabilir. QR kodundan yararlanarak hızlıca ulaşılan kişiye takip isteği atılabilir. Instagram üzerinde aynı isimle alınan birden fazla hesap olabiliyor. Bu hesapların içinden takip isteği gönderilmek istenen kişi zor seçilebilir. Böyle durumlarda QR kodu kişi büyük kolaylıktır. Çünkü Instagram QR kodu direkt kişinin kendi hesabına bağlanır.

Instagram QR kodu özellikle işletme hesapları için büyük avantajdır. Instagram QR kodunu işletme hesapları kullanarak müşterilerinin daha kolay ulaşmasını sağlayabilirler. Instagram QR kodu ile saniyeler içinde hesaba ulaşılır. Ayrıca günümüzde bir çok kullanıcıyı mağdur eden instagram hesap çalma yöntemleri konusunda yazımızı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.