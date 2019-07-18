WhatsApp’ta Kalın, İtalik, Üstü Çizili Yazı Nasıl Yazılır?

Yazıları biçimlendirme uzun bir süre boyunca kullanıcılar tarafından en çok beklenilen özellik oldu. Öncelikli olarak kullanıcıların isteklerine kulak veren WhatsApp’ın bu özelliği getirmesi çok uzun sürmedi.

WhatsApp kullanıcılarının büyük bir kısmının bu özellikten hala haberi yok. Bu özelliğin olduğundan haberi olan kullanıcıların bir kısmı ise bir yazıyı nasıl italik, kalın veya üstü çizili hale getireceğini bilmiyor. Bu yazıda, WhatsApp’ta kalın, italik, üstü çizili yazıların nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

WhatsApp’ta Kalın, İtalik, Üstü Çizili Yazı Yazma

İlk olarak kendimize örnek bir cümle belirleyelim. Örnek cümlemiz “Bu yazının nasıl olacağını sen belirle.” olsun. Şimdi de bu yazının nasıl kalın, italik ya da üstü çizili olarak yazılabileceğini öğrenelim.

WhatsApp’ta Kalın Yazı Yazma

WhatsApp’ta kalın yazı yazmak için kalınlaşmasını istediğiniz bölümün başına ve sonuna * (yıldız) işaretini eklemeniz yeterli olacaktır.

“Bu yazının nasıl olacağını sen belirle.” cümlesinde, kalınlaşmasını istediğimiz yer “sen” olsun. O zaman bu yazıyı şu şekilde yazmamız gerekiyor: “Bu yazının nasıl olacağını *sen* belirle.”

Gönder butonuna bastığımızda yazımız şu şekilde görünecektir: Bu yazının nasıl olacağını sen belirle.

WhatsApp’ta İtalik Yazı Yazma

WhatsApp’ta italik yazı yazmak için italik olmasını istediğiniz kısmın başına ve sonuna _ (alt çizgi) işaretini koymanız yeterli olacaktır.

“Bu yazının nasıl olacağını sen belirle.” örneğinden devam edelim. İlk önce yazının italik olmasını istediğimiz bölümünü belirleyelim ve bu belirlediğimiz bölümün başına ve sonuna _ (alt çizgi) işaretini koyalım. Bir önceki örnekte kalınlaştırdığımız kelimeyi şimdi italik hale getireceğiz. Cümlemizi şu şekilde değiştirilelim: “Bu yazının nasıl olacağını _sen_ belirle.”

Gönder butonuna bastığımızda yazımız şu şekilde görünecektir: Bu yazının nasıl olacağını sen belirle.

WhatsApp’ta Üstü Çizili Yazma

WhatsApp’ta üstü çizili yazmak için üstünün çizilmesini istediğiniz kısmın başına ve sonuna ~ işaretini koymanız yeterli olacaktır.

“Bu yazının nasıl olacağını sen belirle.” Örneğine bu maddede de devam edelim. İlk önce yazının üstünün çizilmesini istediğiniz bölümü belirleyin ve bu belirlediğiniz bölümün başına ve sonuna ~ işaretini koyun. Bir önceki örnekte italik hale getirdiğimiz bölgenin şimdi de üstünü çizeceğiz. Cümlemizi şu şekilde değiştirin: “Bu yazının nasıl olacağını ~sen~ belirle.”