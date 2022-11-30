Mobil İnternet Paketinizi Tasarruflu Kullanmanın Yolları

Siz de internet paketini çok hızlı tüketenlerdenseniz, hazırladığımız bu yazı tam size göre. Mobil internetinizi tasarruflu kullanma teknikleri listemiz sayesinde aniden internet paketinin bitmesi derdi son buluyor. Günümüzde, dünya ile iletişimi halinde kalmayı sağlayan internet, aniden kesildiği zaman büyük bir boşluğa düşmeyen yoktur.

Mobil veri kullanım paketinin beklenenden erken bitmesi gibi durumlarda yenileme gününün gelmesi bekleniyor ya da ek yeni paket satın alınıyor. Faturalı hat kullanıcılarının yeni internet paketi alması faturanın kabarık gelmesine de neden olabiliyor. Mobil internet paketinin bitmesine daha zaman varken, bu durumu engellemek için bazı teknikler uygulayabilirsiniz. İşte mobil interneti tasarruflu kullanmanın yolları!

Mobil İnternet Paketini Tasarruflu Kullanmayı Sağlayan 10 Yöntem

Mobil internet paketinin bitiş tarihinden önce tükenmesini engelleyecek 10 yöntemi aşağıda sizler için derledik. Mobil internet paketini tasarruflu kullanmayı sağlayan 10 yöntem:

1. Veri Kullanımının Düzenli Takip Edilmesi

Mobil internet paketinin hemen bitmemesi için düzenli olarak veri kullanımı takip edilmelidir. Bunun için öncelikle en çok internet tüketen, yani veri kullanan paketin bulunması gerekiyor. Bazı telefonların işletim sistemleri çok internet harcıyor. Bu konuyla ilgili araştırma yapıp, bireysel olarak sorunu çözebilirsiniz.

2. Veri Uyarısını Aktifleştirme ve Veri Kullanımı Sınırlaması

İnternette dolaşırken veri tüketimi konusu aklınızdan çıkabilir. Veri tüketimini hatırlamak için akıllı telefonlardaki veri kullanım sınırlamasını aktifleştirebilirsiniz. Bu özelliği aktifleştirildiğinizde veri kullanımı belirli sınıra geldiğinde telefon mobil verinin kapatılmasına dair bir uyarıda bulunuyor.

3. Tasarruflu Web Tarayıcıların Kullanımı

Akıllı telefonlarla web tarayıcıları üzerinden internette gezinirken beklenenin üzerinde bir veri harcanabilir. Çünkü veri kullanımı mobil uyumlu olarak gerçekleşmez. İnternette gezilen sayfa ve görüntülenen resimlerin internet harcamaması için bazı tarayıcılardan yararlanılabilir. Bu tarayıcılar;

Chrome Basit Mod

Opera Mini ile tasarruf

Chrome, veri tasarrufunu önemseyen bir web tarayıcısıdır. Chrome tarayıcısını açarak sağ üstteki üç nokta menüsüne tıklanır. Daha sonra “Ayarlar” sayfası açılır. “Ayarlar” sayfası üzerinden “Basit Mod” seçeneğine tıklanır. Bu kısımdan veri tasarrufu aktifleştirilebilir.

Ekrana gelecek grafik üzerinde sitelerden ne kadar tasarruf edileceği gösterilir. Opera Mini; internette hem hızlı hem de kaliteli gezinmeyi sağlıyor. Veri kazanç seviyesi belirlenebiliyor. Ayrıca resim görüntüleme kalitesi de ayarlanabiliyor. Veri tasarruf miktarları tarih verileriyle sunuluyor.

4. Otomatik İndirme ve Oynatma Kapatma

Genellikle Facebook ve WhatsApp uygulamalarında otomatik indirmeyle oynatma durumları yaşanıyor. Otomatik indirme özelliğiyle işinize yaramayan, sizi ilgilendirmeyen medyalar cihazınıza inebiliyor. Facebook’ta gezinirken videolar otomatik olarak oynatılıyor.

Tüm bu belirttiğimiz hususlar internet paketinin bitmesine neden olan faktörler arasında yer alıyor. Otomatik indirme ve kapatma özellikleri kontrole alınarak mobil veriden tasarruf edilebilir.

5. Arka Plan Veri Kullanımı İptali

Telefonla görüşme yaparken vs. internetle uğraşmadığınız halde mobil veri açık kalabiliyor. Uygulamalardan bazıları arka planda mobil verileri kullanıyor. Ancak bazı uygulamalar gereğinden fazla internet harcıyor. Aşırı internet kullanımına neden olan bu durumdan kurtulmak için uygulama sayfasına gelip arka planda veri kullanım iznini kapalı hale getirebilirsiniz.

6. Wi-Fi Kullanmak Alışkanlık Haline Getirilmeli

Herhangi bir uygulama indirirken çok yüksek miktarda mobil veri harcanıyor. Mobil veriden tasarruf etmek için akıllı telefon kullanıcısı Wi-Fi kullanımını alışkanlık haline getirmelidir.

7. Şebeke Modunun 2G veya 3G’ye Ayarlama

Veri transferi teknolojinin ilerlemesiyle günden güne daha çok gelişiyor. Günümüzde LTE teknolojisi kullanılarak hızlı şekilde veri transferi yapılabiliyor. Mobil internetin ihtiyaç olmadığında kapalı olması internet paketinden tasarruf etmenizi sağlıyor. Ayrıca yüksek internet hızı sağlayan 4G, 4.5G ve 5G aşırı miktarda veri harcanmasına neden oluyor. Bu durumu engellemek için şebeke modunuzu 2G veya 3G’ye ayarlayabilirsiniz.

8. Çevrimdışı Uygulamalar Kullanmayı Tercih Edin

Akıllı telefonlarda kullanılabilecek çevrimdışı uygulama oldukça fazladır. Mobil veriye ihtiyacı ortadan kaldıran bu uygulamalar sayesinde internet paketinizden tasarruf edebilirsiniz. Çevrimdışı uygulama seçenekleri çok olduğu için mutlaka ihtiyacınıza göre bir uygulamayı bulabilirsiniz.

9. Google Haritalar Çevrimdışı Özelliğini Kullanma

Akıllı telefonlardan Google Haritalar uygulaması kullanıldığında çok veri harcanıyor. İnternet paketinizin bitmesine neden olacak bu durumdan kurtulmak için “Haritalar” uygulamasının çevrimdışı harita özelliğinin kullanılması gerekiyor. Belirli bölgeleri önceden indirip internet bağlantısı olmayan yerlerde indirilen haritayı kullanabilirsiniz.

10. Senkronizasyonların Manuel Yapılması

Google uygulama verileri bulutta yedeklenerek ihtiyaç duyulduğunda yeniden kullanılmalı. WhatsApp mesajları, rehbere eklenen yeni kişi gibi pek çok bilgiyi Google bulutta yedekliyor. Bu işlem, senkronizasyon şeklinde ifade edilir.

Mobil veri üzerinden gerçekleştiğinde verinin aşırı tüketilmesine sebep oluyor. Bu yüzden senkronizasyonlar kullanıcının belirli zaman dilimlerinde veya Wi-Fi kullanımının mümkün olduğu yerlerde manuel yapılmalıdır.

Mobil internet paketini tasarruflu kullanmanın yollarının yanı sıra mobil verinin açılmaması gibi sorunlar yaşayanlar için Mobil Veri Açılmıyor, Çözümü Nedir? başlıklı yazımız yardımcı olabilir.