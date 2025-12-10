WhatsApp Bildirim Kapatma Nasıl Yapılır?

Bir proje üzerinde çalışıyorsanız veya sınava hazırlanıyorsanız WhatsApp'tan gelen mesajlar nedeniyle dikkatiniz dağılabilir. Tam da bu noktada yardımınıza koşan etkili bir yöntem bulunuyor. WhatsApp, bildirim kapatma özelliği ile kullanıcıların işe veya derse daha iyi odaklanmasına imkân tanıyor.

Bu rehberde WhatsApp bildirimleri nasıl kapatılır sorusunu yanıtlayacağız. Rehberimizde hem Android hem de iPhone için bildirim devre dışı bırakma adımlarına yer vereceğiz. Eğer siz de WhatsApp'tan bildirim gelmesini istemiyorsanız aşağıda yer alan adımları uygulamanız yeterlidir.

Android Telefonda WhatsApp Bildirim Kapatma Adımları

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

WhatsApp 'ı seçin.

'ı seçin. Bildirimler bölümünü görüntüleyin.

"Bildirimlere izin verin" seçeneğini devre dışı bırakın.

Ayrıca WhatsApp'ın ayarlar menüsündeki Bildirimler kategorisinden sohbet seslerini, ifade seslerini ve hatırlatıcıları kapatabilirsiniz.

En güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ın bildirimlerini kaptamak için İlk olarak akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin ayarlar sayfasını açın. Ayarlar sayfasında yer alan çeşitli kategoriler arasından Uygulamalar kategorisine girin. Bu adımı uyguladığınız takdirde mobil cihazda yüklü olan uygulamaların bir listesi sıralanacak.

Listeden WhatsApp uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. Bir sonraki adımda Bildirimler bölümünü görüntüleyin. "Bildirimlere izin ver" seçeneğine bir kez dokunarak devre dışı bırakın. Bu adımları uyguladığınız takdirde Android telfeonda WhatsApp bildirimleri kapatılacaktır. WhatsApp bildirimlerini devre dışı bırakma işlemi iPhone'da da çok pratik şekilde tamamlanabiliyor.

iPhone'da WhatsApp Bildirimi Nasıl Kapatılır?

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

WhatsApp'ı seçin.

"Bildirimlere izin verin" seçeneğini devre dışı bırakın.

Öncelikle iPhone'un ayarlar menüsünü açın. Ekranı aşağı doğru kaydırın ve ardından Uygulamalar kategorisine girin. Bu adımı uyguladığınız takdirde cihazda yüklü olan tüm uygulamalar sıralanacaktır. Bu uygulamalar arasından WhatsApp'ı bulun ve üzerine dokunun. Son olarak "Bildirimlere izin verin" seçeneğini devre dışı bırakın.

Android Telefonda WhatsApp Bildirimleri Nasıl Açılır?

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

WhatsApp'ı seçin.

Bildirimler bölümünü görüntüleyin.

"Bildirimlere izin verin" seçeneğini aktif hâle getirin.

iPhone'da WhatsApp Bildirimi Açma Adımları

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

WhatsApp'ı seçin.

"Bildirimlere izin verin" seçeneğini etkinleştirin.

WhatsApp bildirimlerini devre dışı bıraktıktan sonra istediğiniz zaman yeniden etkinleştirebilirsiniz. iPhone'da bunu yapmak için ilk olarak telefonun ayarlar menüsüne girin. Uygulamalar kategorisini açın ve WhatsApp'ı bulup üzerine dokunun. Son olarak "Bildirimlere izin verin" seçeneğini etkinleştirin. Böylece bildirimler tekrar gelmeye başlayacak.