YouTube Üzerinden Nasıl Para Kazanılır?

YouTube üzerinden para kazanma söz konusu olduğunda içerik oluşturucularının önünde pek çok seçenek vardır. YouTube kazanç elde etme yollarının başında her ne kadar reklamlar gelse de kanal sahiplerinin aslında sadece buna bağlı kalmak gibi bir zorunluluğu bulunmuyor.

Bu listede yer alan YouTube para kazanma yollarını incelediğinizde siz de fark edeceksiniz ki video paylaşım platformunda birçok farklı şekilde gelir elde edebilirsiniz.

Birden fazla yöntemi bir arada kullanmanızı tavsiye ederiz. Kazanç elde etmenizi sağlayacak yöntemlere ne kadar çok ağırlık verirseniz oluşturacağınız ek gelir kapısı da o kadar aralık olur.

YouTube Üzerinden Para Kazanma Yöntemleri

Google AdSense hesabı bağlama

YouTube İş Ortağı Programı'na katılma

Katıl butonunu aktif etme

Super Chat özelliğini etkinleştirme

Markalarla iş birliği yapma

YouTube'dan farklı para kazanma yöntemleri arıyorsanız öncelikle bu yöntemleri iyice öğrenmeli, değerlendirmelisiniz. Uygulama aşamasına bundan sonra geçebilirsiniz.

Google AdSense Hesabı Bağlama

YouTube'da paylaşılan videolarda reklamlara sık sık denk gelmişsinizdir. Bu, çoğu YouTube kanalının ana gelir kaynağıdır. AdSense hesabı oluşturup bağladıktan sonra yayımladığınız videolardaki reklamların izlenme oranına göre gelir elde etmeye başlayacaksınız.

Videonun görüntüleme sayısı ne kadar yüksek olursa reklamların görüntüleme oranı da o kadar yüksek olacaktır. Kazanmaya başlamak için şu adımları izleyerek yeni bir AdSense hesabı oluşturup kanalınıza bağlayabilirsiniz:

YouTube'da oturum açın.

YouTube Studio'ya girin.

Para kazanma bölümüne girin.

Google AdSense'e kaydolun kısmnıdan "Başlat" seçeneğine tıklayın.

Hesap şifresini girin ve doğrulama işlemini gerçekleştirin.

AdSense için kullanmak istediğiniz Google hesabını seçin.

E-posta adresinizi doğrulayın.

İletişim bilgilerini girin ve AdSense başvurusunu tamamlayın.

Bu adımları izledikten sonra AdSense hesabı başvurunuzun alındığı belirtilecektir. Hesabınız onaylandığında bununla ilgili bir e-posta alacaksınız. Bu birkaç gün de sürebilir, birkaç saat de sürebilir. Kesin bir süre vermek zordur fakat kriterleri karşılıyorsanız endişelenmeyin, kısa sürede reklamlardan gelir elde etmeye başlayacaksınız.

YouTube İş Ortağı Programı'na Katılma

YPP (YouTube İş Ortağı Programı), içerik üreticilerinin daha çok para kazanma özelliğine erişmesine imkân tanır. Örneğin Shorts videolarından bile para kazanabilirsiniz. Bu programa katılmak için para kazanma politikalarına uymak, topluluk kuralları ihtarı almamış olmak, kanala bağlı etkin bir AdSense hesabına sahip olmak gibi bazı koşulları karşılamak gerekiyor.

YPP şartlarını kabul edip AdSense hesabınızı bağlamanız hâlinde kanalınız inceleme altına alınır. Bu süreçte kanal hem sistem hem gerçek insanlar tarafından incelenir, politikalara karşı bir durum olup olmadığının tespiti yapılır.

Kanal incelendikten sonra kararı kanal sahibine bildirmek için verilen iletişim bilgileri kullanılarak iletişime geçilir. Bu süre muhtemelen en geç 1 ay sürer ama incelemenin bu kadar zaman alması sadece çok fazla sıra varsa ve kanalın daha detaylı incelenmesi gerektiği senaryoda geçerlidir.

Katıl Butonunu Aktif Etme

Katıl butonu, video paylaşım platformuna getirilen kanal bazlı özel abonelik sisteminin bir parçasıdır. Kanal sahipleri, bu özel abonelik sistemini etkinleştirdiğinde izleyicilerin özel abone olmasını mümkün hâle getirir. Kanala ücretli abone olan kullanıcılar, normal kullanıcılardan farklı olarak özel içeriklere erişme gibi avantajlar elde eder.

Katıl butonunu etkinleştirmek için YouTube Studio'dan para kazanma bölümüne gidin. Ardından "Üyelikler" kısmına gidin ve katıl butonunu etkinleştirin.

Super Chat Özelliğini Etkinleştirme

Super Chat de YPP kapsamında kanaldan para kazanmayı sağlayan bir diğer özelliktir. Bu özelliği etkinleştirmek için de YouTube İş Ortağı Programı'na katılmanız gerekir. Super Chat sayesinde seyirciler canlı sohbetler sırasında dikkat çeken yazılar gönderebilir. Hatta bu mesajlar sohbet akışının en üstüne bile sabitlenebilir.

Markalarla İş Birliği Yapma

Para kazanmak için başvurulabilecek bir diğer yol da markalarla iş birliğinden geçiyor. Kanalınız insanlara ulaşmakta ne kadar başarılı ise sizinle çalışmak isteyen marka sayısı da o kadar fazla olacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, markalarla yapılan iş birliği kapsamında yayımlanan sponsorlu videolarda ürün veya hizmet tanıtımı olduğunu belirtmektir.

Bu rehberde YouTube para kazanma yöntemlerini sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.