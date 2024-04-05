WhatsApp Web QR Kodu Açılmıyor ve QR Kodu Okumuyor Sorunu Nasıl Çözülür?

WhatsApp Web QR kodu okumuyor veya karekod açılmıyor ise uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler, popüler hizmetin kullanılamamasına yol açan can sıkıcı sorunun düzelmesine yardım edebilir.

Meta'nın anlık mesajlaşma hizmetinin web sürümünde kullanıcılar bazen "WhatsApp Web geçerli QR kodu algılanmadı" gibi çeşitli problemler ile karşılaşabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle popüler hizmet kullanılamıyor.

Bu rehberde WhatsApp Web'e bağlanmıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer anlık mesajlaşma hizmetinin web sürümündeki karekod ile ilgili problem yaşıyorsanız rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Whatsapp Web QR Kodu Okumuyor ve Açılmıyor Sorunu İçin Yöntemler

İnternet bağlantısını kontrol edin.

WhatsApp sunucularını kontrol edin.

Telefonun kamera lensini temizleyin.

Telefonu ve bilgisayarı kapatıp açın.

WhatsApp'ta tüm cihazlardan çıkış yapın.

WhatsApp önbelleğini temizleyin.

Web tarayıcısının önbelleğini temizleyin.

WhatsApp uygulamasını güncelleyin.

Web tarayıcısını güncelleyin.

Farklı web tarayıcısı kullanmayı deneyin.

WhatsApp Web'e telefon numarasını kullanarak bağlanın.

WhatsApp Web bağlantı sorunu için uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

WhatsApp Web QR kodu çalışmıyor ise ilk olarak internet bağlantı kalitesinin yeterli seviyede olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca telefonun internet ağına bağlı olduğundan emin olun.

WhatsApp Sunucularını Kontrol Edin

Sorun devam ediyorsa WhatsApp sunucularını kontrol edin çünkü sunucu tarafında meydana gelen bir problem, hizmetin düzgün çalışmamasına yol açabilir. Down Detector gibi hizmetler aracılığı ile WhatsApp sunucu durumunu öğrenebilirsiniz.

Telefonun Kamera Lensini Temizleyin

Telefonun arka kamerasının lensi zaman içerisinde kirlenebilir. Bu da karekod okuturken problem yaşanmasına neden olabilir. Bu sebepten ötürü kamera lensini dikkatli şekilde temizleyin. Bu esnada lense zarar vermeyin.

Telefonu ve Bilgisayarı Kapatıp Açın

WhatsApp QR kodu algılamıyor ise telefonu ve bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Telefonun yan kısmında yer alan güç butonuna bir süre basılı tutarak kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Telefon kapandıktan sonra güç butonuna tekrar bir süre basılı tutun.

WhatsApp'ta Tüm Cihazlardan Çıkış Yapın

WhatsApp'ı açın.

Üç nokta simgesine dokunun.

"Bağlı Cihazlar" kategorisine girin.

Tüm cihazlardan çıkış yapın.

WhatsApp Önbelleğini Temizleyin

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

WhatsApp'ı seçin.

"Depolama" bölümünü açın.

"Önbelleği temizle" seçeneğini seçin.

Web Tarayıcısının Önbelleğini Temizleyin

Google Chrome kullanıyorsanız Ctrl + H klavye kısayolunu kullanarak Geçmiş sayfasını görüntüleyin. Sol kısımda bulunan "Tarama verilerini temizle" sekmesine tıklayın. Açılan pencereden önbelleği ve çerezi seçip zaman aralığını belirleyin. "Verileri temizle" butonuna basın.

WhatsApp Uygulamasını Güncelleyin

Telefonunuzda yüklü olan uygulama güncel olmayabilir. Play Store veya App Store üzerinden WhatsApp sayfasını ziyaret ederek yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa "Güncelle" butonuna basarak uygulamayı güncelleyin.

Web Tarayıcısını Güncelleyin

Google Chrome kullanıyorsanız sağ üst köşede bulunan üç nokta simgesine tıklayın ve ardından "Yardım" seçeneğini seçin. "Google Chrome Hakkında" sekmesine girin. Açılan sayfa üzerinden tarayıcının güncel olup olmadığı otomatik olarak kontrol edilecektir.

Farklı Web Tarayıcısı Kullanmayı Deneyin

WhatsApp karekodu okumuyor sorunu, mevcut tarayıcıdan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle farklı bir web tarayıcısı kullanmayı deneyin.

WhatsApp Web'e Telefon Numarasını Kullanarak Bağlanın

WhatsApp Web'in web sitesini ziyaret edin.

"Telefo numarası kullanarak bağla" seçeneğini seçin.

Telefon numaranızı girin.

"İleri" butonuna basın.

Bu rehberde WhatsApp Web QR kodu algılamıyor gibi problemler için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.