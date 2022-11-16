YTSaver
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 102.00 MB
- Üretici YTSaver
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YTSaver YouTube, TikTok gibi birçok platformadan indirme yapmaya yarayan bir programdır.
YouTube MP3 dönüştürme işlemi için ses kaybı yaşamadan indirme yapan YTSaver, birçok yeni özellikle karşımıza çıkıyor. Diğer birçok programa göre oldukça başarılı olan YTSaver indirerek saniyeler içinde istediğiniz dosyayı indirebiliyorsunuz.
YTSaver İndir
YTSaver indirmenin avantajlarından biri de diğer indirme programlarından oldukça farklı olmasıdır. Öyle ki 10 binden fazla siteyi desteklemektedir. Bu da birçok programdan önde olduğunu ve büyük fark yarattığını göstermekte.
Popüler olan YTSaver uygulaması Windows ve Mac platformlarında ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır. Özellikle YouTube üzerinden video indirmek oldukça sıkıntı çünkü böyle bir özellik tanıyor. YTSaver'da YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter gibi birçok popüler platform bulunmakta ayrıyeten SoundCloud, Vevo, Mixcloud, Bandcamp gibi platformlarda bulunmaktadır.
YTSaver 20'den fazla formatı desteklemesi ayrıca dönüştürme yapması büyük bir avantaj. YTSaver diğer uygulamalardan 10 kat daha hızlı ve güvenilir bir indirme programıdır. 10'dan fazla video çeşiti bulunan programın bir tıkla YouTube ve Spotify'dan çalma listelerini, kanalları, albümleri indirme imkanı da bulunmakta.
Bu video boyutları ise şöyle: MP4, MOV, WMV, AVI, FLV, MKV, HEVC MP4, HEVC MKV, 3GP, iPhone/iPod, iPad, Android Telefon, Android Tabletler. Ayrıca ses dosyaları ise şu şekildedir: MP3, M4A, MKA, WAV, AAC, FLAC, AIFF, OGG
Her programda bulunmayan özellik YTSaver uygulamasında bulunuyor ve YouTube videolarını birçok dil desteği ile altyazılı bir şekilde indirmeye izin veriyor. 480p'den 8K (480p, 360p, 720p, 1080p, 2K, 4K, 8K) çözünürleğe kadar video indirebileceğiniz YTSaver programı, aynı zamanda şık bir arayüze sahiptir. YouTube MP3 dönüştürme de ise 320kbps'ye kadar .mp3'e dönüştürme imkanı tanıyor.
YouTube'u PC/Mac'te MP3'e Nasıl Dönüştürürüz?
- Programı kurun.
- Dönüştürmek istediğiniz YouTube videosunun URL'sini kopyalayın.
- Kopyaladığınız linki YTSaver uygulamasından ilgili kısma yapıştırın.
- İndir seçeneğine tıklayın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
YTSaver
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 102.00 MB
- Üretici YTSaver
-
YTSaver YouTube, TikTok gibi birçok platformadan indirme yapmaya ve dosya dönüştürmeye yarayan bir programıdır.
İnternet dünyasında her platform indirme özelliği veya dosya dönüştürme özelliği sunmamaktadır. YTSaver gibi uygulamaların olması büyük bir avantajdır. YTSaver YouTube MP3 dönüştürmeden tutun birçok mecradan video indirmenize veya dönüştürmenize olanak tanımaktadır.
YTSaver İndir
YTSaver indirdiğiniz zaman Twitter, Facebook, TikTok ve Instagram ve daha fazlası olan SoundCloud, Vevo, Mixcloud, Bandcamp gibi birçok platform üzerinden video indirebilme imkanına sahipsiniz.
Öyle ki 10 binden fazla web sitesini destekleyen YTSaver uygulaması birçok video ve ses dosyasını indirmenize yaramakla kalmıyor aynı zamanda dönüştürme işlemi de yapabiliyor.
10'dan fazla dosya biçimini destekleyen YTSaver programı indirdiğinizde diğer dönüştürme uygulamalarından oldukça farklıdır. Hatta 480p'den 8K'ya (480p, 360p, 720p, 1080p, 2K, 4K, 8K) kadar video indirme özelliği bulunan YTSaver uygulamasının aynı zamanda YouTube ve Spotify'dan çalma listelerini, kanalları, albümleri indirmede oldukça başarılı duruyor.
YouTube ve Spotify'dan çalma listelerini, kanalları, albümleri indirme imkanı tanıyan program tek tık ile işlemlerinizi gerçekleştirmeye yarıyor.
Sadece dönüştürme yapmayan uygulama YouTube üzerinden altyazılı bir şekilde şarkı ve videoların farklı dillerdeki versiyonlarını indirebiliyor. Birçok indirme programına kıyasla 10 kat daha hızlı olan uygulama YTSaver 20'den fazla formatı destekleyebiliyor.
Desteklenen ses dosyaları şu şekildedir: MP3, M4A, MKA, WAV, AAC, FLAC, AIFF, OGG video dosyaları ise sırasıyla şu şekildedir: MP4, MOV, WMV, AVI, FLV, MKV, HEVC MP4, HEVC MKV, 3GP
YouTube'u PC/Mac'te MP3'e Nasıl Dönüştürürüz?
- YTSaver Mac cihazınıza indirin ve programı cihaza kurun.
- Dönüştürmek istediğiniz YouTube videosunun URL'sini kopyalayın.
- Kopyaladığınız linki YTSaver uygulamasından ilgili kısma yapıştırın.
- İndir seçeneğini seçin.
- İşlem tamam.