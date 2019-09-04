WonderFox HD Video Converter Factory Pro İncelemesi (Kampanyalı)

Bir Windows programı düşünün ki; kayıpsız video dönüştürme, video boyutunu düşürme, video düzenleme, YouTube video indirme (MP3/MP4), Android/iPhone zil sesi yapma ve daha birçok özelliğe sahip olsun. Donanım hızlandırmasıyla büyük boyutlu videoları farklı formatlara kayıpsız ve hızlı bir şekilde dönüştüren WonderFox HD Video Converter Factory Pro inceleme konuğumuz. Windows için video dönüştürücü program arıyorsanız, tavsiye ederiz.

Windows için en iyi video dönüştürücü ve video düzenleme programları arayışındayken, hepsi bir arada harika çözüme denk geldik ve sizlerle paylaşmak istedik. 300’den fazla format ve aygıtı desteklemesinin yanında toplu HD video dönüştürmeyi destekleyen tek video dönüştürme programı olmasıyla dikkat çeken WonderFox HD Video Converter Factory Pro, video işleriyle uğraşan bir Windows bilgisayar kullanıcısıysanız kesinlikle denemeniz gereken bir program. NVIDIA, NVENC, CUDA ve Intel HD Graphics donanım hızlandırma teknolojisini desteklemesiyle rakiplerinden çok daha hızlı video dönüştürme yapabilen program, ayrıca her seviyede kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği düzeyde. Lafı fazla uzatmadan programın öne çıkan özelliklerine geçmek istiyorum. WonderFox HD Video Converter Factory Pro’yu en iyi video dönüştürme programı yapan özellikler neler?

WonderFox HD Video Converter Factory Pro Neden En İyi Video Dönüştürücü?

1 . Bu HD video dönüştürme programı, en yeni video kodlayıcıları (encoder) H265/HEVC, VP9 ve diğer video formatlarını destekliyor. Multi-track (Çok kanallı) HD video M2TS, MKV, AVCHD, HDTV BDAV and MPEG-TS, HD kamera videosu ve daha birçok videoyu 300’ün üzerinde video ve ses formatına dönüştürebiliyor.

2 . HD Video Converter Factory Pro, gelişmiş HD (Yüksek Çözünürlük) video dönüştürme teknolojisi ile donatılmış. Standart çözünürlüklü (SD) videoyu HD MP4, HD MKV, HD AVI, HD MTS, HD TRP hatta 4K gibi yüksek çözünürlüklü (HD) video haline getirebiliyorsunuz ve bunu sadece üç basit adımda yapıyorsunuz. Kalitesi kötü videolarınızı yüksek kalitede izlemek için programda “Convert SD Video to HD video” ve “Picture Enhancement” yanına işaret koymanız, sonrasında format seçiminizi yapmanız ve son olarak Run butonuna tıklamanız yeterli.

3 . Gelişmiş video kodlama (coding) teknolojisinin yanında bu video dönüştürücü video boyutlarını küçültmede de oldukça başarılı. Hem aygıtlarınızda alan kazanmak, hem farklı cihazlarınızda rahatça izlemek, hem de internete yüklerken zaman kazanmak için programın video boyutunu küçültme özelliğini kullanın. 300’den fazla cihaz ve format desteği mevcut olmakla birlikte dönüştürülen videoları orijinalinden ayırt etmek çok zor.

4 . Dahili ses dönüştürücüye sahip. Videoda görüntü kadar sese de önem verenler için harika bir özellik. Dolby 5.1 Surround ses desteği, kulaklık ve hoparlörden en iyi sesi almanız için ses kalitesini iyileştirme ve WAV, FLAC, ALAC gibi kayıpsız ses çıkış formatlarına destek ile profesyonel ses kalitesini deneyimleyin.

