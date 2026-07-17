Galaxy S26 Ultra'yı Parça Parça Alsaydınız Toplam Maliyet Kaç TL Olurdu?

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları günümüzde hiç olmadığı kadar pahalı. Özellikle amiral gemisi bir telefon satın almak için en az birkaç asgari ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Ki ülkenin önemli bir bölümünün asgari ücret seviyesinde gelir elde ettiğini düşünürsek bu korkunç bir şey. Peki ya telefonları bir bütün olarak değil de parça parça satın alsanız nasıl olurdu?

Eğer merak ediyorsanız, bahsettiğim şey telefonu taksitle satın almak değil. Bildiğiniz ekran, çerçeve, anakart, batarya ve kamera gibi parçaları ayrı ayrı almaktan bahsediyorum. Samsung Galaxy S26 Ultra, ülkemizde 86 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Şimdi gelin parça parça satın alacak olursak fiyatın ne kadar olacağına bakalım.

Galaxy S26 Ultra’nın Tüm Parçalarını Alıp Kendi Telefonunuzu Yapabilir misiniz?

Gelin olaya temelden başlayalım. Her şeyden önce "Galaxy S26 Ultra'nın tüm parçalarını alıp kendi telefonunuzu yapabilir misiniz?" sorusu ile başlayalım. Kısa cevap evet. Modern telefonları karmaşık lego setleri gibi düşünebilirsiniz. Tüm parçaları doğru bir şekilde bir araya getirirseniz hazır almanıza gerek kalmadan "evde kendi Galaxy S26 Ultra'nızı" yapabilirsiniz.

Buradaki temel kural parçaların iyi durumda ve birbiri ile uyumlu olması. Örneğin Türkiye'de kullanım için anakartın IMEI kaydının olması ya da yurt dışından alınan bir kart için operatör kilidi olmaması gibi unsurlar kritiktir. Ayrıca yeni nesil telefonlarda bazı parçalar takıldıktan sonra yazılımsal eşleştirmeye ihtiyaç duyar.

Aksi duurmda bazı özellikler çalışmayabilir ya da çalışsa bile kullanıcılar sık sık sinir bozan hata mesajları alabilir. Ancak bu eksilerin hiçbiri bizim için şu aşamada önemli değil. Çünkü biz teorik bir hesap yapacağız. Tüm parçaların maliyetlerini bir araya getirerek "yapılsaydı ne kadar olurdu" sorusunun cevabını arayacağız.

Galaxy S26 Ultra'yı Parça Parça Toplamak Kaç TL'ye Mâl Oluyor?

Şimdi, bu içeriği hazırlarken biraz zorlandığımı belirtmeliyim. Temel sorun IMEI kaydı gibi problemler nedeniyle Türkiye'de anakart gibi parçaları bulmasının zor olması. Ayrıca Samsung Türkiye de fiyatları açıklamıyor. Bu nedenle elde olan veriyle ilerleme kararı aldık. Elimizde olmayan fiyatları dünya üzerindeki çeşitli üllkelerden aldık.

Evet bu hesabın yüzde 100 doğru olmasını engelleyecek. Ancak en azından aşağı yukarı bir fikrimiz olmasını sağlayacak. Yine karışıklıkları önlemek adına dolar kurunu 47 olarak baz aldık. Eğer TL'nin değerinde ciddi bir değişim olduysa hesap da değişecektir.

Parça Yaklaşık Fiyat Kaynak Ekran + çerçeve 16.900 TL Samsung Türkiye Anakart (işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama) 22.000 TL Samsung Hindistan servis listesi Batarya (5.000 mAh) 3.100 TL Samsung Türkiye 200 MP ana kamera 3.400 TL ABD yedek parça piyasası 50 MP periskop telefoto (5x) 1.500 TL ABD yedek parça piyasası 10 MP telefoto (3x) 1.600 TL ABD yedek parça piyasası 50 MP ultra geniş kamera 460 TL ABD yedek parça piyasası 12 MP ön kamera 1.700 TL ABD yedek parça piyasası Şarj soketi 800 TL ABD yedek parça piyasası Arka cam 660 TL ABD yedek parça piyasası Hoparlörler 530 TL ABD yedek parça piyasası S Pen 2.199 TL Samsung Türkiye Anten, titreşim motoru, kablosuz şarj bobini, vidalar 1.900 TL Tahmini Toplam 56.749 TL (yaklaşık) + Duruma Bağlı IMEI Kayıt Ücreti: 54.258 TL

Yukarıda da belirttiğim üzere Galaxy S26 Ultra, Türkiye'de 86 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Eğer ithalatçı garantisi sizin için yeterliyse fiyat 78 bin TL'ye kadar düşüyor. Yurt dışında ise fiyat 1100 dolar yani yaklaşık 52 bin TL. Telefonu parça parça satın alıp toplayacak olursanız ise yaklaşık 57 bin TL'lik bir maliyet bizi bekliyor.

Biz bu maliyeti hesaplarken küçük bir dünya turuna çıktık. Ekran ve batarya gibi parçaların fiyatlarını Türkiye'den alırken, diğerleri için yurt dışı fiyatlarını baz almak durumunda kaldık. Anakart için Samsung Hindistan ve diğer parçalar için de ABD yedek parça piyasasına bakmamız gerekti.

