Windows 10 Sorunlarını Çözmek için 5 Temel Adım

Bilgisayarınızda birçok problemle karşılaşabilir ve neyin yanlış olduğunu anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Yaşanan çoğu problem aslında temel bir çözüm yoluyla giderilebileceğinden, öncelikle bu adımları uygulamakta fayda olabilir. Biz de bu rehberde, Windows 10 sorunlarını çözmek için 5 temel adımı sizler için hazırladık.

1. Sistemi Yeniden Başlatın

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda basit bir çözüm olarak sistemi yeniden başlatmak, yaşanan sorunu giderebilir. Bu basit yöntem her ne kadar komik gibi görünse de, bu adımı küçümsemeyin ve her zaman ilk olarak deneyeceğiniz yöntem olarak bir kenara not edin.

2. Sorun Giderici Uygulamasını Çalıştırın

Windows 10’da yerleşik olarak bulunan bir sorun giderme uygulaması bulunuyor. Bu uygulama ile sistemde yanlış olan şeyleri kolayca tespit edebilmeniz mümkün. Sorun gidericiyi çalıştırmak için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Sorun Gider adımlarını izleyebilirsiniz. Alt kısımda yer alan seçenekleri kullanarak sorun yaşadığınız öğeleri seçebilirsiniz.

3. Başlangıç Öğelerini Düzenleyin

Bilgisayarınızı başlattığınızda otomatik olarak başlatılan uygulamalar, yaşadığınız sorunun temel kaynağı olabilir. Bilgisayarınızı başlattıktan birkaç dakika sonra sorunlar yaşamaya başlıyorsanız, başlangıç uygulamalarını devre dışı bırakarak olası sorunu çözebilirsiniz.

Başlangıç öğelerini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için Görev Yöneticisi uygulamasını başlatıp, Başlangıç sekmesine gidiyoruz. Burada yer alan uygulamaları seçerek devre dışı bırakabilirsiniz.

4. Donanım Kontrolü Yapın

Cihazınıza bağlı olan donanım öğeleri, çeşitli sorunlara yol açıyor olabilir. Yaşadığınız sorunların donanım kaynaklı olup olmadığını test etmek için, sisteminize bağlı olmadan çalışan harici bir donanım varsa çıkarabilirsiniz. Sorunun çözülüp çözülmediğini bu şekilde kontrol edebilirsiniz.

5. Sürücüleri Kontrol Edin / Güncelleyin

Sisteminizdeki ana bileşenlerin sürücü güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek de bir başka çözüm yolu olabilir. Ağ sürücüleri, GPU, Bluetooth, ses sürücüleri ve hatta bir BIOS güncellemesi bile gerekebilir.

Yakın zamanda yeni bir güncelleme yaptıysanız, sorunlara neden olan şey bu da olabilir. Eğer mümkünse güncellemeyi geri alarak önceki sürüme dönebilirsiniz.