5 . Bu programı internetten video indirmek ve dönüştürmek için de kullanabilirsiniz. Bir YouTube videosunu indirmek , YouTube çalma listelerini indirmek, YouTube videosu veya listelerini MP3, MP4 gibi farklı formatlara dönüştürmek bu programla çok basit. YouTube videolarını dilediğiniz formatta, yüksek hızda ve toplu olarak indirip dönüştürebiliyorsunuz. Sadece üç adımda gerçekleşen video indirme ve dönüştürme YouTube ile de sınırlı değil. Facebook, Vimeo, Liveleak, Metacafe gibi video paylaşım sitelerinden de beğendiğiniz videoları cihazınıza indirebilirsiniz.

6 . Profesyonel video dönüştürücü olarak geçse de video düzenleme yeteneklerine de sahip. Videolardaki gereksiz/istenmeyen alanları ve siyah barları kaldırma, video kesme, video birleştirme, video efekt ekleme gibi video düzenleme programlarının en çok kullanılan özelliklerini sunuyor.

7 . Video dönüştürmede oldukça hızlı. Nvidia NVENC, CUDA, Intel QSV, Multi-CPU, Hyper Threadingand, dünyanın en gelişmiş donanım hızlandırma teknolojilerini destekleyen programın video dönüştürme hızı etkileyici. Hele ki yeni nesil Intel işlemcili ve Nvidia ekran kartlı bir bilgisayar kullanıyorsanız, farkı hissedeceksiniz. Örnek vermem gerekirse; 3 saatlik 3GB boyutunda bir videonun herhangi bir formata dönüştürülmesi en fazla 5 dakika (normalde 90 dakikaya kadar sürebiliyor), 1.5 saatlik 1.5GB boyutlu videonun herhangi bir formata dönüştürülmesi en fazla 4 dakika (normalde 30 ile 50 dakika arası sürüyor)

Herhangi bir şarkıdan zil sesi yapma, video sesini yükseltme, videoya altyazı ekleme/çıkarma, dönüştürülen videoların otomatik olarak FTP’ye yüklenmesi gibi eşsiz, kullanışlı özelliklere de sahip olan WonderFox HD Video Converter Factory Pro’nun video paylaşanların ilgisini çekeceğini düşündüğüm iki süper özelliğinden bahsetmek istiyorum. Birincisi; video boyutunu kaliteyi bozmadan azaltmak. Diğeri de; en iyi web tarayıcıların videoları oynatmak için kullandığı WebM formatındaki videoları sıkıştırma.

Video Boyutunu Kaliteyi Bozmadan Azaltmak

Üç adımda videonuzun boyutunu düşürebilirsiniz:

1 . “Add Files”a tıklayarak videoyu/videoları içe aktarın veya videoyu/videoları sürükleyip bırakın.

2 . Output Format yani çıkış formatını H265 olarak seçin. Program her format ve aygıt için uygun en boy oranını gösteriyor.

3 . Kalite düşmeden video boyutunu düşürmeyi başlatmak için “Run”a tıklayın.

Kalite düşmeden ve toplu olarak videolarınızın boyutunu düşürmenin başka bir yolu da; Parametre ayarları seçenekleri.

1 . Videoları programa sürükleyip bırakın.

2 . “Parameter Settings”i seçin ve bit rate’i en düşük olarak ayarlayın veya çubuğu kaydırarak en düşük kaliteye getirin. Ardından Ok’e tıklayarak değişiklikleri kaydedin.

3 . Video boyutunu düşürmeye başlamak için “Run” butonuna tıklayın.

Video boyutunu düşürmenin bir yolu daha var. Dahili kırpma aracını kullanarak videonun gereksiz bölümlerini çıkarabilir, böylelikle de videonun boyutunu düşürebilirsiniz. Değişiklikleri ön izleme şansına sahipsiniz.

