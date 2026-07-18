Akıllı telefon pazarında fiyatlar günden güne artıyor. Maalesef bu durum bütçesi kısıtlı olan kullanıcıların elini kolunu bağlıyor diyebiliriz. Peki an itibarıyla 25.000 TL bütçeniz varsa ve bu paraya iyi bir oyun performansı sunan bir telefon almak istiyorsanız hangi modelleri tercih etmelisiniz? Bu içeriğimizde 25.000 TL bütçeyle satın alınabilecek oyun performansı en iyi akıllı telefonları listeledik.

25 Bin TL Bütçe ile Alınabilecek Oyun Performansı En İyi Telefonlar Hangileri?

Infinix Note 50 Pro (8 GB + 256 GB) - 25.000 TL

POCO X8 Pro (8 GB + 256 GB) - 24.999 TL

Galaxy A56 (8 GB + 256 GB) - 24.399 TL

Redmi Note 15 Pro 5G (8 GB + 256 GB) - 21.899 TL

POCO X8 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Dimensity 8500 Ultra RAM: 8 GB LPDDR5X

8 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

POCO X8 Pro Oyun Performansı Nasıl?

Listemizin ilk sırasındaki POCO X8 Pro oyun performansında kullanıcıları üzmeyecek. Zira modelde 4 nm mimariyle üretilen MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemcisi bulunuyor. Bu donanım 5 nm tabanlı veya daha eski yongalardan daha verimli ve aynı zamanda daha yüksek performansta çalışıyor.

Cihazla yapılan testlere baktığımızda Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 88 FPS'te çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Bununla birlikte Genshin Impact'i ise 55-60 FPS arasında oynatabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların fazlasıyla başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Infinix Note 50 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2436 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED (1B colors, 2160Hz PWM)

Ekran Parlaklığı: 1300 nit (peak)

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm)

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB UFS 2.2

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 5200 mAh

Hızlı Şarj: 90W kablolu / 30W kablosuz MagCharge

Infinix Note 50 Pro Oyun Performansı Nasıl?

Listemizdeki bir diğer telefon Infinix Note 50 Pro. Bu modelde MediaTek Helio G100 Ultimate işlemcisi mevcut. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu donanımın oyun performansı hiç de fena değil. Bunu biraz daha açarsak Genshin Impact'i ortalama 43 FPS ve Call of Duty Mobile'ı ise 60 FPS'te oynatabiliyor. Yani bu modeli satın alırsanız oyun performansı konusunda herhangi bir probleminiz olmayacak.

Galaxy A56 Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Parlaklığı: 1900 nit (tepe)

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: Exynos 1580 (AMD Xclipse 540 GPU)

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro sensör

Ön Kamera: 12 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Dayanıklılık: IP67

Galaxy A56 Oyun Performansı Nasıl?

Galaxy A56'da Samsung'un kendi üretimi Exynos 1580 işlemcisi kullanılıyor. Bu yonga setinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Akıllı telefonun oyun performansı da oldukça yeterli. Yapılan testlere göre yüksek grafik gereksinimleriyle bilinen Genshin Impact'i 40-50 FPS arasında akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Hatta aksiyonun ve efektlerin yoğunlaştığı sahnelerde bile kare hızlarında büyük düşüşler yaşanmıyor. Performans en fazla 35 FPS seviyelerine kadar geriliyor.

Redmi Note 15 Pro 5G Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 7400 Ultra (4nm)

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 20 MP

Batarya Kapasitesi: 6580 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Redmi Note 15 Pro 5G Oyun Performansı Nasıl?

Redmi Note 15 Pro 5G'de MediaTek'in Dimensity 7400 Ultra işlemcisi kullanılıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga seti 5 nm ve daha eski işlemcilere göre daha yüksek performans ve verimlilik sunuyor. Oyun performansına baktığımızda cihazın Genshin Impact'i 50-60 FPS aralığında çalıştırdığını görüyoruz. Bununla birlikte Call of Duty Mobile'ı ise akıcı bir şekilde 60 FPS'te oynatabiliyor.

Editörün Yorumu

Bugün bir telefon ihtiyacım olsa listedeki tüm modelleri satın alırdım. Ancak aralarından bir seçim yapacak olsaydım bu muhtemelen POCO X8 Pro olurdu. Bu modelin teknik özelliklerini daha çok beğendim ve oyun performansının da diğerlerine göre daha iyi olduğunu düşünüyorum.