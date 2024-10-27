Steam Chat
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 661
- DOSYA BOYUTU 35 MB
- Üretici Valve Corporation
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Steam Chat (Steam Sohbeti) mobil uygulamasını indirin, arkadaşlarınızla, toplulukla iletişimde kalın.
Steam Chat (Steam Sohbeti) mobil uygulamasını Android telefonunuza indirerek, Steam arkadaşlarınız, gruplarınız ve konuşmalarınıza her an ulaşabilirsiniz. En büyük oyun platformu olan Steam’in oyuncular arasındaki iletişimi kolaylaştıran uygulaması Steam Chat Türkçe adıyla Steam Sohbeti, artık mobilde.
Steam istemcisi masaüstü sohbetinde yer alan birçok önemli özellik yer alıyor. Online ve oyunda olan arkadaşlarınızı görebildiğiniz Arkadaş Listesi, Steam’de oyun oynamak, mesajlaşmak için yeni arkadaşlar eklemenize izin veren Davet Bağlantıları, geniş Steam topluluğuyla iletişimde kalmak veya arkadaşlarınızla turnuva düzenlemek için Grup Sohbetleri gibi sıklıkla kullanılan özellikler mevcut.
Linkler, videolar, Tweetler, GIF’ler, Steam ifadeleriyle Zengin Sohbet deneyimi sunan uygulamanın göndereceği bildirimleri de özelleştirebiliyorsunuz.
Steam Chat İndir
Steam Chat, halihazırda Steam uygulamasından sohbet etmek için kullandığımız ekstra bir Valve uygulamasıdır. Steam arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz. Basit kullanımıyla karşımıza çıkan Steam Chat'e, kendi kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.
Mesajlaşırken ve kullanırken herhangi bir zorlukla karşılaşmadan tüm arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. İster mesaj isterseniz de sesli konuşma yoluyla iletişim kurabileceğiniz Steam Chat'i indirerek, siz de arkadaşlarınızla her daim bağlantılı kalın!
Steam Chat
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 41
- DOSYA BOYUTU 38.2 MB
- Üretici Valve Corporation
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Steam Chat (Steam Sohbeti) iOS uygulamasını indirin, en büyük oyun platformundan kopmayın.
Steam Chat (Steam Sohbeti) iOS uygulamasını indirin, Steam topluluğu, arkadaşlarınız ve gruplarınızla iletişimde kalın. Discord’a rakip olarak çıkan Steam Chat mobil uygulaması, Steam istemcisi masaüstü sohbetinin çoğu özelliğini sunuyor. Dijital oyun platformu Steam’i kullanıyorsanız, bu uygulama iPhone’unuzda olmalı.
Steam Chat (Steam Sohbeti), online ve oyunda olanları arkadaşlarınız görmenizi, onlarla mesajlaşabilmenizi, gruplar kurarak etkinlikler ayarlamanızı, davetiye yoluyla yeni arkadaşlar eklemenizi sağlayan bir mobil uygulamadır.
Steam hesabınızla giriş yaptığınızda tüm arkadaş listeniz, katıldığınız gruplar karşınıza çıkıyor. O anda çevrimiçi olan, oyun oynayan arkadaşlarınızı ayrı olarak görebiliyorsunuz. Toplulukla veya arkadaş listenizdeki kişilerle videolar, tweetler, gif’ler, ifadeler paylaşabiliyorsunuz. Gelecek bildirimleri de özelleştirebiliyorsunuz.
Steam Chat İndir
Siz de Steam Chat indirin ve arkadaşlarınızla sesli veya mesaj yoluyla iletişim kurun!
Steam Chat Uygulaması Özellikleri
- Arkadaş Listesi
- Zengin Sohbet
- Davet Bağlantıları
- Özelleştirilebilir Bildirimler
- Grup Sohbetleri
- Etkinlik bilgileri
- Sesli sohbet desteği
- Kullanıcı dostu arayüz