Video Boyutunu Düşürme Online / Programsız

Video boyutunu düşürme programsız/online arayışında olanlara da Clipchamp’i tavsiye ederim. Kullanıcı arayüzü basit, video dosya boyutunu düşürme zahmetsiz ancak videonun içe aktarılması ve video dosyasının çözümlenmesi biraz uzun sürüyor. Örneğin; 90MB ve 6 dakika uzunluğunda bir video birkaç dakika alıyor. Aynı videoyu HD Video Converter Factory Pro’ya saniyeler içerisinde aktarabiliyorsunuz. Bunun dışında ücretsiz olarak ayda 5 video aktarmanıza izin veriliyor ve maksimum 1080p çözünürlük destekleniyor. Tabii ki, kalite düşmeden video boyutunu düşürmek için kullanabileceğiniz başka ücretsiz online araçlar da mevcut.

WebM Sıkıştırıcı

Programın WebM dönüştürücü özelliğinden de bahsetmek istiyorum. HTML5 web sitenizde videolar için bant genişliğinden kazanmak ve yüklenme hızını artırmak için ihtiyaç duyacağınız WebM dönüştürme işlemi bu programla oldukça basit. WebM dosya boyutunu düşürmek için izlemeniz gereken adımlar:

1 . Add File butonuna tıklayarak bilgisayarınızdaki WebM dosyasını/dosyalarını seçin veya dosyaları doğrudan programa sürükleyip bırakın.

2 . Arayüzde sağ tarafta göreceğiniz Output Format butonuna tıklayın ve Web sekmesi altında WebM’yi seçin. Program, video paylaşım siteleriyle uyumlu formatları kendiliğinden gösteriyor. HTML5 site, YouTube, Facebook, Vimeo, videoyu nereye yükleyecekseniz en uygun formatı görebiliyorsunuz.

3 . Settings butonuna tıklayarak Ayarlar penceresini görüntüleyin. Video bölümünde frame rate (kare hızı), revolution (çözünürlük) ve bit rate (bit hızı) en düşüğe alarak WebM dosyalarını sıkıştırabilirsiniz. Değişiklikleri kaydetmek için OK’ye tıklamayı unutmayın.

4 . Program, videoları sıkıştırmak için daha kolay ve doğrudan bir yol daha sunuyor. Compression Settings kutucuğuna gelip kaydırıcıyı sürükleyerek de dosya boyutunu düşürebiliyorsunuz. Her videonun sağında sıkıştırma oranı ve dosya boyutunu eş zamanlı görebiliyorsunuz. Bunun dışında dahili video düzenleyicinin video kırpma fonksiyonunu kullanarak da WebM videonun boyutlu düşürmeniz mümkün.

WebM Sıkıştırma Online / Programsız

WebM dosya boyutunu programsız/online düşürme seçeneğiniz de var. Ps2psf, en iyi online video sıkıştırma servislerinden biri.

1 . https://www.ps2pdf.com/compress-webm sitesini açın.

2 . Mavi renkli +Select Files butonuna tıklayın ve bilgisayarınızdan WebM videosunu seçin. WebM dosyasının boyutu yüksekse yüklenmesi uzun sürecektir. Videoyu önce Google Drive veya Dropbox’a yükleyip buradan içe aktararak zaman kazanabilirsiniz.

3 . Video ve dosya boyutunun çözümlenmesi biraz sürüyor. Video döndürme ve ters çevirme, video kalitesi seçimi yapabiliyorsunuz.

4 . Son olarak Compress Now! butonuna tıklayın.

Ps2psf, program indirmek veya tarayıcı eklentisi kurmak istemiyorsanız en iyi seçenek ancak video sıkıştırma için WonderFox HD Video Converter Factory Pro çok daha gelişmiş ve esnek seçenekler sunuyor ve WebM sıkıştırıcı birden fola video ve ses dosyasını daha yüksek hızda sıkıştırabiliyor.

