Windows 11 Beta Nedir? Nasıl İndirilir? Nasıl Yüklenir?

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Windows 11, sistem genelinde pek çok yeniliğe ve geliştirmeye ev sahipliği yapıyor. Yeni nesil işletim sistemini herkesten önce deneyimlemek istiyorsanız, bu rehberimizde Windows 11 Beta Nedir, Nasıl İndirilir ve Nasıl Yüklenir? sorularına daha yakından göz atacağız.

Windows 11 Beta Nedir?

Windows 11 Beta ya da Windows 11 Ön İzleme Sürümü, işletim sisteminin herkese açık bir şekilde yayınlamasından önce sunulan erken test sürümleridir. Bu sayede isteyen kullanıcılar yenilikleri herkesten önce deneyimleyebilirken, Microsoft da bu kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonucunda nihai sürüme yönelik düzenlemelerde bulunur.

Unutmayın ki beta yazılımlar, kararlı sürümler gibi performanslı çalışmayabilirler. Bu nedenle Microsoft, ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize bağlı olarak birden fazla sayıda ayar sunuyor.

Windows 11 Beta Kanalları

Geliştirme Kanalı

Beta Kanalı

Sürüm Ön İzleme Kanalı

Geliştirme Kanalı

Geliştirme Kanalı, isminden de anlayabileceğiniz üzere geliştiriciler için tasarlanan kanaldır. Bu sürümde en yeni güncellemelere ilk erişim hakkı elde edersiniz ancak çok sayıda hata ve performans sorunu yaşanabilir. Gündelik kullanıcılar için bu kanalı önermediğimi belirtmek isterim.

Açıklaması: Yüksek teknik beceriye sahip kullanıcılar için idealdir. Geliştirme döngüsünün en başında, en yeni kodları içeren en son Windows 11 derlemelerine ilk erişen siz olun. Bazı kusurlar ve düşük kararlılık gözlenebilir.

Beta Kanalı

Beta Kanalı, Geliştirme Kanalı'nda yayınlanan güncellemelerin bir nebze de olsa düzenlenmiş halidir. Bu nedenle daha güvenilir bir yapıya sahip olurlar. Şayet Windows 11'i erken deneyimlemek istiyorsanız ancak sinir bozucu hatalardan olabildiğince uzakta kalmak istiyorsanız, Beta Kanalı kullanmalısınız.

Açıklaması: Erken benimseyenler için idealdir. Bu Windows 11 derlemeleri, Geliştirme Kanalımızdaki derlemelerden daha güvenilirdir ve Microsoft tarafından doğrulanan güncellemeleri içerir. Burada geri bildiriminiz, en büyük etkiye sahiptir.

Sürüm Ön İzleme Kanalı

Sürüm Ön İzleme Kanalı yeni özellikleri ve belirli düzeltmeleri herkesten önce deneyimleyebilmek içindir. Kararlı sürüme yakın bir performans sunarlar ancak bu nedenden ötürü, bu kanalı tercih ederseniz, uzun bir süre Windows 11 güncellemesi almayabilirsiniz.

Açıklaması: Düzeltmeleri ve belirli temel özellikleri ön izlemek, ayrıca genel kullanıma sunulmadan önce Windows 10'un bir sonraki sürümüne isteğe bağlı erişim elde etmek istiyorsanız idealdir. Bu kanal, ticari kullanıcılar için de önerilir.

Beta Yazılımların Risklerini Anlamak

Yükleyeceğiniz yazılım stabil bir performansa sahip olmayabilir.

Yükleyeceğiniz yazılım önemsizden çok önemliye değişen oranlarda hatalar barındırabilir.

Yükleme sırasında verileriniz kaybolabilir. Bu nedenle kurulum öncesi veri yedeklemesi yapmanızı tavsiye ederiz.

Yüklediğiniz yazılım, vaat edilen özelliklerin bir kısmını ya da tamamını içermeyebilir. (Bu özellikler, sonraki güncellemelerle eklenecektir.)

Nadir durumlarda bilgisayarınız, teknik servise ihtiyaç duyacak şekilde hasar alabilir.

İster Apple, ister Google isterseniz de Microsoft tarafından yayınlanan beta yazılımları kullanın, bunların hepsi çeşitli hatalar ve sorunlar barındırabilir. Bu nedenle beta programa kaydolmak isteyip istemediğiniz konusundaki kararınızı verdikten sonra verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz. Bu konuda dosya yedekleme programlarından destek alabilirsiniz.

