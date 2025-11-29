1,4 Trilyon Dolarlık Kumar: Teknoloji Devleri Balon Mu Şişiriyor?

Yapay zekâ bugün teknoloji dünyasının merkezinde olsa da, bu yükselişin arkasındaki ekonomik tablo giderek daha kırılgan bir hâl alıyor. Microsoft, Google ve Meta gibi devler yapay zekâya milyarlarca dolar akıtırken, özellikle OpenAI’ın oluşturduğu borç ve taahhüt yükü endişe yaratıyor.

Microsoft ve OpenAI Tehlikede Mi? Yapay Zekanın Görünmeyen Maliyeti

Fortune’un aktardığı FT ve HSBC analizlerine göre, OpenAI şu anda 1,4 trilyon dolarlık hesaplama gücü taahhüdü altında. Buna karşın yıllık geliri sadece 20 milyar dolar seviyesinde ve bu rakam dev taahhüdün yalnızca yüzde 1,4’üne denk geliyor.

Bu dev ölçekli altyapı yatırımlarını karşılamak için yalnızca OpenAI değil, ortakları da borca yüklenmiş durumda. SoftBank, Oracle, CoreWeave ve diğer sağlayıcılar 2025 içinde OpenAI’ın ihtiyaçlarını karşılamak için toplam 96 milyar dolar borç aldı. Üstelik OpenAI, talep oluşmasa bile bu kapasite için ödeme yapmakla yükümlü.

HSBC’nin en iyimser senaryosu bile karamsar: OpenAI 2030’da 200 milyar dolar gelir elde etse dahi 207 milyar dolar ek finansman gerekecek. Dev modellerin çalıştırma maliyetleri günde milyonlarca dolara ulaşırken, elektrik, su ve DRAM fiyatlarındaki artış hesaplamayı daha da pahalı hale getiriyor.

Microsoft bile talebi karşılamak için yeterli elektriğe erişemediklerini söylüyor. Tüm bu yatırım modeli, kullanıcıların yapay zekâyı benimsemesine bağlı.

Bu yüzden Meta’dan Google’a herkes, chatbotları ve asistanları kullanıcıların günlük alışkanlıklarına zorla entegre etmeye çalışıyor. Ancak insanlar bu teknolojiyi benimsemezse borç yükü bir balon gibi patlayabilir ve sonuçları dot-com krizine benzer şekilde piyasaları sarsabilir. Kısacası, yapay zekâ devrimi hızla büyürken, bu büyümeyi ayakta tutacak ekonomik temel aynı hızda güçlenmiyor.