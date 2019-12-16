Windows'ta Herhangi Bir Programı Yönetici Olarak Çalıştırmanın 4 Yolu

Çoğu zaman değişiklik yapmak veya sorunları gidermek için bir programı yönetici olarak çalıştırmanız gerekir. Bu yazıda, Windows işletim sisteminde herhangi bir programı yönetici olarak çalıştırmanın 4 yolunu derledik.

1. Programları Yönetici Olarak Çalıştırmanın Standart Yöntemi

Bir programı masaüstünden, Başlat menüsünden veya Dosya Gezgini’nden açmak istediğinizde programın simgesine sağ tıklarsanız, “Yönetici olarak çalıştır” seçeneğini göreceksiniz. Bu, güvenilir bir işlemdir, ancak fazladan birkaç tıklama gerektirir. Bu işlemi görev çubuğunuzdaki simgelerle bile yapabilirsiniz.

2. Daha Hızlı Bir Şekilde Yönetici Olarak Çalıştırmak İçin Klavyeyi Kullanabilirsiniz

Programları yönetici olarak daha hızlı bir şekilde açmak için birçok işlemde olduğu gibi klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için öncelikle açmak istediğiniz programı mouse sol tık ile işaretlemeniz gerekiyor. Daha sonra “Ctrl+Shift” tuşlarına basılı tutarak “Enter” tuşuna basmalısınız. Ardından program, yönetici izni isteyecektir. Ok tuşları yardımı ile “Evet” seçeneğini seçerek “Enter” tuşuna basmanız lazım. Bu işlem sonucunda klavye kısayollarını kullanarak programı yönetici olarak açmış olacaksınız.

3. Programları Yönetici Olarak Çalıştırmak İçin Görev Yöneticisini Kullanabilirsiniz

Programları yönetici olarak çalıştırmak için “Ctrl+Shift+Esc” kısayolunu kullanabilirsiniz. Görev yöneticisini açtıktan sonra “Dosya” seçeneğine tıklayın. Açılan menü penceresinden “Yeni görev çalıştır”ı seçin. Açmak istediğiniz programın ismini yazabilir veya “Gözat” seçeneğine tıklayarak programı seçebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce “Bu görevi yönetici ayrıcalıklarıyla oluştur” seçeneğini aktif etmeyi unutmayın. Son olarak, bu işlemleri yaptıktan sonra “Tamam” seçeneğine tıklayın.

4. Programları Her Zaman Yönetici Olarak Çalıştırabilirsiniz

Bazı programları her zaman yönetici olarak çalıştırmak isteyebilirsiniz. Bunun için programa sağ tıklayarak “Özellikler”i seçin. Ardından “Uyumluluk” sekmesine geçin. “Uyumluluk” sekmesinin alt kısmında “Bu programı yönetici olarak çalıştır” seçeneğini aktif edin. Ardından önce “Uygula” butonuna, sonra “Tamam” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra seçmiş olduğunuz programı her açmak istediğinizde yönetici izni isteyecektir. Bunu dikkatle kullanmanızı öneririz. Gerekmediği sürece bir programa yönetici izni vermemelisiniz.

İsterseniz daha güvenli bir yöntem daha bulunuyor. Diğer yöntem, program için bir kısayol oluşturmak ve bunu her zaman yönetici olarak çalışacak şekilde ayarlamaktır. Öncelikle her zaman yönetici olarak açmak istediğiniz programın simgesine sağ tıklayın ve “Gönder > Masaüstü (kısayol oluştur) işlemini gerçekleştirin. Ardından bu kısayola sağ tıklayın ve “Özellikler”i seçin. Çıkan pencerede “Kısayol” sekmesine geçin ve alt kısımda yer alan “Gelişmiş” butonuna tıklayın. Daha sonra açılan pencereden “Yönetici olarak çalıştır” seçeneğini aktif edin. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ana dosya değil, yalnızca kısayol yönetici izni ile çalışır.