İnternetten Yazılım Öğrenilir Mi, Yazılım Okumaya Gerek Var Mı?

Şimdinin ve geleceğin mesleği olan yazılım artık hemen hemen her meslek için zorunlu bir hale geldi. Üniversite tercihleri yaparken birçok öğrenci yazılım bilgisayar mühendisliği gibi bölümleri tercih etmeyi düşünmekte. Peki, yazılım öğrenmeniz için gerçekten de yazılım mühendisliği, bilgisayar Mühendisliği veya bilgisayar türlü bölümleri tercih etmeye gerek var mı internetten yazılım öğrenilebilir mi?

İnternetten Yazılım Öğrenilebilir Mi

Bir şeyler yaratmayı Seven insanlar sanal dünyada bu isteklerini gerçekleştirmek için yazılım öğrenmek istemektedirler. Ayrıca geleceğim meslekleri arasında yazılım görüldüğü için birçok öğrenci üniversite tercihi sırasında bilgisayar türündeki bölümleri tercih etmektedirler.

Yazılım öğrenmek için üniversite okumaya gerek olup olmaması birçok kişi tarafından da konuşulmaktadır. Peki, gerçekten yazılım öğrenmek için üniversite okumaya gerek var mı Yoksa internetten de yazılım öğrenilebilir mi?

Bu soruya aslında şöyle bakmak gerekir, üniversiteye sadece yazılım amaçlı gitmek pek mantıklı olmayabilir çünkü sosyal ve diğer aktivitelerinizi gerçekleştirmek, yani kısaca kendinizi gerçekleştirmek için üniversite büyük bir araştır ancak ben sadece yazılım öğrenmek istiyorum diyorsanız ve internetten yazılım öğrenebilir miyim okula gerek var mı diye düşünüyorsanız.

Pek de yazılım öğrenmek için üniversite okumanıza gerek yok. Ancak, internetten yazılım öğrenmek kişinin bilgisayar bilgisinin ne kadar olduğuna bağlı bir durumdur. İnternetten yazılım öğrenip üniversite okumaya pek gerek olmasa da üniversitenin diğer açılardan birçok avantajı vardır. Bunlardan birincisi de üniversitede mezun olduktan sonra bir diplomanın olmasıdır.

Ben farklı bir meslek yapıyorum ve yazılım öğrenmek için üniversite okumaya vaktim yok diyorsanız evet internetten yazılım öğrenebilirsiniz. Birçok dili öğrendikten sonra kendi programlarınızı oluşturabilirsiniz. Hatta HTML gibi basit bir dili bir günde öğrenebilir ve oluşturabilirsiniz. Öğrenci iseniz ve sadece yazılım öğrenmek istiyorsanız üniversite okumaya gerek var mı gelin birlikte bakalım.

Yazılım Öğrenmek İçin Üniversite Okumaya Gerek Var Mı?

Ülkemizde artık yazılım neredeyse ilkokuldan itibaren öğretilmeye başlanıyor. Ancak, üniversite tercih eden öğrenciler büyük bir oranda yazılım öğrenmek için üniversite okumaya gerek var mı, yoksa internetten yazılım öğrenebilir miyim gibi sorularla karşılaşmaktadır. Bu sorular oldukça doğaldır çünkü geleceğinizi belirlemenizde önemli bir karar vermektesiniz.

Şunu söyleyebiliriz ki bu soruya cevabı en iyi kendiniz ve danışmanlık alacağınız hocanız belirleyebilir. Fakat, üniversite yıllarında birçok üniversite sanıldığı kadar yazılım öğretmemekte ve birçok öğrenci; "Keşke Açıköğretim okusaydım ve kendimi dışarıdan geliştirseydim" demekte şunu söyleyebiliriz ki eğer yazılım öğrenip uygulama geliştirmek istiyorsanız başka bilimleri de bilmek gerekiyor.

Örneğin: Matematikte; fonksiyonlar, limit, türev, integral, diziler veya istatistik gibi birçok bilimi öğrenmeniz gerekmekte. Üniversitede genellikle öğreneceğiniz yazılım eğitimleri basit bir düzeyde olmakta ve yeterli olmamaktadır. Bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız size internetten kaynaklar verilmektedir.

Fakat, ben bu durumlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız ve kendimi dışarıdan geliştirmek istiyorum diyorsanız, evet internetten yazılım öğrenmeniz zorlu bir süreç olsa da imkansız değildir.

Kısaca internetten yazılım öğrenilebilir. Yazılım öğrenmek için üniversite okuyup okumamaya kendiniz ve bu alanda danışmanlık yapan uzmanlardan fikir aldıktan sonra karar vermeniz gerekmektedir.

Ancak, tekrar hatırlatmak isteriz ki üniversite okumanın sadece yazılım öğrenmek için değil birçok sosyal ve diğer bilimler açısından kendinizi gerçekleştirmenize fayda sağlayacaktır. Eğer fırsatı iyi değerlendirebilirsiniz üniversitede aldığınız yazılım eğitimini size faydası olmamasına rağmen birçok alanda kendinizi gerçekleştirebilir ve iyi bir yazılımcı olabilirsiniz.

Birçok kişinin yazılım öğrenmek için üniversite okumaya gerek olmadığını söylediğini duymuştur sunuz bu durum %50 doğru olsa da %50 yanlış olabilir. Çünkü üniversitenin insanlara katacağı birçok şey bulunmakta.

Bu içeriğimizde üniversite okumadan yazılım öğrenebilir miyim yazılım öğrenmek için okumama gerek var mı adlı sorulara kısaca cevap vermiş olduk Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Yazılıma merak saldıysanız elbette Dark Web nedir diye araştıracaksınız. Meraklıları yazımıza göz atabilir.