Zoom Ses Gelmiyor, Çözümü Nedir?

Popüler video konferans hizmetini kullanan kişiler zaman zaman Zoom ses gelmiyor sorunuyla karşılaşabiliyor. Bu yazıda görüşme esnasında seslerin duyulamamasına yol açan problemin düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri açıkladık.

Özellikle son birkaç yıldır dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe ulaşan Zoom'da bazı hatalar meydana gelebiliyor. Bu hatalardan biri de Zoom ses gelmeme sorunudur. Eğer siz de böyle bir problemle karşılaştıysanız rehberimizde bulunan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Zoom Ses Gelmiyor, Çözüm Yolları Neler?

Ses düzeyini kontrol edin.

Hoparlörün veya kulaklığın bağlantısını kontrol edin.

Programın ses ayarlarını kontrol edin.

Bilgisayarı kapatıp açın.

Ses kartını güncelleyin.

Zoom'u güncelleyin.

İşletim sistemini güncelleyin.

Programı silip yeniden yükleyin.

Ses Düzeyini Kontrol Edin

En popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan Zoom'da meydana gelen problem, ses düzeyinden kaynaklanıyor olabilir. Eğer bilgisayarın veya programın ses düzeyi kısıksa ses gelmeme sorunu yaşarsınız. Bu sebepten ötürü ses düzeyini kontrol etmeniz gerekiyor.

Görev çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın ve "Ses düzeyi karıştırıcısını aç" seçeneğini seçin. Açılan pencere üzerinden Zoom'un ses seviyesinin yüksek olup olmadığına bakın. Eğer kısıksa ses düzeyini yükseltin.

Hoparlörün veya Kulaklığın Bağlantısını Kontrol Edin

Bilgisayara hoparlörün veya kulaklığın kablosu düzgün şekilde takılmadıysa ses ile ilgili problem yaşayabilirsiniz. Bu nedenden dolayı kablonun doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa bir sonraki yönteme göz atın.

Programın Ses Ayarlarını Kontrol Edin

PC'nin hoparlör bağlantısında veya ses düzeyinde herhangi bir problem yoksa programın ses ayarlarını kontrol etmeyi deneyin. Eğer ses ayarlarında da sorun görünmüyorsa bir sonraki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Kapatıp açma işlemi, yazılımsal bazı problemlerin düzelmesine yardım edebilir. Bu nedenle Zoom ses gelmeme sorununun çözümü için bilgisayarı kapatıp açmayı deneyebilirsiniz.

Ses Kartını Güncelleyin

Ses kartını güncellemek için iki farklı yöntem bulunuyor. Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi'ni açın. Ses kartı sürücüsünü bulun ve sağ tıklayın. "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin. Ekranda yer alan adımları takip ederek işlemi tamamlayın.

Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları tercih edebilirsiniz. Bu programlar, bilgisayarınızdaki uygun sürücüleri otomatik olarak bulup günceller.

Zoom'u Güncelleyin

Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda yüklü olan Zoom'u güncellemeyi deneyebilirsiniz. Eğer PC sürümünü kullanıyorsanız profil resminize tıklayabilir ve açılan pencereden "Check for Updates" seçeneğini seçerek yeni güncelleme olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Hizmetin mobil sürümünü kullanıyorsanız Play Store ya da App Store mağazasını ziyaret edin ve Zoom'un sayfasını görüntüleyin. Açılan uygulama sayfasında yeni güncellemenin yayımlanıp yayımlanmadığına bakın. Eğer varsa "Güncelle" butonuna basarak işlemi gerçekleştirin.

İşletim Sistemini Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Windows Update" sekmesini açın.

"Güncelleştirmeleri denetle" butonuna basın.

Eğer programın PC sürümünü kullanıyorsanız yukarıda yer alan adımları uygulayarak güncelleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Sorunu mobil cihazınızda yaşıyorsanız ayarlar sayfasında yer alan Sistem kategorisine girin ve "Yazılım Güncellemesi" bölümünü görüntüleyin. Bunun ardından güncellemeyi yapın.

Programı Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemler işe yaramadıysa programı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu sorunu bilgisayarda yaşıyorsanız ister Windows'un kendi aracını isterseniz program kaldırma araçları kullanarak söz konusu yazılımı kolayca kaldırabilirsiniz.

Zoom ses çıkmıyor problemi, mobil cihazınızda meydana geldiyse Uygulamalar kategorisine girin ve açılan listeden Zoom'u seçin. Bir sonraki adımda "Sil" butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Bu yazıda Zoom ses gelmiyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu sorunu farklı yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.