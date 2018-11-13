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Dark Mode (Koyu/Karanlık Tema) Destekleyen Android Uygulamaları

Dark Mode (Koyu/Karanlık Tema) Destekleyen Android Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Dark Mode (Karanlık/Koyu Tema) desteği sunan Android uygulamaları bu listede bir araya getirdik. Koyu tema kullanmayı sevenler için en iyi Android uygulamalar bir arada.

Launcher’lar, sosyal ağ uygulamaları, internet (web) tarayıcılar, video izleme ve müzik dinleme uygulamaları, haber okuma, hava durumu uygulamaları ve diğer günlük kullanımda tercih edilen, olmazsa olmaz uygulamalar arasından koyu tema (dark mode) seçeneğiyle gelenleri bu listede bulacaksınız. Android telefonunuzda hem önemli ölçüde pil tasarrufu sağlamak hem de göz sağlığınızı korumak için dark mode (koyu tema) seçenekli uygulamaları kullanmanızda fayda var.

Koyu/Karanlık tema seçeneği sunan ücretsiz Android uygulamalar aşağıdakilerle sınırlı değil. Güncellemelerle listeye yenileri eklenecektir. Listede olmayan, kullandığınız uygulamalar varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

AccuWeather AccuWeather
AccuWeather Accuweather, kapsamlı ve popüler bir hava durumu uygulaması. ÜCRETSİZ
Instapaper Instapaper
Instapaper Instapaper Android cihazlarınız için favori yazılarınızı kusursuz formatta kaydeden ve her koşulda görüntüleme imkanı tanıyan popüler bir okuma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Medium Medium
Medium Mobil cihazınızdan yazılı içerik üretmek veya takip etmek istiyorsanız size özel olarak hazırlanmış Medium isimli bu uygulama ile tanışın. ÜCRETSİZ
Microsoft Launcher Microsoft Launcher
Microsoft Launcher Microsoft Arrow Launcher, Android cihazınızda ücretsiz kullanabileceğiniz launcher uygulamaları arasında. ÜCRETSİZ
Nova Launcher Nova Launcher
Nova Launcher Nova Launcher, Android cihazlarınızın başlama ekranını yani ana sayfasını istediğiniz şekilde düzenleyebilmenizi sağlayan ücretsiz ve yararlı bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Pixel Launcher (APK) Pixel Launcher (APK)
Pixel Launcher (APK) Pixel Launcher (APK), Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz launcher uygulamaları arasında. ÜCRETSİZ
Pocket Pocket
Pocket Okuma listenizi kolayca oluşturarak çevrim dışı okumak için kaydederek Android cihazınızdan görüntüleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Reddit Reddit
Reddit Reddit Android uygulaması ile Reddit'in tüm içeriğini dilediğiniz yerden takip edin. ÜCRETSİZ
Spotify Spotify
Spotify Android akıllı telefon ve tabletlerinizde online müzik dinlemek için Spotify uygulaması en iyi alternatiflerden birisi. DENEME SÜRÜMÜ
Telegram X Telegram X
Telegram X Telegram'dan daha hızlı ve gece modu gibi güzel özelliklere sahip. ÜCRETSİZ

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