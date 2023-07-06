Xiaomi Telefonların Vergisiz Fiyatları Ne Kadar? Tam Fiyat Listesi

Xiaomi telefonların yurt içi fiyatları yüksek vergi oranları nedeniyle cebinizi yakıyor olabilir. Yurt dışından bu cihazların ne kadara geldiğini, vergisiz fiyatlarının hangi aralıkta olduğunu öğrenmek istiyorsanız, bu liste tam size göre!

Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun Xiaomi cep telefonlarının vergisiz fiyatlarına ilişkin bu detaylı listeyi sizin için hazırladık!

Xiaomi Telefonların Vergisiz Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi telefonların yurt içindeki satış fiyatları belirlenirken yurt dışından alış fiyatının üstüne çeşitli vergiler ekleniyor. Bu vergiler kademeli olarak eklendiği için hesaplamayı doğru bir şekilde yapmak önem taşıyor.

KDV, ÖTV, TRT bandrolü ve Kültür Bakanlığı payı olarak isimlendirilen bu vergilerin her biri farklı bir yüzdelik değer ile satış fiyatına yansıtılıyor.

Öncelikle yurt dışından Xiaomi markalı bir akıllı telefon aldığınızda yurt dışından ülkemize geliş fiyatına eklenen ilk vergi %1’lik Kültür Bakanlığı payı oluyor. Ardından yine geliş fiyatı üstünden hesaplanan %12’lik bir bandrol ücreti ekleniyor.

Bu hesaplamanın sonucunda ortaya çıkan değere %50 oranında ÖTV ekleniyor. ÖTV miktarı ürün fiyatına göre değişiklik gösterse de akıllı telefonların hemen hepsi 1.500 TL’den yüksek bir fiyata sahip olduğu için bu cihazlarda ÖTV’nin standart %50 olarak hesaplandığını düşünebiliriz.

Son olarak elde ettiğiniz rakama %18 oranında bir KDV ekleniyor. Böylece yurt dışından alınan telefonların yurt içindeki satış fiyatı belirlenmiş oluyor. Bu hesaplama diğer telefon markalarında olduğu gibi Xiaomi cihazlar için de geçerli.

Modellere göre baktığımızda ise vergi dahil ve vergisiz fiyatlara ilişkin Xiaomi tam fiyat listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Xiaomi Telefonların Vergisiz Tam Fiyat Listesi

Xiaomi telefonlarda model seçeneği oldukça fazla. Stok durumu da Xiaomi’nin kendi sitesinde, tekno marketlerde ve diğer satıcılarda üründen ürüne değişiklik gösteriyor. Xiaomi Türkiye’nin kendi sitesinde satışa sunulan güncel telefon modellerine baktığımızda, vergi hariç fiyat listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Xiaomi Telefon Modeli Vergi Dahil Satış Fiyatı Vergi Hariç Fiyat Xiaomi 13 33.999 TL 16.999 TL Xiaomi 13 Pro 38.999 TL 19.499 TL Xiaomi 13 Lite 18.599 TL 9.299 TL Xiaomi 12 Lite 14.269 TL 7.134 TL

Xiaomi Redmi Note modellerinin vergi dahil güncel fiyatları 4.000 - 10.000 TL bandında değişiklik gösteriyor. Daha yeni modellerde ise 10.000 TL’nin üstünde ürün seçenekleri bulunuyor.