Windows 10'da Videonun Kare Hızı Nasıl Kontrol Edilir?

Windows 10'da FPS nasıl kontrol edilir? Bir videonun değişken kare hızının olup olmadığını, Windows 10'da nasıl kontrol edebilirsiniz? Bir videonun kare hızı nasıl bulunabilir, onu anlatacağız.

Öncelikle kare hızı nedir, ne işe yarar? Bu sorulara cevap verelim.

Bir videonun kare hızı düştükçe, görüntüleri kare kare elde ederseniz. Yani başka bir değişle, akıcı olmayan, kesik kesik görüntülerin olduğu bir video izlersiniz. Kare hızı yükseldikçe, videonun akışı hızlanır. Bir örnek vermek gerekirse; 25 FPS, ortalama kare hızı olarak geçer. 25 FPS, bir videoda, saniyede 25 kare görüntünün arka arkaya belirdiği anlamına gelir. FPS, ne kadar yüksekse o kadar akışkan bir video izleyebilirsiniz.

Ekran kayıt uygulamaları, kullanıcıların bir kayıt için kare hızını seçmelerine izin verir ve genellikle bu hızda kayıt yapmakta sorun yaşamazlar. Ancak GPU'ya zarar veren bir görüntü kaydedilmek istenirse, o zaman kare hızında düşüş olabilir. Örneğin bir oyun oynuyorsunuz, GPU size oyununuzda daha yüksek bir FPS verebilir ve kayıtta sınırlayabilir. Video kaydederken bir noktada kare hızının düştüğünden şüpheleniyorsanız, kontrol etmek için FFMPEG kullanabilirsiniz.

FFMPEG İndirme ve Kare Hızı Kontrolü

FFMPEG bir komut satırı aracıdır ve yüklemek son derece basittir. Sık sık kullanıyorsanız, PATH eklemek iyi bir fikir olabilir.

Dosya Gezgini'ni açın ve kare hızını kontrol etmek istediğiniz videonun bulunduğu klasöre gidin. Konum çubuğuna ‘cmd’ yazın ve Enter tuşuna basın. Böylece, o klasöre işaret eden bir komut istemi penceresi açılır. Kare hızındaki varyasyonu kontrol etmek için ffmpeg -i video_Name.mp4 -vf vfrdet -f null - komutunu çalıştırabilirsiniz. Video_Name.mp4 dosyasını videonun gerçek adına ve uzantısına değiştirdiğinizden emin olun.

Sıfır değilse, kare hızında biraz sapma vardır, ancak videonun hangi bölümlerinin daha düşük veya daha yüksek kare hızına sahip olduğu söylenmez. [Parsed_vfrdet_0 @ 0x56518fa3f380] VFR:0.400005 (15185/22777) min: 1801 max: 3604) şeklinde bir bilgi ekranınıza yansır.

0.400005, videonun yaklaşık % 40'ının değişken bir kare hızına sahip olduğunu gösterir. Bunu izleyen sayı, değişken oranlı (15185) kare sayısı ve sabit oranlı (22777) sayıdır. Bu iki sayı, videodaki toplam kareleri oluşturur. Kare hızındaki bir varyasyonun tespit edilmesi her zaman çok kolay olmayabilir.