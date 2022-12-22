Yazılım Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var?

Yazılım ve programlama her geçen gün daha da popülerleşen meslekler. Öyle ki pek çok genç kendi kariyerini bu alanda inşa etmek istiyor. Yurt dışında çalışma imkanının olması ve iyi kazançlar sağlamasından ötürü pek çok kişi yazılıma yöneliyor. Peki hangi üniversitelerde yazılım mühendisliği bölümü var?

Aşağıdaki listeye bakarak siz de hangi üniversitelerde yazılım mühendisliği bölümünün olduğunu kontrol edebilirsiniz. Her geçen gün daha fazla üniversitede bu bölüm açılıyor. Şimdilik 62 tane üniversitede yazılım mühendisliği bölümü bulunmakta. Bu sayı her geçen yıl daha da artacaktır.

Yazılım Mühendisliği Okuyabileceğiniz Üniversiteler

Adana Alparslan Türkeş Bi̇li̇m Ve Teknoloji̇ Üni̇versi̇tesi̇

Aksaray Üni̇versi̇tesi̇

Altınbaş Üni̇versi̇tesi̇

Ankara Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇

Ankara Üni̇versi̇tesi̇

Ankara Yildirim Beyazit Üni̇versi̇tesi̇

Antalya Akev Üni̇versi̇tesi̇

Atatürk Üni̇versi̇tesi̇

Atılım Üni̇versi̇tesi̇

Bahçeşehi̇r Kıbrıs Üni̇versi̇tesi̇

Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇

Bandirma Onyedi̇ Eylül Üni̇versi̇tesi̇

Beykent Üni̇versi̇tesi̇

Beykoz Üni̇versi̇tesi̇

Burdur Mehmet Aki̇f Ersoy Üni̇versi̇tesi̇

Çankaya Üni̇versi̇tesi̇

Doğu Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇

Doğuş Üni̇versi̇tesi̇

Erci̇yes Üni̇versi̇tesi̇

Fati̇h Sultan Mehmet Vakif Üni̇versi̇tesi̇

Fırat Üni̇versi̇tesi̇

Gi̇rne Üni̇versi̇tesi̇

Gümüşhane Üni̇versi̇tesi̇

Hali̇ç Üni̇versi̇tesi̇

Hasan Kalyoncu Üni̇versi̇tesi̇

Işık Üni̇versi̇tesi̇

İnönü Üni̇versi̇tesi̇

İstanbul Atlas Üni̇versi̇tesi̇

İstanbul Aydın Üni̇versi̇tesi̇

İstanbul Ayvansaray Üni̇versi̇tesi̇

İstanbul Geli̇şi̇m Üni̇versi̇tesi̇

İstanbul Okan Üni̇versi̇tesi̇

İstanbul Sabahatti̇n Zai̇m Üni̇versi̇tesi̇

İstanbul Sağlik Ve Teknoloji̇ Üni̇versi̇tesi̇

İsti̇nye Üni̇versi̇tesi̇

İzmi̇r Ekonomi̇ Üni̇versi̇tesi̇

Karabük Üni̇versi̇tesi̇

Karadeni̇z Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇

Kayseri̇ Üni̇versi̇tesi̇

Kırklareli̇ Üni̇versi̇tesi̇

Kocaeli̇ Sağlik Ve Teknoloji̇ Üni̇versi̇tesi̇

Kocaeli̇ Üni̇versi̇tesi̇

Konya Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇

Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇

Lefke Avrupa Üni̇versi̇tesi̇

Malatya Turgut Özal Üni̇versi̇tesi̇

Maltepe Üni̇versi̇tesi̇

Mani̇sa Celâl Bayar Üni̇versi̇tesi̇

Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi

Ni̇şantaşi Üni̇versi̇tesi̇

Orta Doğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇

Osti̇m Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇

Rauf Denktaş Üni̇versi̇tesi̇

Sakarya Üni̇versi̇tesi̇

Samsun Üni̇versi̇tesi̇

TED Üni̇versi̇tesi̇

Toros Üni̇versi̇tesi̇

Türk Hava Kurumu Üni̇versi̇tesi̇

Uluslararasi Fi̇nal Üni̇versi̇tesi̇

Üsküdar Üni̇versi̇tesi̇

Yakın Doğu Üni̇versi̇tesi̇

Yaşar Üni̇versi̇tesi̇

Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin pek çoğunda yazılım mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Yazılım mühendisliğini aşağıdaki seçenekler ile birlikte okumanız mümkündür.

İngilizce

İngilizce Burslu

İngilizce Ücretli

İngilizce %50 Burslu

İngilizce %25 Burslu

Pek çok kişi yazılım okumak için üniversiteye gerek var mı diye kendisine soruyor. Yazılım yapısı gereği üniversite okunmadan da icra edilebilecek bir meslek ancak pek çok kişi kariyerine sağlam bir adım atmak amacıyla okuduğu üniversiteyi yazılımdan yana kullanmak istiyor. Bu alanda derinleşebilmek ve alaylı yazılımcı adayların önüne geçebilmek için pek çok öğrenci yazılım mühendisliğini tercih ediyor.

Yazılım mühendisliği bölümünün hangi üniversitelerde olduğunu sizlerle paylaştık. Umuyoruz ki üniversite seçimi yapacak olan kişilerin işine yarar. Siz hangi üniversitede yazılım mühendisliği okumak istiyorsunuz? Sizce hangi üniversitelerde yazılım mühendisliği bölümü açılmalı? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.