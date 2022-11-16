YTSaver YouTube, TikTok gibi birçok platformadan indirme yapmaya yarayan bir programdır.

Abdullah Yılmaz - 50 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

YouTube MP3 dönüştürme işlemi için ses kaybı yaşamadan indirme yapan YTSaver, birçok yeni özellikle karşımıza çıkıyor. Diğer birçok programa göre oldukça başarılı olan YTSaver indirerek saniyeler içinde istediğiniz dosyayı indirebiliyorsunuz.

YTSaver İndir

YTSaver indirmenin avantajlarından biri de diğer indirme programlarından oldukça farklı olmasıdır. Öyle ki 10 binden fazla siteyi desteklemektedir. Bu da birçok programdan önde olduğunu ve büyük fark yarattığını göstermekte.

Popüler olan YTSaver uygulaması Windows ve Mac platformlarında ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır. Özellikle YouTube üzerinden video indirmek oldukça sıkıntı çünkü böyle bir özellik tanıyor. YTSaver'da YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter gibi birçok popüler platform bulunmakta ayrıyeten SoundCloud, Vevo, Mixcloud, Bandcamp gibi platformlarda bulunmaktadır.

YTSaver 20'den fazla formatı desteklemesi ayrıca dönüştürme yapması büyük bir avantaj. YTSaver diğer uygulamalardan 10 kat daha hızlı ve güvenilir bir indirme programıdır. 10'dan fazla video çeşiti bulunan programın bir tıkla YouTube ve Spotify'dan çalma listelerini, kanalları, albümleri indirme imkanı da bulunmakta.

Bu video boyutları ise şöyle: MP4, MOV, WMV, AVI, FLV, MKV, HEVC MP4, HEVC MKV, 3GP, iPhone/iPod, iPad, Android Telefon, Android Tabletler. Ayrıca ses dosyaları ise şu şekildedir: MP3, M4A, MKA, WAV, AAC, FLAC, AIFF, OGG

Her programda bulunmayan özellik YTSaver uygulamasında bulunuyor ve YouTube videolarını birçok dil desteği ile altyazılı bir şekilde indirmeye izin veriyor. 480p'den 8K (480p, 360p, 720p, 1080p, 2K, 4K, 8K) çözünürleğe kadar video indirebileceğiniz YTSaver programı, aynı zamanda şık bir arayüze sahiptir. YouTube MP3 dönüştürme de ise 320kbps'ye kadar .mp3'e dönüştürme imkanı tanıyor.

YouTube'u PC/Mac'te MP3'e Nasıl Dönüştürürüz?