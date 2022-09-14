Android akıllı telefonunuzda yazı tipi değiştirmek isterseniz Blue Words isimli uygulamadan faydalanabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Android kullanıcısı, çeşitli uygulamalar ile cihazlarını kişiselleştirmeye devam ediyor. Bazen bir arayüz uygulaması, bazen bir icon paketi ve bazen de bir yazı tipi uygulaması kullanıcılar tarafından kullanılıyor. Yakın bir zamanda yayınlanan Blue Words isimli yazı tipi uygulaması da milyonlarca Android kullanıcısının ilgisini çeken uygulamalardam bir tanesi oldu. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına cihazlarının yazı tipini değiştirme fırsatı veren Blue Words, birbirinden şık yazı tipleri ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Tamamen ücretsiz olan Android yazı tipi uygulaması, mesajları daha da keyifli bir hale getiriyor.

Blue Words Özellikleri

Birbirinden şık yüzlerce yazı tipleri,

Ücretsiz kullanım,

Yaratıcı ve süslü işaretler,

Harf önizlemesi,

Stil baloncukları,

1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen Blue Words, günümüzdeki en başarılı mobil yazı tip uygulamalarından bir tanesi olma özelliğine sahip. Kullanıcılarına yazı tiplerini indirmeden önce önizleme fırsatı veren uygulama da yüzlerce farklı yazı tipi yer alıyor. Kullanıcılar kendi stil ve tarzlarına uygun yazı tiplerini indirerek mesajlarını daha keyifli bir hale getirebilirler. Kullanıcıların mesajlarına yönelik çeşitli süs ve sohbet balonlarına da ev sahipliği yapan uygulama basit bir kullanıma sahip. Kullanıcılar seçtikleri yazı tipini önce önizliyecek ve daha sonra indirerek cihazlarında diledikleri kadar ücretsiz olarak kullanabilecekler. Özel sembolleri ve yaratıcı metinleri de beraberinde getiren uygulama milyonlara ulaşmaya da devam edecek gibi görünüyor.

Blue Words İndir

Google Play üzerinde en çok indirilen Android yazı tipi uygulamalarından bir tanesi olarak günümüzde adından söz ettiren Blue Words, ücretsiz yapısı ile milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Düzenli olarak yazı tiplerini güncelleyen yapım, bünyesinde yüzlerce farklı yazı tipine yer veriyor. Uygulamayı indirerek cihazınızda dilediğiniz yazı tipini kullanabilirsiniz. Unutmadan belirtelim, uygulama içerisinde çeşitli reklamlarda yer alıyor. Geliştirici ekip, bu reklamlar sayesinde uygulamayı ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.