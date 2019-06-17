Xiaomi Telefonlarda Reklamlar Nasıl Kaldırılır?

Xiaomi'nin kendine özgü arayüzü MIUI pek çok konuda övgü alıyor olmasına rağmen, cihazın olur olmaz yerlerinde reklamlar çıkması can sıkıyor. Peki Xiaomi telefonlarda, uygulamalarda çıkan yerel reklamları kaldırmanın bir yolu var mı?

Tüm dünya genelinde fiyat konusunda çarpıcı ürünler sunarak dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, ülkemizde de kısa sürede popülerliğe ulaştı. Ancak Xiaomi'nin MIUI arayüzünde bulunan sayısız reklamlar kullanıcıların en büyük problemlerinden. Şirket, fiyat/performans dengesini sağlayabilmek için bu reklamları kullanıyor olmasına rağmen reklamlardan kurtulma, reklamları kaldırma yolları bulunuyor.

Geliştiriciler tarafından keşfedilen bu yöntem sayesinde yerel uygulamalardaki reklamlardan kurtulabilirsiniz. MIUI 8 / MIUI 9 ve MIUI 10 sürümlerindeki reklamları kaldırmak için aşağıda yer alan yolları takip edebilirsiniz.

MIUI Reklamlarını Kapatma

İlk olarak cihazın genelinde görülen reklamları kapatmak için Ayarlar'a gitmeniz gerekiyor. Ayarlar > Ek Ayarlar yolunu izledikten sonra karşınıza Gizlilik sekmesi gelecek. Burada aşağı kısımda yer alan Reklam Servisleri'ne tıklayın ve Öneriler'i kapatın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra pek çok kısımda reklamla karşılaşmayacaksınız.

MIUI Güvenlik Reklamlarını Kapatma

MIUI Güvenlik Uygulamasındaki reklamları kaldırmak için ise Mi Güvenlik yazılımına giriş yapın. Uygulamanın Ayarlar kısmına gittiğinizde Tavsiye Al butonu aktif olacaktır. Bunu kapatarak güvenlik ile ilgili reklamları devre dışı bırakmanız mümkün. Aynı işlem MIUI Temizleme uygulamasında da geçerli olacaktır.

MIUI Tarayıcı Reklamlarını Kapatma

Son olarak yerel tarayıcıdaki reklamları kaldırmak için tarayıcıda bulunan Gizlilik ve Güvenlik sekmesindeki Tavsiyeleri al seçeneğini kapalı hale getirin. Ayrıca Gelişmiş sekmesinde En İyi Siteler'den Tavsiyeleri al seçeneğini kapatmayı ihmal etmeyin. Böylelikle site reklamları dışında tarayıcıda reklam görmezsiniz.