Dünyanın en çok video izleme ve müzik dinleme platformu Youtube, milyonlarca kullanıcıya ulaşmış bulunmakta. 2005 Yılında hayatımıza giren platform gün geçtikçe yüzlerce kategoride içerik paylaşılmasına olanak sağlamıştır. Öyle ki eğitim, spor, müzik, eğlence, tarih, sanat vb. Yüzlerce kategoride her gün içerik paylaşılmakta ve izlenmektedir.

Her gün müzik, podcast, hikaye ve haber dinlediğiniz platformda internetsiz bir ortama giderken ya da arka planda başka işler yaparken video dosyalarını MP3 olarak cihazınıza indirmek isteyebilir ve Youtube'a girmeden keyfini çıkarmak isteyebilirsiniz. Peki Youtube MP3 dönüştürme nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

YouTube MP3 Dönüştürme Nasıl Yapılır?

YouTube'u açın.

İstediğiniz videoya tıklayın.

Yukarıda bulunan bağlantı linkini kopyalayın.

Youtube MP3 Dönüştürücü sitesine gidin.

Bulunan butona kopyaladığınız linki yapıştırın .

. MP3 İndir butonuna tıklayın.

"Success" yazınısı gördükten sonra "Download you mp3 file" butonuna tıklayın.

yazınısı gördükten sonra "Download you mp3 file" butonuna tıklayın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

YouTube MP3 İndirme Programları

Free YouTube to MP3 Converter

Youtube MP3 Çevirici

YouTube Music Downloader

Free YouTube to MP3 Converter

Ücretsiz ve oldukça kullanışlı olan program, arayüzü ve kolay kullanımı ile YouTube videolarını kolay bir şekilde MP3'e dönüştürmenize olanak sağlıyor. Ayrıca MP3 dışından birden fazla ses dosyasınıda destekleyen uygulama Türkçe dil desteğide sağlamakta.

Youtube MP3 Çevirici

MP4 videolarını hızlı ve pratik bir şekilde MP3 dosyasına çevirmeye yarayan program, ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Uygulama üzerinden işlem yapmak çok kolay bir şekilde sağlanıyor. Kopyaladığınız bağlantı linkini ilgili yere yapıştırarak ve çevir butonuna basarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

YouTube Music Downloader

YouTube videolarını ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza MP3 olarak indirmek istiyorsanız YouTube Music Downloader programını kullanabilirsiniz. MP3 dönüştürme işlemini kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz program, deneme sürümü olarak kullanıcılara sunulmakta fakat uygulamayı beğendiğiniz takdirde ücretli sürümünüde satın alabilirsiniz.

Telefondan YouTube MP3 Dönüştürme Nasıl Yapılır?

YouTube uygulamasını cihazınızda açın.

Daha sonra istediğiniz video'ya gelin.

Paylaş butonuna basın.

Bağlantıyı kopyala seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Kopyaladığınız bağlantı ile Youtube MP3 Dönüştürücü sitesine gidin.

Kopyaladığınız linki ilgili butona yapıştırın.

Bulunan butona kopyaladığınız linki yapıştırın.

MP3 İndir butonuna tıklayın.

"Success" yazınısı gördükten sonra "Download you mp3 file" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla yaptıktan sonra YouTube videolarını MP4 boyutundan MP3 boyutuna dönüştürme işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

Bu içeriğimizde YouTube videolarını MP3'e dönüştürme işlemi nasıl yapılır? Anlatmış olduk. Sizler YouTube videolarını MP3'e dönüştürürken hangi siteleri ya da programlarını kullanıyorsunuz, sizce bu listede hangi programlar olmalıydı? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.