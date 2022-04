YouTube Fotoğraf Boyutları Nelerdir?

Google’ın popüler video paylaşım sitesi YouTube, kısa zamanda teknolojinin de gelişmesiyle o kadar büyük bir platform haline geldi ki eskiden sadece web tarayıcılarından takip ettiğimiz YouTube videolarına artık mobil cihazlarımızdan ve akıllı televizyonlarımızdan ulaşabiliyoruz. Her platformda karşımıza çıkan YouTube, bazılarımız için basit bir video izleme platformu iken bazılarımız içinse bir gelir kaynağı. Öyle ki her hafta hatta her gün düzenli olarak farklı türde içerik üretenlerin sayısı oldukça fazla ve bu kişilerin sayısı hızla artıyor. Bu içeriğimizde YouTube kapak fotoğrafı ve video boyutu ne olmalı? sorusunun yanıtını sizler için veriyoruz.

YouTube Görsel Boyutları Neler?

Hali hazırda bir YouTube kanalınız var ancak abone sayınızdan şikayetçiyseniz kanalınızı öne çıkartmak adına yapmanız gerekenleri, dikkat etmeniz gereken hususları rehberimizle öğrenebilirsiniz. Web tarayıcılarımız, akıllı telefonlarımız, tabletlerimiz, televizyonlarımız hatta oyun konsollarımız üzerinden takip edebildiğimiz bir video izleme platformu olan YouTube, milyarca videoyu bünyesinde barındırıyor. Eskiden sadece video klip izlemek, müzik dinlemek için girdiğimiz YouTube’da artık her türde içeriğe ulaşmak, hatta içeriklerden para kazanmak bile mümkün.

Tabii ki YouTube’un tüm platformlardan ulaşılabilir olmasının iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da var. İyi yanı; YouTube’da aktif olarak içerik üreten biriyseniz videonuz anında eş zamanlı olarak tüm platformlarda yayınlandığından tahmin ettiğinizden daha fazla kişiye ulaşmış oluyorsunuz. Kötü yanı ise; YouTube’a video yüklerken hangi çözünürlükte yüklemeniz gerektiğini ve kanal resminizi oluştururken resmin boyutunun ne olacağını bilmiyorsanız YouTube kanalınız tüm platformlardan olabildiğince kötü görünecek ve izleyeciler daha videolarınıza bakmadan kanalınızdan ayrılacaktır.

Tam bu noktada abone kaybetmemek adına YouTube kanal resminizi yaparken ve videolarınızı yüklerken kanalınızın tüm platformlardan hoş görünmesi adına dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunuyor. Şimdi bunlara kısaca bakalım.

YouTube Kanalı Görsel Boyutları

Kanal sayfanıza eşsiz bir görünüm kazandırmak için kullanabileceğiniz kanal resmi, sayfanın en yukarısına büyük bir şekilde konumlandırıldığından kanalınıza akın eden ziyaretçilerin baktıkları ilk yer olacaktır. Dilediğiniz bir görselle renklendirebileceğiniz bu alanda YouTube kanal isminizin yanında sosyal ağ hesaplarınız bulunduğundan gelen ziyaretçi sadece YouTube kanalınıza ulaşmamış aynı zamanda kullandığınız diğer sosyal ağlara ulaşmış oluyor ve o platformlarda da takipçi sayınızı dolaylı yoldan artırmış oluyorsunuz.

Peki kanalınızı değerli kılan kanal resminizin tüm platformlarda (mobilde, tv’de, masaüstünde) düzgün görüntülenmesi için kanal resminiz hangi piksel boyutlarında olmalı? YouTube’a yeni adım atmış çoğu kullanıcının sorduğu bu sorunun yanıtı aslında oldukça basit: 2560 x 1440 piksel. Evet, YouTube kanal resminizin boyutunu 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde seçtiğinizde ziyaretçi sayfanıza ister mobilden girsin, ister masaüstünden, isterse de televizyondan kanal resminizin tamamını düzgün bir biçimde görüyor.

Tabii ki kanal resmi her cihazda farklı çözünürlükte gösteriliyor. Masaüstü bilgisayarda resim ortalanmış olarak 1546 x 423 piksel (Maksimum 2560 x 423), TV’de resmin tamamı yani 2560 x 1440 piksel, tablette 1855 x 423 piksel ve mobilde 1546 x 423 piksel olarak görüntüleniyor. Unutmadan hatırlatayım: Kanal resminizi oluştururken YouTube tarafından önerilen resimleri kullanabileceğiniz gibi kendi tasarladığınız bir görseli de kullanabilirsiniz.

YouTube Video Boyutları

YouTube kanalınızı görsel açıdan zenginleştiren kanal resmi kadar kanalınızı meydana getiren içerikler yani videolar da oldukça önemli. Videolarınızı yüklerken dikkat edeceğiniz en önemli husus ise video çözünürlüğü. YouTube’un önerdiği video çözünürlüğünü bilmezseniz videonuzun ne kadar kaliteli olursa olsun el emeği göz nuru videonuz izlenmeyecek veya çok az kişi tarafından izlenecektir. Peki 2160p 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe kadar destek veren bu platforma video yüklerken videonuzun çözünürlüğü ve en boy oranı ne olmalı?

YouTube videolarınızın tüm cihazlarda en iyi kalitede izlenebilmesi için videolarınızın en az 1280 x 760 piksel çözünürlüğünde ve 16:9 oranında olması gerekiyor. YouTube tarafından önerilen en boy oranını dikkate almamanız durumunda ise videonuzun genişletilerek çirkin görünmemesi adına sağ ve sola (pillarbox) veya alt ve üste (letterbox) çubuklar yerleştirilecek ve videolarınız göze hitap etmeyecek; izlenmeyecektir.

Ayrıca MP4, AAC-LC ses codec bileşeni ve H.264 video codec bileşeni ve standart 16:9 en boy oranı YouTube için en iyi video biçimidir. Bu, daha küçük dosya boyutunda yüksek kaliteli bir video çıkmasına neden olur. YouTube ayrıca videoları, özellikle HD veya daha yüksek çözünürlükteyse, orijinaline mümkün olduğunca yakın bir biçimde yüklemenizi önerir. YouTube'a her video yüklediğinizde, video kodlama ayarlarınızı seçme seçeneğiniz vardır.

Videolarınız çekim sırasında kodlandığından, YouTube videolarınızı 1080p çözünürlükte çekmek en uygunudur. Bu, full HD video için maksimum çözünürlüğü sunar ve dosya boyutlarınızı daha büyük 4K ve 2K video kalitelerinde film çekerken olduğundan daha küçük tutar. 720p, bir HD video için gereken minimum çözünürlüktür. Böylece, keskin bir video kalitesini korurken dosya boyutunu küçültebileceksiniz. YouTube videolarınızı kodlamak, daha hızlı yükleme hızı ve daha az WiFi veya mobil veri kullanımı ile cihaz depolama alanı anlamına gelir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.