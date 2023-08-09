iOS'ta Eski Twitter Simgesine Dönmek Mümkün mü? Nasıl Yapılır?

Twitter’da yapılan son yenilikle alıştığımız Twitter logosu ve hatta ismi bile tarihe karıştı. Artık X olarak adlandırılan uygulamanın logosuna birçoğumuz çoktan veda etti. Telefonlarda bulunan Twitter uygulaması, X logosu ve adıyla menülerdeki yerini alıyor. Bazı kullanıcılar bu duruma kolaylıkla adapte olurken, bazıları bu değişimi yadırgıyor.

Twitter’ın eski görünümünü arayanlar, X logosu yerine Twitter simgesini görmek isteyenler neyse ki bu konuda çözümsüz değil. iOS kullanıcıları isterse birkaç adımda eski Twitter simgesine dönüş yapabiliyor. Nasıl mı? Bu yazımızda tüm aşamalarıyla Twitter uygulamasını eski logosu ile kullanmak için yapmanız gerekenleri anlattık.

İşte, X’i beğenmeyenler için bildiğimiz Twitter görüntüsüne kavuşmanın yolu!

iOS’ta Eski Twitter Simgesine Dönmek Mümkün Mü?

Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. iOS’ta birkaç basit ayarlama ile eski Twitter görünümüne kavuşabilirsiniz. Yalnız şunu bilmelisiniz ki yapacağınız bu ayarlamalar uygulama ile ilişkili değil. Yani, sadece görsel olarak Twitter’ı betimlediğiniz yeni bir kısayol oluşturma mantığına dayanıyor. X görünümünü nasıl Twitter görünümüne dönüştüreceğinizi merak ediyorsanız, sizin için tüm detaylarıyla bu konuyu ele aldık!

iOS'ta Eski Twitter Simgesine Dönmek Nasıl Yapılıyor?

iOS kullanıcıları birkaç basit adımda X yerine eski Twitter logosuna dönüş yapabiliyor. Bunun için iOS’ta ‘kestirmeler’ özelliği kullanılıyor. Kestirmeler sekmesine girdikten sonra izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde sıralanıyor: