Akıllı Telefonlara Taksit Düzenlemesi: 5 Bin TL Limit Değişti!

Bildiğiniz üzere uzun süredir 12 ay taksit yalnızca 5 bin TL fiyatın altındaki akıllı telefonlarda uygulanabiliyordu. Operatörler ve pek çok satış noktası 12 taksitte 5 bin TL'yi aşan kısmı nakit olarak istemek zorunda kalıyor veya tüm tutarı yalnızca 3 takside bölebiliyorlardı. Yeni düzenlemeyle bu limit değişiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün yapmış olduğu açıklama ile birlikte 5 bin TL altındaki telefonlarda bulunan 12 ay vade sınırının düzenlendiğini ve artık 12 bin TL altındaki telefonlarda 12 ay taksit yapılabileceğini açıkladı.

Taksit Aynı, Yeni Limit 12 Bin TL

Bu düzenlemenin yanı sıra 12 bin TL üzerindeki telefonlarda kullanılabilecek olan tüketici kredisi vade sınırı da 3 ay olarak belirlendi.

Bunun dışında "yenilenmiş ürün" niteliğinde kabul edilen akıllı telefon satın alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

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