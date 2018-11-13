Dark Mode (Koyu/Karanlık Tema) Destekleyen Android Uygulamaları

Dark Mode (Karanlık/Koyu Tema) desteği sunan Android uygulamaları bu listede bir araya getirdik. Koyu tema kullanmayı sevenler için en iyi Android uygulamalar bir arada.

Launcher’lar, sosyal ağ uygulamaları, internet (web) tarayıcılar, video izleme ve müzik dinleme uygulamaları, haber okuma, hava durumu uygulamaları ve diğer günlük kullanımda tercih edilen, olmazsa olmaz uygulamalar arasından koyu tema (dark mode) seçeneğiyle gelenleri bu listede bulacaksınız. Android telefonunuzda hem önemli ölçüde pil tasarrufu sağlamak hem de göz sağlığınızı korumak için dark mode (koyu tema) seçenekli uygulamaları kullanmanızda fayda var.

Koyu/Karanlık tema seçeneği sunan ücretsiz Android uygulamalar aşağıdakilerle sınırlı değil. Güncellemelerle listeye yenileri eklenecektir. Listede olmayan, kullandığınız uygulamalar varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.