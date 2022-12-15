Windows 10’da Ekran Klavyesi Boyutu Nasıl Değiştirilir?

Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda Ekran Klavyesi boyutunu değiştirme işlemi kolayca yapılabiliyor. Bu yazıda fiziksel klavye bozulması durumunda kullanıcıların dijital klavye kullanabilmesine imkân tanıyan araca dair merak edilen bir soruyu yanıtlayacağız.

Yazılım devi Microsoft tarafından geliştirilen Windows 10 işletim sistemlerinde Ekran Klavyesi isimli bir araç bulunuyor. Bu araç, bilgisayar kullanıcılarının yazı yazabilmesine olanak tanıyor. Dolayısıyla Ekran Klavyesi özellikle fiziksel klavyenin çalışmadığı zamanlarda oldukça kullanışlı oluyor.

Ekran Klavyesi aracını büyük bir ekranda kullanırsanız muhtemelen pencere boyutu size biraz küçük gelecektir. Söz konusu aracın boyutunu ayarlamanın ne kadar basit olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazıda, yeniden boyutlandırma işleminin nasıl yapılacağını açıkladık.

Ekran Klavyesi Boyutunu Değiştirme Adımları

Ekran Klavyesi'ni açın.

Aracın bir köşesine basılı tutun.

Boyutunu ayarlamak için sürükleyin.

Klavyeniz açıldığında boyutu genişletmek ya da daraltmak için bir köşeye basılı tutmanız ve istediğiniz kadar büyütmeniz yeterlidir. Ekran klavyesinin penceresinin herhangi bir köşesinden tutabilir, boyutunun almasını istediğiniz şekle kadar sürükleyebilirsiniz.

Ekran klavyesini uzun süre boyunca kullanmak zorunda kalmamanızı umuyoruz ama bu yöntemi kullanmanız, en azından ekran üzerinde herhangi bir işlem yapabilmenizi sağlıyor. Küçültürseniz farenizi çok fazla hareket ettirmek zorunda kalmazsınız ama büyütürseniz her bir tuşa basmak için farenizi daha fazla hareket ettirmek zorunda kalırsınız.

Ekran Klavyesi Açma Yöntemleri

Görev çubuğunu kullanma

Windows arama işlevini kullanma

Çalıştır aracını kullanma

Windows 10’un harika bir özelliği olan Ekran Klavyesi'ni kullanabilmeniz için başvurabileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor. Aracı en basit şekilde açmanız için size birkaç yöntem sıraladık. Ayrıca mobil cihazınızdaki mevcut klavyeden memnun değilseniz en iyi klavye uygulamaları listesine de göz atabilirsiniz.

Görev Çubuğunu Kullanma

Görev çubuğuna sağ tıklayın.

"Dokunmatik klavye düğmesini göster" seçeneğini seçin.

Görev çubuğundaki klavye simgesine tıklayın.

Fiziksel klavye çalışmıyorsa ve hiçbir şekilde ekrana yazı yazamıyorsanız öncelikle görev çubuğuna sağ tıklamanız ve hemen akabinde “Dokunmatik klavye düğmesini göster” yazısına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra saatin solunda yer alan klavye simgesine tıklayın.

Windows Arama İşlevini Kullanma

Görev çubuğundaki arama butonuna tıklayın.

Arama kutucuğuna "Ekran Klavyesi" yazın.

Arama sonuçlarından aracın üzerine tıklayın.

Popüler Windows hizmetini kullanabilmek için uygulayabileceğiniz yöntemler arasında arama işlevini kullanmak da yer alıyor. Başlat butonunun sağ tarafında yer alan arama simgesine tıklayın, arama bölümüne “ekran klavyesi” yazın ve arama sonucundaki ekran klavyesini seçin.

Çalıştır Aracını Kullanma

Windows + R kısayolunu kullanın.

Çalıştır penceresine osk yazın.

Enter tuşuna basın.

Windows + R klavye kısayolunu kullanın. Bu işlemi uygulamaniz hâlinde ekranın sol alt köşesinde Çalıştır penceresi açılacaktır. Önünüze gelen Çalıştır penceresinde yer alan boş kutucuğa osk yazın. Ardından Enter tuşuna basın. Bunu yaptığınızda söz konusu araç açılacaktır.

Bu yazıda Ekran Klavyesi açma ve boyutunu değiştirme işlemlerinin nasıl yapılacağını açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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