Söz konusu parçaları orijinal seçmeye özen gösterdik. Bu nedenle Türkiye'de 350 TL'ye şarj soketi bulduysak da dahil etmedik. Fiyatlara birkaç farklı parça tedarik eden siteden baktık. Hepsi aşağı yukarı doğru. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S26 Ultra'nın en yüksek maliyetli parçası anakart. Maliyeti yaklaşık 22 bin TL.

Ankart içerisinde işlemci, batarya ve depolama alanı gibi diğer parçaları barındırdığı için fiyatın yüksek olması makul. En pahalı ikinci parça olan ekranı ise Türkiye'de bulabilirsiniz. Bunun için 16 bin 900 TL'yi gözden çıkarmanız gerekir. Daha sonra ise dört arka ve bir ön kamera için yaklaşık 8 bin 650 TL'yi gözden çıkarmanız gerekir.

Daha sonra ise 5.000 mAh'lık batarya için 3 bin 100 TL harcamalısınız. Ayırca S Pen, hoparlörler, şarj soketi, anten, titreşim motoru ve vidalar gibi pek çok ufak parça satın almanız gerekir. Bu da toplam maliyeti tabloda da görebileceğiniz üzere 56 bin 749 TL'ye kadar çıkarabilir. Hatta belki biraz daha fazlasına.

Elbette ki buna işçilik dahil değil. Buradaki tüm plan, sizin bu işçilik konusunda sorun yaşamayacağınız üzerine kurulu. Peki neden bu kadar pahalı? Her şeyden önce biz bazı parçaların fiyatlarını Samsung'un kendi sitesinden alsak da şirket doğrudan kullanıcıya yedek parça satmıyor. Yani Samsung'a gidip bana AMOLED S26 Ultra ekranı ver deme şansınız yok.

Avrupa ve ABD'de kullanıcıların kendi kendine ürün tamir edebilme hakkını destekleyen bazı yasalar var. Ancak bunlar o bölgelerde bile yaygın değil. Biz bu parçaları tedarik eden üçüncü parti satıcılardan alıyoruz. Bir ya da birden fazla aracının işe girmesi de fabrika çıkışı telefona kıyasla maliyetin artmasına neden oluyor.

Fiyatı daha düşük tutma amacıyla yapabileceğiniz tek şey ise ikinci el seçenekleri değerlendirmek. Eğer kırık, farklı donanım parçaları bozuk birkaç telefona uygun fiyata erişme şansınız olursa daha az masrafla bir Galaxy S26 Ultra "toplayabilirsiniz". Tabii bu sefer de ikinci el anakarttaki hesap gibi farklı sorunlarınız olabilir.

Tüm bunlara ek olarak eğer anakartı Türkiye'den değil de yurt dışından temin ederseniz 54 bin 258 TL ödeyerek IMEI kaydı yaptırmanız gerekebilir bu da toplama Galaxy S26 Ultra'mızın malilyetini 100 bin TL'nin üzerine çıkarır. Anlayacağınız bilgisayar toplarmışcasına telefon toplamak pek de mantıklı bir iş değil.

Samsung, Galaxy S26 Ultra'yı Kaç TL'ye Mâl Ediyor?

Samsung üretim maliyetini hiçbir zaman resmi olarak açıklamıyor ama analist tahminleri fikir veriyor. Counterpoint Research'ün analizine göre Galaxy S25 Ultra'nın bileşen maliyeti bir önceki nesle göre yüzde 3,4 artmıştı ve 480 dolar civarında hesaplanıyordu. S26'larda ise işlemci maliyeti yüzde 12, kamera modülleri yüzde 8 arttı.

Bellekteki tablo çok daha sert çünkü Samsung'un bellek satış fiyatları 2026 başında ortalama yüzde 90'a yakın yükseldi. Bu veriler alt alta konduğunda S26 Ultra'nın bileşen maliyetinin 550 ila 600 dolar bandına oturduğu tahmin ediliyor. Bu da 1.300 dolarlık ABD fiyatının yarısından azı.

Aradaki fark tamamen kâr değil. Ar-Ge, yedi yıllık güncelleme sözü, yazılım geliştirme, pazarlama, lojistik ve satıcı payı bu farkın içinden çıkıyor. Nitekim Samsung'un ABD'de fiyatları korumak için kâr marjından yüzde 10 ila 15 feragat ettiği konuşuluyor. Türkiye lansmanında da zam yerine 512 GB'ı 256 GB fiyatına veren bir kampanya tercih edildi.

Editörün Yorumu

Galaxy S26 Ultra'yı parça parça toplama fikri ilk bakışta mantıklı görünse de gerçek hayatta pek uygulanabilir değil. Çünkü modern telefonlar artık sadece birkaç parçanın birleşiminden oluşmuyor. Yazılım eşleştirmeleri, IMEI kaydı, parça uyumluluğu ve garanti gibi konular süreci oldukça karmaşık hale getiriyor.

Buradan çıkarılması gereken sonuç, telefon üreticilerinin yalnızca donanıma para istemediği. Ar-Ge, yazılım desteği, servis altyapısı ve üretim süreçleri de fiyatın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yine de böyle bir hesap yapmak değerli.

Çünkü bize bir telefonun raf fiyatıyla parçalarının toplam maliyeti arasındaki farkı görme imkanı veriyor. Kısacası kendi Galaxy S26 Ultra'nızı toplamak teoride mümkün olsa da pratikte hazır bir cihaz satın almak hâlâ çok daha mantıklı görünüyor.