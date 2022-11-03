YouTube Ambiyans Modu Nedir? Nasıl Açılır?

Youtube her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Youtube’a eklenen ambiyans modu ise oldukça ilginç ve göz alıcı bir yenilik. Biz de sizler için Youtube ambiyans modu nedir, nasıl kullanılır anlatalım dedik. İşte Youtube’un yeni özelliği.

Youtube Ambiyans Modu Ne İşe Yarar?

Ambiyans modu, adından da anlaşılacağı üzere izlediğiniz videonun daha etkileyici olmasını ve baktığınız ekranın daha hoş gözükmesini sağlayan bir moddur. Youtube’un koyu temasını kullandığınız zaman etkinleştirebileceğiniz ambiyans modu, videonun etrafında bir ışık hüzmesi oluşturarak video ekranı ile siyah panel arasında bir geçiş oluşturur. Bu sayede daha estetik ve göze hoş gelen bir arayüz elde edilir.

Ambiyans modu etkinken videonun çevresini saracak olan geçişken renkler, videonun renkleri ile uyumludur. Örneğin mavi tonlarının yoğun olduğu bir deniz manzarası seyrederken videonun etrafı mavi renkleriyle, kırmızı tonlarının yoğun olduğu bir şömine videosu seyrederken videonun çevresi kırmızı renkleri ile aydınlatılıyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere tam ekran modundayken ve açık renkli beyaz tema ile ambiyans modu kullanılamıyor. Ambiyans modunun kullanılabilmesi için koyu temanın aktif olması ve tam ekran modunda olmamanız gerekmekte. Youtube, koyu tema destekleyen Android uygulamalarından biri ve pek çok kullanıcı bu özelliği sürekli kullanıyor.

Youtube Koyu Tema Nasıl Açılır?

Web tarayıcınızda:

Sağ üstteki yuvarlak profil fotoğrafınıza tıklayın.

Açılan sekmede “Görünüm” ile başlayan sekmeye tıklayın. (Koyu tema aktif değilse genellikle “Görünüm: Açık” olarak gözükecektir)

Açılan sekmede “Koyu tema”yı seçin.

Sayfa yenilenecek ve koyu temayı kullanmaya başlayacaksınız.

Android ve iOS cihazlarınızda:

Ana menüdeyken sağ üstteki yuvarlak profil fotoğrafınıza tıklayın.

Açılan sekmede “Ayarlar” seçeneğine dokunun.

Ardından “Genel” sekmesine dokunun.

Karşınıza çıkan ekranda “Görünüm”ü seçin.

Daha sonra açılan sekmeden “Koyu tema”yı seçin.

Cihazınızda Youtube’u artık koyu temayla kullanabileceksiniz.

YouTube Ambiyans Modu Nasıl Açılır?

Web tarayıcınızda:

Herhangi bir videoya tıklayın.

Video penceresinin sağ alt tarafındaki ayarlar simgesine (çark şeklinde) tıklayın.

Açılan minik pencerede “Sinematik ışıklandırma” seçeneğine tıklayın.

Hoş bir animasyon ile birlikte yavaşça videonun etrafındaki ışıklandırmayı göreceksiniz.

Android ve iOS cihazlarınızda:

Herhangi bir videoyu açın.

Videoya dokunun ve sağ üstte çıkan ayarlar simgesine (çark şeklinde) tıklayın.

Açılan pencerede “Ambiyans modu” seçeneğine tıklayın. (Yanında “Kapalı” yazacaktır)

Pencere kapandığı zaman videonun etrafındaki ışıklandırmayı göreceksiniz.

Ambiyans modunu aktif ettikten sonra yukarıdaki videoyu açtığınızda ambiyans modunun nasıl gözüktüğünü daha iyi anlayabileceksiniz.

Youtube deneyimimizi daha iyi hale getiren ambiyans modu ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Siz Youtube’un bu özelliğini beğendiniz mi? Bundan sonra ambiyans modunu cihazlarınızda kullanacak mısınız? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.