200 MP Kameralı Xiaomi 17 Ultra'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı

Xiaomi 17 Ultra, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı. Kısa süre önce global lansman yapıldı. Bununla birlikte Xiaomi 17 Ultra'nın Türkiye fiyatı belli oldu. Amiral gemisinde Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Xiaomi 17 Ultra'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 17 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 bin 999 TL, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 119 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Telefon, ışıltılı yeşil siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Parmak İzi Sensörü: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB / 1TB UFS 4.1

512 GB / 1TB UFS 4.1 Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Batarya: 6800 mAh (Çin), 6000 mAh (Global)

6800 mAh (Çin), 6000 mAh (Global) Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

Xiaomi 17 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi 17 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 3500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Akıllı telefonda ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü de mevcut.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu sayede güneş ışığı altında bile akıllı telefon çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen akıllı telefonda yaklaşık 416 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor. Telefonda yüzde 92,3 ekran gövde oranı yer alıyor.

Xiaomi 17 Ultra'nın Performansı Nasıl?

Xiaomi 17 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Qualcomm'un 3. nesil özel Oryon CPU mimarisini kullanan Snapdragon 8 Elite Gen 5, önceki nesle kıyasla hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdekte daha iyi bir performans sunuyor. Bunun yanı sıra işlemci daha az güç tüketerek pil ömrüne olumlu katkı sağlıyor. Akıllı telefonda ayrıca çok güçlü bir GPU olan Adreno 840'ın yer aldığını belirtelim.

Xiaomi 17 Ultra'nın Kamerası Nasıl?

Xiaomi 17 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4-3.0 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Xiaomi 15 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 200 MP periskop telefoto kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17 Ultra'nın işlemci, kamera ve ekran dahil olmak üzere birçok bakımdan en iyi Android telefonlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilen bu telefon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 sayesinde yüksek performans sunuyor. 1200 x 2608 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ise telefon kullanmayı çok keyifli hâle getiriyor.