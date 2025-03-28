YouTube'da Yorumlar Gözükmüyor, Nasıl Düzeltilir?

YouTube'da yorumlar gözükmüyor ise bu problemin birden fazla nedeni olabilir. Örneğin platformun sunucularında yaşanan bir sorun, hizmetin düzgün çalışmamasına yol açabilir. Öte yandan internet bağlantısındaki bir problem de yorumların görünmemesine neden olabilir.

Neyse ki YouTube'da yorumlar görünmüyor ise uygulanabilecek çözüm yöntemleri bulunuyor. Bu rehberde böyle bir durumda uygulanabilecek yöntemleri sıralaycağız. Yöntemlere geçmeden önce yorumların neden görünmediğini açıklayalım.

Neden YouTube Yorumlarım Gözükmüyor?

İnternet Bağlantısı Sorunları: İnternet bağlantısında meydana gelen bir sorun yorumların yüklenmesini engelleyebilir.

İnternet bağlantısında meydana gelen bir sorun yorumların yüklenmesini engelleyebilir. YouTube Sunucularındaki Sorunlar : YouTube platformunda genel bir sorun yaşanabilir. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey sorunun çözülmesini beklemek.

: platformunda genel bir sorun yaşanabilir. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey sorunun çözülmesini beklemek. Video Sahibinin Yorumları Devre Dışı Bırakması: Video yükleyen kişi, yorumları tamamen kapatmış olabilir. Bu durumda yorumları görmeniz mümkün değildir.

Video yükleyen kişi, yorumları tamamen kapatmış olabilir. Bu durumda yorumları görmeniz mümkün değildir. Yorum Filtreleri ve Moderasyon: Video sahibi, belirli kelimeleri veya ifadeleri içeren yorumları otomatik olarak filtreleyebilir veya manuel olarak incelemeye alabilir. Yorumunuz bu filtreye takılmış veya henüz onaylanmamış olabilir.

Video sahibi, belirli kelimeleri veya ifadeleri içeren yorumları otomatik olarak filtreleyebilir veya manuel olarak incelemeye alabilir. Yorumunuz bu filtreye takılmış veya henüz onaylanmamış olabilir. YouTube Hesabınızla İlgili Sorunlar: Oturumunuzun süresi dolmuş olabilir veya hesabınızla ilgili geçici bir problem yaşanıyor olabilir.

Oturumunuzun süresi dolmuş olabilir veya hesabınızla ilgili geçici bir problem yaşanıyor olabilir. Tarayıcı Kaynaklı Sorunlar: Tarayıcınızın önbelleği veya çerezleri, sayfa ögelerinin doğru yüklenmesini engelleyebilir. Ayrıca, kullandığınız tarayıcı eklentileri (özellikle reklam engelleyiciler) yorumların görünmesini engelleyebilir.

Tarayıcınızın önbelleği veya çerezleri, sayfa ögelerinin doğru yüklenmesini engelleyebilir. Ayrıca, kullandığınız tarayıcı eklentileri (özellikle reklam engelleyiciler) yorumların görünmesini engelleyebilir. YouTube Uygulaması Sorunları: Mobil uygulamayı kullanıyorsanız uygulamanın güncel olmaması veya uygulamanın kendisinde bir hata olması yorumların görünmemesine yol açabilir.

Mobil uygulamayı kullanıyorsanız uygulamanın güncel olmaması veya uygulamanın kendisinde bir hata olması yorumların görünmemesine yol açabilir. Yaş Kısıtlaması veya Diğer Kısıtlamalar: Bazı videolar yaş kısıtlamasına sahip olabilir ve bu tür videolarda yorumlar devre dışı bırakılabilir.

YouTube'da Yorumlarım Gözükmüyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

YouTube sunucularını kontrol edin.

Telefonu veya bilgisayarı kapatıp açın.

YouTube'da gizli mod özelliğini açın.

Web tarayıcısının önbelleğini ve çerezleri temizleyin.

YouTube uygulamasının önbelleğini ve verilerini silin.

Tarayıcı eklentilerini kontrol edin.

Farklı tarayıcı deneyin.

YouTube uygulamasını güncelleyin.

YouTube'da yorum gözükmeme sorunu için uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Önceclikle internet bağlantısında sorun olup olmadığını kontrol edin. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Bağlantıda problem görünüyorsa modemin güç butonuna basarak kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra güç butonuna yeniden basarak modemi açın.

YouTube Sunucularını Kontrol Edin

YouTube'da yorumlar görünmüyor ise platformun sunucularında bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Down Detector gibi hizmetler ile sunucuları kontrol edebilirsiniz.

Telefonu veya Bilgisayarı Kapatıp Açın

Eğer internet bağlantısında ve sunucularda herhangi bir sorun görünmüyorsa telefonu veya bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Telefonu kapatmak için güç butonuna bir süre boyunca basılı tutup kapatma seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Tekrar açmak için güç butonuna yeniden basılı tutun.

Bilgisayarı kapatmak için Alt tuşuna basılı tutarak F4 tuşuna basın. Bunu yaptığınızda aşağıda yer alan görseldeki gibi bir pencere açılacak. "Kapat" seçeneğini seçin.

YouTube'da Gizli Mod Özelliğini Açın

YouTube uygulamasını açın ve ardından profil simgesine dokunun. Profil sayfasından "Gizli Modu aç" butonuna basın. Bunu yaptıktan sonra gizli mod aktif hâle gelecektir. Son olarak yorumların görünmediği videoyu açın.

Web Tarayıcısının Önbelleğini ve Çerezleri Temizleyin

Eğer Google Chrome kullanıyorsanız Ctrl tuşuna basılı tutarak H tuşuna basın. Geçmiş sayfası görüntülenecek. Soldaki "Tarama verilerini sil" seçeneğini seçin. Zaman aralığını belirleyip "Tarama geçmişi", "Çerezler ve diğer site verileri" ve "Önbelleğe alınan resimler ve dosyalar" seçeneklerini seçin. Son olarak "Verileri sil" butonuna basın.

YouTube Uygulamasının Önbelleğini ve Verilerini Silin

Ayarları açın.

"Uygulamalar" kategorisine girin.

YouTube'u seçin.

"Depolama" bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Temizle" butonuna dokunun.

Tarayıcı Eklentilerini Kontrol Edin

Google Chrome kullanıyorsanız sağ üst köşedeki yapboz simgesine tıklayıp "Uzantıları yönet" seçeneğine basın. Eklentileri tek tek devre dışı bırakarak sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Farklı Tarayıcı Deneyin

YouTube'da yorumlar kayboldu sorununu bilgisayarda yaşıyorsanız farklı bir web tarayıcısı kullanmayı deneyin. Yeni tarayıcıyı indirip yükledikten sonra YouTube'u ziyaret edip problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

YouTube Uygulamasını Güncelleyin

Güncellemeler genellikle hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri sunar. Bu sebepten ötürü uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edin. App Store veya Google Play Store'dan YouTube'un en son sürümünü kontrol edin ve eğer yeni güncelleme varsa güncelleyin.

Yorum Görünmeme Sorununun Tekrar Yaşanmaması İçin Neler Yapılabilir?

Bu tür sorunlarla tekrar karşılaşmamak için alabileceğimiz bazı önlemler var: