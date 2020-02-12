YouTube Kanalına Nasıl Intro Oluşturulur?

YouTube kanallarının büyük bir kısmının kullandığı intro, hem izleyicinin odağını toplamada hem de kanalın ne ile ilgili olduğunu yansıtmada çok başarılıdır. Bu kanallar genellikle yüksek beğenilere, yorumlara ve abonelere sahip kanallardır.

Intro, kanalınızı temsil eden en temel unsurdur. Intro, bir kanalın kapısıdır ve eğer yeteri kadar sağlam olmazsa yıkılabilir. Videolarınızı izlemek için gelen izleyiciler, sadece intronuzu izleyerek bile size not verebilirler. Yeteri kadar beğeni kazanamadığınızda izleyici ya başka videoya geçer ya da kanalınızın içerikleri bilgi verme amacı taşıyorsa, izleyici, bahsedilen bilgiyi almayı bekler.

Başlangıç için harika bir fikriniz var ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Neyse ki kendi benzersiz intronuzu oluşturmak için ücretsiz olarak kullanabileceğiniz birkaç araç var. Bu araçların geneli hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey kullanıcılar için uygundur.

Bu yazıda, YouTube kanalınıza intro oluşturmak için kullanabileceğiniz araçları listeleyeceğiz. İşte YouTube kanalınız için intro oluşturabileceğiniz en iyi araçlar!

Animaker, seçeneklerin arasında en popüler araçlardan biridir. Kalite ve basitlik arasında mükemmel bir denge arıyorsanız, bu çevrimiçi olarak kullanılan aracı tercih edebilirsiniz. Burada 20 ücretsiz şablondan birini seçebilir ya da sıfırdan kendi intronuzu tasarlayabilirsiniz.

Panzoid bilhassa intro için klişe bir şablon kullanmak istemeyenler için mükemmel bir seçim olacaktır. Bu platformda hâlâ bir şablon seçebilirsiniz fakat bir topluluk üyesi tarafından oluşturulacaktır. Bu sayede intro için benzersiz bir temel oluşturmuş olacaksınız.

Blender açık kaynaklı bir 3B oluşturma aracıdır. Yukarıda listelediğimiz araçlardan biraz daha gelişmiştir ve nasıl yapacağınıza dair eğitim alabilmektesiniz. Eğitim odaklı bilgilerden faydalanarak Blender’ı nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Eşsiz bir 2D intro yahut 3D intro oluşturmak istiyorsanız, sizin için en iyi seçenek Blender olacaktır.

Intronuza müzik ya da ses efekti eklemek istiyorsanız YouTube Ses Kütüphanesi’ne bir göz gezdirmenizi öneririz. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz birçok parça bulunmaktadır. Buradaki müzik ve ses efektleri YouTube tarafından yayımlandığı için bu müzikleri ya da ses efektlerini kullandığınızda hiçbir zaman hak sahiplerinin telif hakkı şikâyetinde bulunabileceği endişesini yaşamanıza gerek kalmamaktadır.