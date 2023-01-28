Windows'ta Mac DMG Dosyası Nasıl Açılır?

Çoğu bilgisayar kullanıcısı, Windows'ta DMG dosyası açma işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Bu yazıda Windows işletim sistemine sahip olan PC'lerde DMG formatına sahip dosyaların nasıl açılacağına dair bir rehber hazırladık.

MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılan DMG dosyasını Windows PC'de açmanız gerekebilir. Bu dosyaları herhangi bir program kullanmadan açmak mümkün değildir. Dolayısıyla söz konusu işlem için üçüncü taraf yazılım kullanabilirsiniz.

DMG Dosyası Nedir?

DMG formatı, macOS işletim sistemi ürünlerde yaygın olarak kullanılan disk görüntü dosyalarıdır. Söz konusu dosya formatı, Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlardaki ISO dosyalarına oldukça benzer. DMG uzantısına sahip dosyalarda genellikle sıkıştırılmış kurulum dosyaları bulunur.

Windows'ta DMG Dosyası Açma Yöntemleri

DMG Extractor

7-Zip

WinArchiver

AnyToISO

AnyBurn

Yukarıda Windows bilgisayarlarda DMG uzantısına sahip dosyaları görüntüleyebilmenize olanak tanıyan programlar bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca klasörlere nasıl parola ekleneceğini merak ediyorsanız Windows'ta klasörler nasıl şifrelenir sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

DMG Extractor

DMG Extractor, DMG uzantısına sahip dosyaları açmak için kullanılan en popüler programlardan biridir. Programı bilgisayarınıza indirdikten sonra kurulum dosyasına çift tıklayarak yükleme işlemini gerçekleştirin.

Yükleme işleminin ardından programı açın ve açmak istediğiniz dosyayı seçin. Bunun için program penceresinin sol üst köşesinde yer alan "Open" butonuna tıklamanız gerekiyor. DMG dosyasına bir parola eklendiyse program sizden şifre girmenizi isteyecektir. Daha sonra "Extract" butonuna tıklayarak dosyayı çıkartabilirsiniz.

7-Zip

DMG uzantısına sahip bir dosyanın içerisinde yer alan belgelere erişmek istiyorsanız 7-Zip programını kullanabilirsiniz. Winrar benzeri dosya sıkıştırma programları arasında yer alan 7-Zip'in desteklediği uzantılar arasında DMG de yer alıyor. Bunun için yalnızca söz konusu dosyaya sağ tıklamanız ve 7-Zip'i seçip "Buraya Çıkart" seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

WinArchiver

WinArchiver DMG dahil olmak üzere çok sayıda dosya uzantısını destekleyen bir programdır. Çok başarılı bir arayüze sahip olan ve bu sayede kolay kullanım imkânı sunan programı kullanarak dosyanın içerisinde yer alan belgelere ulaşabilirsiniz. Bunun için çıkartma işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

AnyToISO

Bilgisayarınızda yer alan DMG dosyasını ISO formatına dönüştürmek istiyorsanız AnyToISO isimli programı tercih edebilirsiniz. Çok sayıda dosya uzantısını destekleyen programda dosya çıkartma işlevi de bulunuyor. Programı açtıktan sonra söz konusu dosyayı seçin. Ardından çıkartma veya ISO'ya dönüştürme işlemini gerçekleştirin.

AnyBurn

Windows 2000'den Windows 11'e kadar pek çok işletim sistemini destekleyen AnyBurn isimli program da tıpkı AnyToISO gibi DMG dosyalarını çıkartabilmenizi ve ISO formatına dönüştürebilmenize olanak tanıyor. Çok basit bir kullanıma sahip olan yazılım, düşük sistem gereksinimleriyle dikkat çekiyor.

Bu yazıda Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda DMG dosyaları nasıl açılır sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan programlar, söz konusu uzantıya sahip dosyaların içerisinde yer alan belgeleri görebilmenizi sağlar.