Desteklenen Format ve Cihazlar

Desteklenen Giriş Dosyaları Formatı Video AVI, MP4, H.265, VP9, H.264, MPG, MPEG, VOB, MOV, FLV, MKV, MTS/M2TS/TS/TP/TRP(AVCHD, H.264, VC-1, MPEG-2 HD), MOD, TOD, DV, WMV, ASF, 3GP, DRM MP4, RM, RMVB, OGV, VRO, vb. Ses MP3, M4A, AC3, AAC, WMA, WAV, OGG, APE, MKA, AU, AIFF, FLAC, M4B, M4R, MP2, MPA vb. Desteklenen İnternetten İndirme Siteleri İndirme Siteleri YouTube, Facebook, Vimeo, Liveleak, Metacafe, vb.(300’ün üzerinde) Desteklenen Çıkış Dosyaları Formatı Video (1080p HD) HD AVI, HD MP4, HD MPG, HD WMV, HD MKV, HD MOV, HD TS, 4K(MKV), 4K(MP4), HEVC Video (Normal) AVI, MP4, H.265, VP9, H.264, MPG, MPEG, VOB, MOV, FLV, MKV, MTS/M2TS/TS/TP/TRP(AVCHD, H.264, VC-1, MPEG-2 HD), MOD, TOD, DV, WMV, ASF, 3GP, DRM MP4, RM, RMVB, OGV, VRO, vb. Ses MP3, WAV, FLAC, ALAC, DTS, M4A, AC3, AAC, WMA, OGG, APE, MKA, AU, AIFF, FLAC, M4B, M4R, MP2, MPA, vb. Desteklenen Çıkış Cihazları Apple iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPad Pro 12.9, iPad Air 2, iPad Mini 432, iPad 4/3, iPod Touch 5, iPod Touch, Apple TV 4, iTunes Video ve daha fazlası. Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S7, Galaxy Note 7, Galaxy J, Galaxy A, Galaxy View, Galaxy Note Pro, Samsung 4K SUHD TV, Samsung Full HD TV ve daha fazlası Huawei HUAWEI P9 plus, P9, P8, Mate 8, G8, MateBook, Media Pad T1, vb. TV’ler Toshiba, Panasonic, Sharp, Mitsubishi, Vizio, Seiki, JVC, Hisense, Projector 4K, Projector FHD, vb. HTC HTC One, HTC One sv, Flyer, Droid DNA, Sensation, Vivid, Droid Incredible, Window Phone 8 x/s, Desire, First, Wildfire, Titan2, EVO 4G(LTE) RIM BlackBerry Z10, Q10, Playbook, Tour serisi, Strom serisi, Bold serisi, Curve serisi, Torch serisi Nokia Lumia 1020, Lumia928, Lumia 920, Lumia 620, N9, N900, N98, N8, N97, X6, E7, E72, E63, 5800XM, 5530XM Sony Xperia Ultra, PS3, PSP, PS Vita, Xperia x10, Xperia x8, Vivaz, Walkman Microsoft/Google Surface Pro, SurfaceRT, Xbox, Xbox 360, Zune, Google Nexus 7 Desteklenen Çıkış DVD/VCD/Web Videoları DVD/VCD DVD-NTSC, DVD-PAL, VCD-NTSC, VCD-PAL Web Video HTML5(MP4/WebM/OGV), FLV, SWF, YouTube, Vimeo, Facebook, Myspace, Yahoo, FC2, vb.

WonderFox Okula Dönüş Kampanyası!

WonderFox, 2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala herkes için harika bir kampanya başlattı. 7 yazılım üreticisiyle yapılan iş birliği neticesinde toplamda 230 dolar değerinde 8 yazılımı ücretsiz olarak veriyorlar. HD Video Converter Factory Pro, FotoJet Collage Maker, Wise Care 365, Wise Driver Care, Epubor KCR Converter, Iris Pro, DoYourData Uninstaller Pro 5.0 ve 1AV Sound Recorder, kampanya süresince (28 Ağustos - 5 Eylül) tüm kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Ayrıca, bu kampanyayı sosyal medya hesaplarında paylaşanlar, paylaşım ekran görüntüsünü WonderFox’a göndererek WonderFox DVD Video Converter lisansı alma hakkı kazanacak. Kampanyanın detaylarına sayfasından ulaşabilirsiniz.