En Az Değer Kaybeden Telefonları Bulduk: İşte Zarar Ettirmeyen Modeller

Satın aldığınız bir telefonun kutusunu açtığınız an değer kaybetmeye başladığı bir gerçek fakat bazı modeller var ki zamana ve kullanıma adeta meydan okuyarak değerini en iyi şekilde korumayı başarıyor. Peki, paranın karşılığını uzun vadede de verecek ve satmak istediğinizde bile sizi memnun edecek telefonlar hangileri?

Bu rehberde değerini en iyi koruyan telefonlar listesi hazırladık. Hazırladığımız listede iPhone 17 Pro Max'ten Huawei Pura 80 Pro'ya kadar pek çok model bulunuyor. Örneğin 2025 yılının ağustos ayında satışa sunulan Pura 80 Pro, 11 ayın ardından yalnızca 2 bin 666 TL değer kaybetti. İşte listedeki tüm modeller!

Değerini En İyi Koruyan Telefonlar Hangileri?

iPhone 17 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2686 piksel

1320 x 2686 piksel Ekran Parlaklığı: 3000 nit

3000 nit İşlemci: A19 Pro

A19 Pro RAM: 12 GB

12 GB Ana Kamera: 48 MP f/1.6

48 MP f/1.6 Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP f/2.2

48 MP f/2.2 Telefoto Kamera: 48 MP f/2.8

48 MP f/2.8 Ön Kamera: 18 MP f/1.9

18 MP f/1.9 Batarya: 5088 mAh

2025 yılının Eylül ayında 119 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan iPhone 17 Pro Max, şu anda 111 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani telefon 10 ayın ardından yalnızca 8 bin TL değer kaybetti. Bu arada gücünü A19 Pro işlemcisinden alan cihaz, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip oyunları bile akıcı şekilde çalıştırabiliyor. Oyun oynamanın yanı sıra video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabiliyor.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Exynos 2400

Exynos 2400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 8 MP

MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Samsung Galaxy S25 FE, 2025 yılının eylül ayında 39 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Telefon şu anda 34 bin 980 TL'ye satılıyor. Bu da telefonun 10 ayda sadece 5 bin 19 TL değer kaybettiği anlamına geliyor. Gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alan cihaz, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip Wuthering Waves'i ise ortalama 36 FPS'te çalıştırıyor.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2720 piksel

1224 x 2720 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.88)

50 MP (f/1.88) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Batarya: 5080 mAh

5080 mAh Hızlı Şarj: 50W

2026 yılının nisan ayında 29 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Nothing Phone 4a, şu anda 39 bin 537 TL'ye satılıyor. Yani üç aylık süreçte telefon değer kaybetmedi. Bu telefonda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi mevcut. Bu işlemci, Genshin Impact'i ise 30 FPS ile 40 FPS arasında, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 7.500 mAh

7.500 mAh Hızlı Şarj: 80W

OPPO Find X9 Pro, 2025'in Aralık ayında 84 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Telefon 2026'nın Temmuz ayında 80 bin 999 TL'ye satılıyor. Yani telefon 7 ayın ardından yalnızca 4 bin TL değer kaybetti. Bu arada cihaz gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, yarış oyunu CarX Street ve aksiyon RPG oyunu Genshin Impact ise ortalama 60 FPS, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Huawei Pura 80 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1276 x 2848 piksel

1276 x 2848 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 12 GB

12 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 40 MP

40 MP Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya Kapasitesi: 5.170 mAh

5.170 mAh Hızlı Şarj: 100W

Huawei Pura 80 Pro, 2025 yılının Ağustos ayında 62 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon, 2026 yılının Temmuz ayında 59 bin 833 TL'ye satılıyor. Yani telefon 11 ayın ardından sadece 2 bin 666 TL değer kaybetti. Bu arada 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1276 x 2848 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

RedMagic 11 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

1216 x 2688 piksel Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM Seçenekleri: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.88)

50 MP (f/1.88) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Ön Kamera: 16 MP (Ekran altında)

16 MP (Ekran altında) Batarya Kapasitesi: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 80W

2026 yılının Ocak ayında 58 bin 699 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan RedMagic 11 Pro, 2026 yılının Temmuz ayında 67 bin 199 TL'ye satılıyor. Yani telefon altı ayın ardından bile değer kaybetmedi. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, aksiyon RPG oyunları Genshin Impact ve Wuthering Waves'i bile ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Editörün Yorumu

RedMagic 11 Pro'nun altı aylık süreçte değer kaybetmemesi şaşırttı. Piyasada olan bazı telefonlar iki ay dolmadan 10 bin TL'den fazla değer kaybedebiliyor. Bir telefonun değerini uzun süre boyunca koruması, mevcut telefonu satıp serinin yeni modelini satın almak isteyen kişiler için de önemli bir avantaj sağlıyor. Bu durum ayrıca bir telefonu çıkar çıkmaz satın alan kişiler için de önemli bir detay.