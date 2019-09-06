Windows 10'da Steam Klasörü Nasıl Bulunur?

Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarınızda bir uygulamayı istediğiniz sürücüye yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Normalde Windows işletim siteminde programlar, varsayılan olarak C sürücüsüne kurulum yapmanızı önerir. Çoğu durumda, bazı istisnalar dışında başka bir sürücüye program yükleyebilirsiniz. Bu durum, tüm dünyada popüler olan çevrimiçi oyun mağazası Steam için de aynıdır. Steam’i ister C sürücüsüne ister farklı bir sürücüye yükleyebilirsiniz. Ancak daha sonra Steam’i hangi sürücüye yüklediğinizi unutabilirsiniz. Bu durum, çoğu bilgisayar kullanıcısının başına gelmiştir.

Steam klasörünü hangi sürücüye yüklediğinizi bulabilmek için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlere başvurmadan önce bilgisayarınızdaki sürücülerde yer alan dosyaları kontrol edin. Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarınızda Steam klasörünü bulamadıysanız, aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayabilirsiniz.

1. Windows Araması İle Steam Klasörünün Yerini Bulabilirsiniz

Steam klasörünü bulamıyorsanız denemeniz gereken ilk araç Windows Arama’dır. Windows Arama’yı açın ve “Steam” yazın. Bu işlemin sonucunda Steam uygulamasının ilk sonuç olarak ortaya çıkması muhtemeldir. Steam uygulamasına sağ tıklayarak “Dosya konumunu aç” yazısını seçin. Daha sonra Steam’in kısayolunu göreceksiniz. Steam’in kısayoluna sağ tıklayarak açılan pencerede tekrar “Dosya konumunu aç” yazısına tıklayın. Bu işlemin sonucunda Steam klasörünü görüntüleyebilirsiniz.

2. Steam Kütüphanesinden Steam Klasörünün Yerini Bulabilirsiniz

Bilgisayarınızda yüklü bir oyununuz varsa Steam klasörünü bulmak gerçekten kolaydır. Steam uygulamasını açın ve kütüphanenize gidin. Daha sonra bir oyuna sağ tıklayın ve içerik menüsünden “Özellikler”i seçin.

Daha sonra “Özellikler” penceresinde “Yerel Dosyalar” sekmesine gidin ve “Yerel Dosyalara Gözat” yazısının bulunduğu butona tıklayın. Dosya Gezgini, seçtiğiniz oyunun dosyalarının saklandığı yeri açacaktır. Üst kısımda yer alan dosya dizininden Steam klasörünün yerini kolaylıkla bulabilirsiniz.

3. Bir oyun yükleyerek Steam Klasörünün Yerini Bulabilirsiniz

Bilgisayarınızda yüklü bir oyun bulunmuyorsa ve sadece Steam uygulaması varsa, Steam klasörünün yerini bir oyun yükleyerek kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu, herhangi bir oyun olabilir. Oyun indirilmeye başlamadan önce oyunu nereye kurmak istediğinizi soran bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu işlem sırasında varsayılan olarak Steam klasörü görünür.

Yukarıda yer alan üç yöntem, Windows 10 işletim sisteminde Steam klasörünü bulmanıza yardımcı olacaktır.