Steam Chat (Steam Sohbeti) mobil uygulamasını indirin, arkadaşlarınızla, toplulukla iletişimde kalın.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Steam Chat (Steam Sohbeti) mobil uygulamasını Android telefonunuza indirerek, Steam arkadaşlarınız, gruplarınız ve konuşmalarınıza her an ulaşabilirsiniz. En büyük oyun platformu olan Steam’in oyuncular arasındaki iletişimi kolaylaştıran uygulaması Steam Chat Türkçe adıyla Steam Sohbeti, artık mobilde.

Steam istemcisi masaüstü sohbetinde yer alan birçok önemli özellik yer alıyor. Online ve oyunda olan arkadaşlarınızı görebildiğiniz Arkadaş Listesi, Steam’de oyun oynamak, mesajlaşmak için yeni arkadaşlar eklemenize izin veren Davet Bağlantıları, geniş Steam topluluğuyla iletişimde kalmak veya arkadaşlarınızla turnuva düzenlemek için Grup Sohbetleri gibi sıklıkla kullanılan özellikler mevcut.

Linkler, videolar, Tweetler, GIF’ler, Steam ifadeleriyle Zengin Sohbet deneyimi sunan uygulamanın göndereceği bildirimleri de özelleştirebiliyorsunuz.

Steam Chat İndir

Steam Chat, halihazırda Steam uygulamasından sohbet etmek için kullandığımız ekstra bir Valve uygulamasıdır. Steam arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz. Basit kullanımıyla karşımıza çıkan Steam Chat'e, kendi kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.

Mesajlaşırken ve kullanırken herhangi bir zorlukla karşılaşmadan tüm arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. İster mesaj isterseniz de sesli konuşma yoluyla iletişim kurabileceğiniz Steam Chat'i indirerek, siz de arkadaşlarınızla her daim bağlantılı kalın!