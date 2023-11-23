Yapay Zeka Özelliği Bulunan Telefon Modelleri Hangileri?
Akıllı telefonlarda yapay zekâ devri başladı. Hangi özelliklerde AI teknolojileri kullanılıyor? Hangi telefon modelleri yapay zekayı destekliyor? İşte cevabı!
Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler akıllı telefon piyasasını da olumlu yönde etkiliyor. Cihazlarda yapılan devrim niteliğindeki yeniliklerin geliştirilmesinde yapay zekâ teknolojilerinin katkısı oldukça büyük.
Bu teknolojileri bazı cihazlarda kamerada etkin olarak kullanabiliyoruz. Bazı cihazlarda ise pil ömrünü arttırma, cihaza kız kazandırma, sesli asistan, chatbot gibi fonksiyonlarda bizi yapay zeka teknolojisi karşılıyor.
Fotoğraf düzenleme araçlarından sesli komut sistemlerine, akıllı telefonlarda çeşitli olanakların sunulmasında AI desteğinden yararlanılıyor. Bazı cihazlar ise kendiliğinden üretken bir yapay zeka aracı içerecek şekilde tasarlanıyor.
Peki, bu olanakları kullanıcılarına sunabilen cihazlar hangileri? Yani, hangi akıllı telefonlarda yapay zekâ desteği mevcut? Gelin, birlikte bir keşfe çıkalım.
Akıllı Telefonlarda Kullanılan Yapay Zekâ Özellikleri
Akıllı sahne algılama ile portre, gece iç mekân modlarına otomatik olarak geçiş sağlanması ve gerekli çekim ayarlarının yapılması en belirgin özelliklerin başında geliyor.
Otomatik netleme odaklama, yüz tanıma özelliği gizlilik ve güvenlik anlamında hem de verilerin kategorize edilmesinde kullanılan bir yapay zeka desteği.
Ekran kilidi oluşturmak için albümlerinizi kişiye göre birbirinden ayırmak için bu özellikten yararlanabilirsiniz. Temalı albümler ve akıllı galeriler oluşturabilirsiniz.
Doğal ses tanıma fonksiyonu sesli komutların daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Metin tanıma teknolojisi ile görsel içeriklerdeki metinlerin okunması kolaylaşır.
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Çeşitli AI algoritmaları sayesinde uygulamaların ne sıklıkla ve ne şekilde kullanıldığı kişiye özel olarak saptanıyor. Bu verilere göre cihazda gereksiz uygulamalar kapatılarak bataryanın daha verimli kullanılması sağlanabiliyor.
Sesli asistanlar da yapay zekâ desteği ile hizmet veriyor. iOS’ta Siri, Android’de Google Asistan uygulamaları AI desteği ile komutlarınızı yanıtlıyor. Ayrıca bu asistanların farklı versiyonları da geliştirilmeye devam ediyor.
Yenilikçi projelerde üçüncü parti yazılıma ihtiyaç duymadan kendi yapay zekâ aracını kullanıma sunacağı belirtilen akıllı telefonlara yer veriliyor. Samsung’un S24, Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold modellerinde ChatGPT’ye benzeyen ve cihazın kendisinde bulunan bir yapay zeka modülünün yer alması bekleniyor.
Ek olarak sağlık takibi, çeviri, doğal dil işleme gibi fonksiyonlarda da AI teknolojisi kullanılıyor.
Yapay Zekâ Destekli Popüler Akıllı Telefon Modelleri
- iPhone 15 Pro Max
- Samsung Galaxy S24
- iPhone 14 Pro
- Oppo Find X6 Pro
- Honor Magic5 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Huawei P60 Pro
1. iPhone 15 Pro Max
iPhone 15’in 48 MP’lik ana, 12 MP’lik ultra geniş açılı ve 12 MP’lik telefoto kamerasının işleyişinde yapay zekâ önemli bir rol oynuyor.
Farklı çekim modları, otomatik pozlama ve renk iyileştirme alanında AI destekli görüntü işleme teknolojileri kullanılıyor. Canlı fotoğraf, deep fusion gibi özellikler mevcut. Ek olarak videolarda gürültü azaltma ve ses tanıma gibi özelliklerden de yararlanılıyor.
Gerçek zamanlı metin ve ses çevirisi imkânı sunan teknolojilerin yanı sıra doğal dil işleme özellikleri de bu cihazda mevcut. Sesli konutlarınızı algılayarak sorularınızı kısa sürede yanıtlayabiliyor. iPhone 15 Pro Max’te yapay zekâ aracılığıyla şarj optimizasyonu da sağlanabiliyor.
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2. Samsung Galaxy S24
Akıllı sahne algılama ve gürültü azaltma dahil olmak üzere çeşitli görüntü ve ses işleme teknolojilerinin kullanıldığı cihazda çeviri hizmetleri ve pil ömrünün korunmasında yapay zekânın gücünden yararlanılıyor.
Kendine ait bir yapay zeka aracı olacağı ve aracın Google Bard ve ChatGPT gibi uygulamalarla benzer şekilde kullanılabileceği konuşuluyor.
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3. iPhone 14 Pro
Yine Apple’ın özellikle görüntü ve ses işleme alanında AI teknolojilerini kullandığı bir cihaz olarak iPhone 14 serisindeki modellerden söz edebiliriz. Bunlardan birisi iPhone 14 Pro.
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4. Oppo Find X6 Pro
50 MP ana kamerası bulunan cihazın ultra geniş açılı kamerası da 50 MP çözünürlüğe sahip. Telefoto kamerası ise 13 MP. Bu kameraların farklı ışık koşullarında en ideal fotoğrafı çekmesi için çeşitli yapay zeka özellikleri kullanılıyor. AI HDR, sahne tanıma, kompozisyon ve portre gibi özellikler bunlar arasında sayılabilir.
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Listede adı geçen diğer cihazlarda da özellikle kamera konusunda yapay zekâdan ciddi anlamda yararlanıldığını görüyoruz. Teknolojinin bu alanda ilerlemesi ile birlikte gün geçtikçe daha fazla yapay zekâ aracının akıllı telefonlara entegre edildiğine şahitlik edeceğimiz kesin.
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