WhatsApp'ta Ses Kaydı İndirme Nasıl Yapılır? En Pratik Yöntemler

En popüler anlık mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, ses kaydı indirme seçeneğini uygulamada doğrudan sunmuyor bu nedenle çok sayıda kişi sesli mesaj nasıl indirilir sorusunun yanıtını merak ediyor. Ses kaydını herhangi bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan indirebilirsiniz.

WhatsApp sesli mesaj indirme işleminin uygulama yüklemeden yapılabilmesine imkân tanıyan iki farklı yöntem bulunuyor. Eğer siz de anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden gönderilen bir sesli mesajı cihazınıza indirmek istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

WhatsApp Ses Kaydı İndirme Yolları

WhatsApp Web ile sesli mesaj indirme

Sesli mesajı e-posta ile kendine gönderme

WhatsApp'ta ses kaydı nasıl indirilir sorusunun yanıtını merak eden kişiler için iki farklı yöntem sıraladık. Bu yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

WhatsApp Web ile Sesli Mesaj İndirme

WhatsApp Web'in web sitesini ziyaret edin.

Oturum açın.

Ses kaydının olduğu sohbet penceresini görüntüleyin.

Ses kaydının üzerindeki ok simgesine tıklayın.

"İndir" seçeneğini seçin.

Açılan pencereden ses kaydının ismini ve nereye kaydedileceğini belirleyin.

Son olarak "Kaydet" butonuna tıklayın.

Ses kaydı "ogg" formatında bilgisayarınıza inecek. Windows'taki Media Player bu formatı destekliyor ancak isterseniz ses formatı dönüştürme işlemi ile dosyayı istediğiniz formata dönüştürebilirsiniz.

WhatsApp Web'e Nasıl Giriş Yapılır?

WhatsApp Web'in sitesini ziyaret edin.

Telefondan WhatsApp uygulamasını açın.

açın. "Bağlı cihazlar" seçeneğini seçin.

"Cihaz bağla" butonuna basın.

WhatsApp Web'in web sitesindeki karekodu okutun.

WhatsApp Web cihaz bağla işlemi tamamlanacaktır.

Sesli Mesajı E-Posta ile Kendine Gönderme

Telefondan WhatsApp uygulamasını açın.

Ses kaydının üzerine basılı tutun.

Sağ üst köşedeki dikey üç nokta simgesine basın.

"Paylaş" seçeneğini seçin.

Gmail veya farklı bir e-posta hizmetini seçin.

Ses kaydını kendinize gönderin.

E-posta kutusundan ses kaydını cihazınıza indirebilirsiniz.

WhatsApp sesli mesajı indir işlemini gerçekleştirmek için yukarıda yer alan iki yöntemden birini uygulamanız yeterlidir. Bu yöntemleri saniyeler içerisinde tamamlayabilirsiniz.