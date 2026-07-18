25 Bin TL Bütçe ile Alınabilecek Oyun Performansı En İyi Telefonlar!
Bu içeriğimizde 25.000 TL bütçeyle satın alınabilecek oyun performansı en iyi akıllı telefonları listeledik. Peki oyun oynamak için hangi modelleri almalısınız?
⚡ Önemli Bilgiler
- Bu içeriğimizde 25.000 TL bütçeyle satın alınabilecek oyun performansı en iyi akıllı telefonları listeledik.
- Listemizde Infinix Note 50 Pro, POCO X8 Pro, Galaxy A56 ve Redmi Note 15 Pro 5G gibi modeller bulunuyor.
- Oyun performansında en çok öne çıkan modelin POCO X8 Pro olduğunu söyleyebiliriz.
Akıllı telefon pazarında fiyatlar günden güne artıyor. Maalesef bu durum bütçesi kısıtlı olan kullanıcıların elini kolunu bağlıyor diyebiliriz. Peki an itibarıyla 25.000 TL bütçeniz varsa ve bu paraya iyi bir oyun performansı sunan bir telefon almak istiyorsanız hangi modelleri tercih etmelisiniz? Bu içeriğimizde 25.000 TL bütçeyle satın alınabilecek oyun performansı en iyi akıllı telefonları listeledik.
25 Bin TL Bütçe ile Alınabilecek Oyun Performansı En İyi Telefonlar Hangileri?
- Infinix Note 50 Pro (8 GB + 256 GB) - 25.000 TL
- POCO X8 Pro (8 GB + 256 GB) - 24.999 TL
- Galaxy A56 (8 GB + 256 GB) - 24.399 TL
- Redmi Note 15 Pro 5G (8 GB + 256 GB) - 21.899 TL
POCO X8 Pro Özellikleri Neler?
- Ekran Büyüklüğü: 6,59 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Parlaklığı: 3500 nit
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i
- İşlemci: Dimensity 8500 Ultra
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K
POCO X8 Pro Oyun Performansı Nasıl?
Listemizin ilk sırasındaki POCO X8 Pro oyun performansında kullanıcıları üzmeyecek. Zira modelde 4 nm mimariyle üretilen MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemcisi bulunuyor. Bu donanım 5 nm tabanlı veya daha eski yongalardan daha verimli ve aynı zamanda daha yüksek performansta çalışıyor.
Cihazla yapılan testlere baktığımızda Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 88 FPS'te çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Bununla birlikte Genshin Impact'i ise 55-60 FPS arasında oynatabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların fazlasıyla başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Infinix Note 50 Pro Özellikleri Neler?
- Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2436 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED (1B colors, 2160Hz PWM)
- Ekran Parlaklığı: 1300 nit (peak)
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm)
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB UFS 2.2
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 5200 mAh
- Hızlı Şarj: 90W kablolu / 30W kablosuz MagCharge
Infinix Note 50 Pro Oyun Performansı Nasıl?
Listemizdeki bir diğer telefon Infinix Note 50 Pro. Bu modelde MediaTek Helio G100 Ultimate işlemcisi mevcut. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu donanımın oyun performansı hiç de fena değil. Bunu biraz daha açarsak Genshin Impact'i ortalama 43 FPS ve Call of Duty Mobile'ı ise 60 FPS'te oynatabiliyor. Yani bu modeli satın alırsanız oyun performansı konusunda herhangi bir probleminiz olmayacak.
Galaxy A56 Özellikleri Neler?
- Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Parlaklığı: 1900 nit (tepe)
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- İşlemci: Exynos 1580 (AMD Xclipse 540 GPU)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro sensör
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Dayanıklılık: IP67
Galaxy A56 Oyun Performansı Nasıl?
Galaxy A56'da Samsung'un kendi üretimi Exynos 1580 işlemcisi kullanılıyor. Bu yonga setinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Akıllı telefonun oyun performansı da oldukça yeterli. Yapılan testlere göre yüksek grafik gereksinimleriyle bilinen Genshin Impact'i 40-50 FPS arasında akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Hatta aksiyonun ve efektlerin yoğunlaştığı sahnelerde bile kare hızlarında büyük düşüşler yaşanmıyor. Performans en fazla 35 FPS seviyelerine kadar geriliyor.
Redmi Note 15 Pro 5G Özellikleri Neler?
- Ekran Büyüklüğü: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Dimensity 7400 Ultra (4nm)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya Kapasitesi: 6580 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
Redmi Note 15 Pro 5G Oyun Performansı Nasıl?
Redmi Note 15 Pro 5G'de MediaTek'in Dimensity 7400 Ultra işlemcisi kullanılıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga seti 5 nm ve daha eski işlemcilere göre daha yüksek performans ve verimlilik sunuyor. Oyun performansına baktığımızda cihazın Genshin Impact'i 50-60 FPS aralığında çalıştırdığını görüyoruz. Bununla birlikte Call of Duty Mobile'ı ise akıcı bir şekilde 60 FPS'te oynatabiliyor.
10 Bin TL ve Altına Alınabilecek En İyi 2. El Telefonlar (2026)
Bu içeriğimizde 2026 yılı itibariyla 10.000 TL ve altına satın alınabilecek en iyi ikinci el akıllı telefonları listeledik. Peki listede hangi modeller var?
Editörün Yorumu
Bugün bir telefon ihtiyacım olsa listedeki tüm modelleri satın alırdım. Ancak aralarından bir seçim yapacak olsaydım bu muhtemelen POCO X8 Pro olurdu. Bu modelin teknik özelliklerini daha çok beğendim ve oyun performansının da diğerlerine göre daha iyi olduğunu düşünüyorum.