Windows 11 Uyumluluk Testi

Bir sonraki adımda, bilgisayarınızın Windows 11 ile uyumlu olup olmadığı konusunda bazı detayları daha yakından inceleyeceğiz. Şayet bilgisayarınız Windows 11 ile uyumlu değilse, ön izleme sürümlerine katılım sağlayamazsınız. Bu nedenle tüm gereksinimleri karşıladığınızdan emin olun:

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB

64 GB Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli TPM: TPM 2.0

TPM 2.0 Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük

Bu ayrıntıları tek tek kontrol etmek yerine, direkt olarak Microsoft PC Health Check uygulamasından da destek alabilirsiniz. Bu uygulama, bilgisayarınızın Windows 11 ile uyumlu olup olmadığı konusunda size bilgi verecektir ve bu sayede kontrolleri otomatik olarak tamamlayacaktır.

Bu kontrollerin ardından bilgisayarınızın Windows 11 ile uyumlu olduğuna ya da uyumlu olmadığına yönelik çeşitli mesajlar alabilirsiniz. Eğer hata alıyorsanız, buradaki sorun pek çok sebepten kaynaklanabiliyor ancak popüler sorunları ve çözümleri sizler için bir araya getirmiştik.

Eğer her şey için hazırsanız, şimdi Windows 11 Beta programına nasıl katılabileceğinize daha yakından göz atalım:

Windows 11 Beta Programına Katılma Nasıl Yapılır?

Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Soldaki menüden Windows Insider Programı sekmesini açın.

sekmesini açın. Açılan ekrandan Başla butonuna basın.

butonuna basın. Bir Hesap Bağlayın butonuna basın ve kullandığınız hesabı seçin.

butonuna basın ve kullandığınız hesabı seçin. Menüden Insider Ayarınızı Seçin ve Onayla butonuna basın.

ve butonuna basın. Uyarı ekranındaki bildirimi okuyun ve kabul ediyorsanız Onayla butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Gelen ekrandan Şimdi Yeniden Başlat butonuna tıklayın.

Bilgisayarınızı Windows Insider Programı'na dahil edebilmek için, öncelikli olarak Ayarlar uygulamasını açmanız ve menüden Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine tıklamanız gerekiyor. Bunun ardından soldaki menünün en altında yer alan Windows Insider Programı sekmesine tıklayın ve Başla butonuna basın.

Bunun ardından karşınıza çıkan ekrandan Bir Hesap Bağlayın butonuna tıklamanız gerekiyor. Burada, cihazınızda kurulu olan hesabınızı seçerek devam edin ve altta yer alan Onayla butonuna basın. Cihazınızda kurulu olmayan bir hesabı bağlamak, çeşitli sorunlara neden olabilir.

Sonrasında, yukarıda bahsetmiş olduğumuz beta kanal seçenekleri gelecek. Buradan size en uygun kanalı seçin ve Onayla butonuna basın. Bu kanalı daha sonrasında rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz o nedenle çok fazla endişe etmenize gerek yok. Sonrasında açılan uyarı ekranındaki detayları kabul ediyorsanız Onayla butonuna basın ve onay sonrası açılan ekrandan Şimdi Yeniden Başlat butonuna tıklayın.

Windows 11 Beta Yükleme ve Kurma Nasıl Yapılır?

Windows 11 Beta programına katılın.

programına katılın. Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Soldaki menüden Windows Update sekmesini açın.

sekmesini açın. Güncellemeleri Kontrol Et butonuna basın.

butonuna basın. Uygun güncelleme varsa, indirme başlayacaktır.

İndirme sonrasında Şimdi Kur butonuna basmalısınız.

Bir üst başlıktaki Windows 11 Beta ayarlarını tamamladıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Ayarlar uygulamasını açın. Ardından Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine girerek soldaki menünün en üstünde yer alan Windows Update sekmesine tıklayın. Sonrasında ise Güncellemeleri Kontrol Et butonuna basın.

Microsoft, her bir kanal için ayrı güncelleme takvimleri yayınladığı için halihazırda bir güncelleme göremiyor olabilirsiniz. Geliştirme Kanalı güncellemeleri alan ilk kanal olsa da, çeşitli hatalar ve sorunlar ile gelebilir. Beta Kanalı ise hataların düzeltildiği sürümleri kapsar. Bu nedenle güncellemelerin yayınlanması, kanallar arasında farklı tarihleri bulacaktır.

Kanalınız için uygun bir güncelleme varsa, bilgisayarınız bu güncellemeyi otomatik olarak indirmeye başlayacak. İndirme tamamlandıktan sonra Şimdi Kur butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Sizler için hazırlamış olduğumuz bu rehberin de sonuna geldik. Peki siz beta programına katılmayı ve güncellemeyi indirmeyi başarabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi ve varsa yaşadığınız sorunları hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.