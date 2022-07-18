Youtube MP3 Dönüştürme Nasıl Yapılır?
Dünyada en çok kullanılan video izleme platformu Youtube'dan MP3 dönüştürme işlemi nasıl yapılır? Sizler için anlattık.
Dünyanın en çok video izleme ve müzik dinleme platformu Youtube, milyonlarca kullanıcıya ulaşmış bulunmakta. 2005 Yılında hayatımıza giren platform gün geçtikçe yüzlerce kategoride içerik paylaşılmasına olanak sağlamıştır. Öyle ki eğitim, spor, müzik, eğlence, tarih, sanat vb. Yüzlerce kategoride her gün içerik paylaşılmakta ve izlenmektedir.
Her gün müzik, podcast, hikaye ve haber dinlediğiniz platformda internetsiz bir ortama giderken ya da arka planda başka işler yaparken video dosyalarını MP3 olarak cihazınıza indirmek isteyebilir ve Youtube'a girmeden keyfini çıkarmak isteyebilirsiniz. Peki Youtube MP3 dönüştürme nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.
YouTube MP3 Dönüştürme Nasıl Yapılır?
- YouTube'u açın.
- İstediğiniz videoya tıklayın.
- Yukarıda bulunan bağlantı linkini kopyalayın.
- Youtube MP3 Dönüştürücü sitesine gidin.
- Bulunan butona kopyaladığınız linki yapıştırın.
- MP3 İndir butonuna tıklayın.
- "Success" yazınısı gördükten sonra "Download you mp3 file" butonuna tıklayın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
YouTube MP3 İndirme Programları
- Free YouTube to MP3 Converter
- Youtube MP3 Çevirici
- YouTube Music Downloader
Free YouTube to MP3 Converter
Youtube MP3 Çevirici
MP4 videolarını hızlı ve pratik bir şekilde MP3 dosyasına çevirmeye yarayan program, ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Uygulama üzerinden işlem yapmak çok kolay bir şekilde sağlanıyor. Kopyaladığınız bağlantı linkini ilgili yere yapıştırarak ve çevir butonuna basarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
YouTube Music Downloader
YouTube videolarını ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza MP3 olarak indirmek istiyorsanız YouTube Music Downloader programını kullanabilirsiniz. MP3 dönüştürme işlemini kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz program, deneme sürümü olarak kullanıcılara sunulmakta fakat uygulamayı beğendiğiniz takdirde ücretli sürümünüde satın alabilirsiniz.
Telefondan YouTube MP3 Dönüştürme Nasıl Yapılır?
- YouTube uygulamasını cihazınızda açın.
- Daha sonra istediğiniz video'ya gelin.
- Paylaş butonuna basın.
- Bağlantıyı kopyala seçeneğine dokunun.
- Kopyaladığınız bağlantı ile Youtube MP3 Dönüştürücü sitesine gidin.
- Kopyaladığınız linki ilgili butona yapıştırın.
- Bulunan butona kopyaladığınız linki yapıştırın.
- MP3 İndir butonuna tıklayın.
- "Success" yazınısı gördükten sonra "Download you mp3 file" butonuna tıklayın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
Yukarıdaki işlemleri sırasıyla yaptıktan sonra YouTube videolarını MP4 boyutundan MP3 boyutuna dönüştürme işlemi gerçekleşmiş olacaktır.
Youtube Hesap Silme Nasıl Yapılır?
Dünyanın en popüler video izleme ve paylaşma platformu olan Youtube, her geçen gün binlerce katılımcıyı daha kendine katıyor.
Bu içeriğimizde YouTube videolarını MP3'e dönüştürme işlemi nasıl yapılır? Anlatmış olduk. Sizler YouTube videolarını MP3'e dönüştürürken hangi siteleri ya da programlarını kullanıyorsunuz, sizce bu listede hangi programlar olmalıydı? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.
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