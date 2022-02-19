Youtube Gelişmiş Arama Sistemi ile Hızlı Bir Şekilde Video Bulma

YouTube gelişmiş arama özelliği sayesinde videoları çok daha basit ve pratik bir şekilde bulabileceğinizi biliyor muydunuz? YouTube, milyonlarca videoya ev sahipliği yapan bir platform. Google'a bağlı platforma her gün sayısız video yükleniyor.

Platformdaki video sayısının giderek katlanması da aslında kullanıcılar açısından büyük bir olumsuzluk yaratıyor. Kullanıcılar artık aradığı videoları bulmakta bir hayli zorlanıyor. Platform da elbette ki bunun farkında. YouTube'da hızlı video bulmayı sağlamak için filtreleme özelliği sunuyor.

YouTube'da eski videoları bulma ya da arama sonucunda sadece son yüklenen videoları gösterme işlemi sanıldığı kadar zor değil.

Bu makalede yer verilen yöntem ile zamandan tasarruf ederken milyonlarca video arasında da kaybolmamış olursunuz. Bu yöntemi özellikle izlenme sayısı düşük, rakibi çok fazla olan videoları bulmak için kullanabilirsiniz.

YouTube Gelişmiş Arama Özelliği Nasıl Kullanılır?

YouTube'u açın.

Arama kutusuna ilgili kelimeleri girerek aramayı gerçekleştirin.

"Filtreler" butonuna basın.

Aramanızı dilediğiniz gibi filtrelendirin.

YouTube'un filtreleme özelliğini kullanarak belirli konularla ilgili videolara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunu yapmak için ilk olarak YouTube'a girip arama kutusuna ne bulmak istediğinizi yazmalısınız. Örneğin Tamindir'in kanalını bulmak için arama kutusuna "Tamindir" yazalım.

Filtre uygulanmadığı için aşağıdan da görüleceği üzere klasik sıralama yapılıyor. Şimdi buna filtre uygulayarak sadece "Tamindir" kanalının görünmesini sağlayalım.

Göründüğü üzere sadece YouTube kanalları çıkıyor. Bunu dilersek oynatma listesi olarak da ayarlayabiliriz. Oynatma listesi seçilerek yapılan aramada belirli bir ruh halinde dinlenecek şarkıları bulmak da mümkün hale geliyor. Tabii ki siz bunu başka amaçlarla da kullanabilirsiniz. Örneğin bir eğitim setini aramak için oynatma listesini seçebilirsiniz.

YouTube Videoları Eskiden Yeniye Doğru Sıralama

Videonun yüklendiği YouTube kanalına girin.

"Videolar" sekmesine geçin.

"Sıralama Ölçütü" seçeneğine tıklayın.

Açılır menüden "Eklenme tarihi (en eski)" seçeneğine basın.

Videolar ilk videodan son videoya göre sıralanacaktır.

YouTube'da eski videoları bulmak da oldukça basit bir işlemdir. Fakat bunu sadece bir YouTube kanalında uygulayabiliyorsunuz. Genel aramada uygulayabileceğiniz yöntem sadece yüklenme tarihini belirtmekten ibaret. Ne yazık ki YouTube'un filtreleme seçeneklerinde özel bir tarih aralığı belirtme yok.

Tabii ki bu eski videoları bulamayacağınız anlamına gelmiyor. YouTube'da eski videoları bulmak için kullanabileceğiniz bir yöntem daha var ama bunun için YouTube'u değil Google arama motorunu kullanmamız gerekiyor.

YouTube Eski Videoları Bulma Nasıl Yapılır?