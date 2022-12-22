Yazılım Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var?
Yazılım mühendisliği okumak istiyorsanız ve hangi üniversitelerde bu bölümün olduğunu merak ediyorsanız bu yazımıza göz atabilirsiniz.
Yazılım ve programlama her geçen gün daha da popülerleşen meslekler. Öyle ki pek çok genç kendi kariyerini bu alanda inşa etmek istiyor. Yurt dışında çalışma imkanının olması ve iyi kazançlar sağlamasından ötürü pek çok kişi yazılıma yöneliyor. Peki hangi üniversitelerde yazılım mühendisliği bölümü var?
Yazılım Mühendisi Nedir? Nasıl Olunur? Maaşı Ne Kadar?
Yazılım mühendisi nedir, kime denir, nasıl olunur, ne yapar, maaşları ne kadar? Bu tür sorular özellikle yazılım mühendisliği ile yakından ilgilenmeye başlayan, iyi bir yazılım mühendisi olmak için nereden başlayacağını merak eden kişilerden gelmektedir.
Aşağıdaki listeye bakarak siz de hangi üniversitelerde yazılım mühendisliği bölümünün olduğunu kontrol edebilirsiniz. Her geçen gün daha fazla üniversitede bu bölüm açılıyor. Şimdilik 62 tane üniversitede yazılım mühendisliği bölümü bulunmakta. Bu sayı her geçen yıl daha da artacaktır.
Yazılımcı Olmak İsteyenlere Basit İpuçları
Günümüzün en önemli mesleklerinden biri haline gelen yazılımcılık ile ilgili merak ettiğiniz, yazılımcı olmak için ne yapmam gerekiyor gibi soruları bu yazımızda yanıtlamaya çalışacağız.
Yazılım Mühendisliği Okuyabileceğiniz Üniversiteler
- Adana Alparslan Türkeş Bi̇li̇m Ve Teknoloji̇ Üni̇versi̇tesi̇
- Aksaray Üni̇versi̇tesi̇
- Altınbaş Üni̇versi̇tesi̇
- Ankara Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇
- Ankara Üni̇versi̇tesi̇
- Ankara Yildirim Beyazit Üni̇versi̇tesi̇
- Antalya Akev Üni̇versi̇tesi̇
- Atatürk Üni̇versi̇tesi̇
- Atılım Üni̇versi̇tesi̇
- Bahçeşehi̇r Kıbrıs Üni̇versi̇tesi̇
- Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇
- Bandirma Onyedi̇ Eylül Üni̇versi̇tesi̇
- Beykent Üni̇versi̇tesi̇
- Beykoz Üni̇versi̇tesi̇
- Burdur Mehmet Aki̇f Ersoy Üni̇versi̇tesi̇
- Çankaya Üni̇versi̇tesi̇
- Doğu Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇
- Doğuş Üni̇versi̇tesi̇
- Erci̇yes Üni̇versi̇tesi̇
- Fati̇h Sultan Mehmet Vakif Üni̇versi̇tesi̇
- Fırat Üni̇versi̇tesi̇
- Gi̇rne Üni̇versi̇tesi̇
- Gümüşhane Üni̇versi̇tesi̇
- Hali̇ç Üni̇versi̇tesi̇
- Hasan Kalyoncu Üni̇versi̇tesi̇
- Işık Üni̇versi̇tesi̇
- İnönü Üni̇versi̇tesi̇
- İstanbul Atlas Üni̇versi̇tesi̇
- İstanbul Aydın Üni̇versi̇tesi̇
- İstanbul Ayvansaray Üni̇versi̇tesi̇
- İstanbul Geli̇şi̇m Üni̇versi̇tesi̇
- İstanbul Okan Üni̇versi̇tesi̇
- İstanbul Sabahatti̇n Zai̇m Üni̇versi̇tesi̇
- İstanbul Sağlik Ve Teknoloji̇ Üni̇versi̇tesi̇
- İsti̇nye Üni̇versi̇tesi̇
- İzmi̇r Ekonomi̇ Üni̇versi̇tesi̇
- Karabük Üni̇versi̇tesi̇
- Karadeni̇z Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇
- Kayseri̇ Üni̇versi̇tesi̇
- Kırklareli̇ Üni̇versi̇tesi̇
- Kocaeli̇ Sağlik Ve Teknoloji̇ Üni̇versi̇tesi̇
- Kocaeli̇ Üni̇versi̇tesi̇
- Konya Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇
- Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇
- Lefke Avrupa Üni̇versi̇tesi̇
- Malatya Turgut Özal Üni̇versi̇tesi̇
- Maltepe Üni̇versi̇tesi̇
- Mani̇sa Celâl Bayar Üni̇versi̇tesi̇
- Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi
- Ni̇şantaşi Üni̇versi̇tesi̇
- Orta Doğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇
- Osti̇m Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇
- Rauf Denktaş Üni̇versi̇tesi̇
- Sakarya Üni̇versi̇tesi̇
- Samsun Üni̇versi̇tesi̇
- TED Üni̇versi̇tesi̇
- Toros Üni̇versi̇tesi̇
- Türk Hava Kurumu Üni̇versi̇tesi̇
- Uluslararasi Fi̇nal Üni̇versi̇tesi̇
- Üsküdar Üni̇versi̇tesi̇
- Yakın Doğu Üni̇versi̇tesi̇
- Yaşar Üni̇versi̇tesi̇
Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin pek çoğunda yazılım mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Yazılım mühendisliğini aşağıdaki seçenekler ile birlikte okumanız mümkündür.
- İngilizce
- İngilizce Burslu
- İngilizce Ücretli
- İngilizce %50 Burslu
- İngilizce %25 Burslu
Pek çok kişi yazılım okumak için üniversiteye gerek var mı diye kendisine soruyor. Yazılım yapısı gereği üniversite okunmadan da icra edilebilecek bir meslek ancak pek çok kişi kariyerine sağlam bir adım atmak amacıyla okuduğu üniversiteyi yazılımdan yana kullanmak istiyor. Bu alanda derinleşebilmek ve alaylı yazılımcı adayların önüne geçebilmek için pek çok öğrenci yazılım mühendisliğini tercih ediyor.
Bilgisayar Alanında En Çok Tercih Edilen Meslekler
Bilgisayar alanında en çok tercih edilen meslekler yazılımdır diyebilirsiniz. Ancak yazılım bu meslekler arasında belki de en çok tercih edilenlerdir.
Yazılım mühendisliği bölümünün hangi üniversitelerde olduğunu sizlerle paylaştık. Umuyoruz ki üniversite seçimi yapacak olan kişilerin işine yarar. Siz hangi üniversitede yazılım mühendisliği okumak istiyorsunuz? Sizce hangi üniversitelerde yazılım mühendisliği bölümü açılmalı? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.
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