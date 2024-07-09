Xiaomi Beon X3 Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi tarafından evcil hayvan sahiplerinin çok beğeneceği bir cihaz tanıtıldı. Xiaomi Beon X3 isimli bu cihaz, dikkat çeken özelliklere sahip. Koku ve tüyleri gidermek için tasarlanan cihaz, evcil hayvanların ortamının hem dezenfeksiyonu hem de sterilizasyonunu sağlıyor.

Biz de bu rehberde Xiaomi Beon X3 özellikleri ve fiyatından bahsedeceğiz.

Xiaomi Beon X3 Özellikleri

Xiaomi Beon X3, evcil hayvan ve sahiplerinin sağlığını korumak için tasarlandı. Bu özel hava temizleme cihazı, kalisivirüs ve herpes gibi tüm zararlı patolojik virüslerin birikmesini engelliyor. Özellikle viral enfeksiyonların hızlıca ortaya çıkıp bulaşıcı hale gelmesinin önüne geçiyor.

Dolayısıyla hem evcil hayvanlarda hem de sahiplerinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının da önüne geçmiş oluyor. Xiaomi Beon X3, güçlü çalışma sistemine sahip. Birçok farklı bakteri ve virüs çeşitlerini etkisiz hale getiriyor. Virüslerin havadan bulaşmasını önlüyor. Patentli enerji iyonizasyon alanlı olarak kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Cihazın süper güçlendirilmiş iyonizasyon alanı, evcil hayvanların tüylerindeki alerjenleri yakalayıp yok ediyor. Evcil hayvanların tüylerine alerjisi olanları koruyor. Aynı zamanda iki katmanlı geliştirilmiş evcil hayvan filtresinden oluşuyor.

Filtre sayesinde evcil hayvanların tüy dökme 8.mevsiminde dökülen tüylerini toplayıp ima ediyor. Tüylerin yaşam alanlarının her yerine dağılmasını engelliyor. Xiaomi Beon X3’ün ilk filtresi, çok ince yapıdan oluşuyor. Gözeneklerinin aralığı da çoktur. Yumuşak ve sert yapılı dökülen tüyleri hızlıca yakalayabiliyor.

Cihaz, koku giderip havanın temizlenmesini sağlayan katalitik filtreden oluşuyor. Katalitik filtre, havanın dışkısının neden olduğu kokuyu temizliyor. 3 dakika içerisinde havayı hızlıca tazeliyor. Özetle, yaşam alanlarının havasının daima temiz kalması sağlanıyor.

Xiaomi Beon X3 Fiyatı

Xiaomi Beon X3, sessiz çalışma sistemine sahip. Cihazın fiyatı, 260 dolar yani 8.512,92 TL’dir. Cihazın satışı, Xiaomi Youpin platformunda gerçekleşiyor. Xiaomi Beon X3 kullanıcılarının karşısına uygulama desteği başta olmak üzere birçok aksesuar ve özellikle sunulacak.