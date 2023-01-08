0850'li Numara Kâbusu Sona Eriyor: Yeni Düzenleme Yolda!

0850'li numaralardan gelen aramalara dair yeni bir düzenleme yapılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu nedenden ötürü yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

0850'li Numaralar İçin Yeni Düzenleme Yapılacak

Sabah'taki habere göre BTK Tüketici Hakları Dairesi, "İnternet/ TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı" hazırlandı ve hazırlanan taslak kamuoyunun görüşüne açıldı.

Aktarılan bilgilere göre tüketicilerin isteği olmadan bazı numaralar aracılığı ile aramalar gerçekleştiriliyor ve yeni abonelikler yapılıyor. Bu durum ise tüketicilerin mağdur olmasına yol açıyor. Söz konusu mağduriyeti tespit eden BTK, tüketici mağduriyetini ortadan kaldırmak ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak için yeni düzenleme yapacak.

İşletmeciler, yeni düzenleme ile birlikte yeni bireysel abonelik işleminden önce tüketiciyle bir irtibat numarası aracılığı ile iletişim sağlayarak TV ya da internet hizmetine dair tanıtım veya pazarlama yapmak ve abonelik talebi oluşturmak için ilk olarak tüketici irtibat numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kayıtlı olduğunu teyit etmesi gerekecek.

Yani işletmeciler, tanıtım veya abonelik işlemi yapabilmek için İYS'ye kayıtlı olduğuna yönelik teyit edecek. Ayrıca gerçekleştirilen bütün işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmeciye ait olacağı belirtildi. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmecilere idari para cezası uygulanacak.

Teyit aramasında tüketicilere sunulacak hizmetin türü, aktivasyon, bağlantı, cihazı satın alma bedeli gibi ücretler dahil toplam ödenecek tutar, aylık ödenmesi gereken ortalama fiyat, internet erişim hizmetlerinde duyurulan veri hızları, taahhütlü abonelikler için taahhüdün süresi ve fesih durumunda ödenecek tüm ücretlere dair bilgilendirmenin yapılması gerekecek.

Söz konusu işlemin ardından tüketicilere "Yeni abonelik sürecinin başlatılmasına onay veriyor musunuz" şeklinde bir bilgilendirmenin de yapılması gerekecek. Tüketici, buna onay vermemesi durumunda abonelik işlemi gerçekleştirilemeyecek.