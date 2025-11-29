Korkulan Oluyor! ChatGPT'yi Ücretsiz Kullananlar Çileden Çıkacak

OpenAI, ücretsiz hesap kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım attı. Teknoloji devi, dünyanın en çok kullanılan yapay zeka destekli sohbet botlarından biri olan ChatGPT için reklamları test etmeye başlıyor. Bu reklamların tam olarak hangi durumlarda kullanıcıların karşısına çıkacağı gibi önemli detaylar da açıklığa kavuştu.

ChatGPT'nin Ücretsiz Sürümüne Reklamlar Geliyor

Btibor91 isimli kullanıcı, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı yeni bir gönderide yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'ye reklamların geleceğini gösteren önemli bir ipucuna yer verdi. ChatGPT'nin Android uygulamasının 1.2025.329 beta sürümünün incelenen kodlarında reklam ile ilişkili ifadelere rastlandı.

Bunların arasında "feature.ads" ve "SearchAd" gibi ifadeler yer aldı. Search (Arama) sözcüğü üzerinden hareket ederek reklamların başlangıçta sadece arama özelliğini kullananlara gösterileceği söylenebilir. ancak reklamlar ChatGPT'ye eklenip diğer kullanıcılar tarafından kabullenildikten sonra daha da yaygınlaşması muhtemel.

OpenAI'ın sohbet botuna eklediği reklamlarla ilgili en can sıkıcı noktalardan biri, söz konusu reklamların Meta'nın Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında ya da Google'ın arama motorunda gördüğünüz reklamlardan çok daha kişiselleştirilmiş bir şekilde sunulacak olması. Bilindiği üzere ChatGPT, özelliği devre dışı bırakmadığınız sürece sizin hakkınızda her şeyi biliyor.

Sizi sizden bile iyi tanıyan bir yapay zeka modelinin göstereceği reklamlara olan ilgi düzeyinizin bir hayli yüksek olması kaçınılmaz görünüyor. Yapay zeka tam olarak nelerden hoşlandığınız, neleri yapmaktan kesinlikle uzak durduğunuz gibi birçok önemli detayı göz önünde bulundurarak gerçekten etkili bir hedefli reklamcılığın yolunu açabilir.

Bu reklamların kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği hakkında reklamlar ortaya çıktıktan sonra daha çok fikir sahibi olmaya başlayacağız. Peki, sizin bu konu ile ilgili düşünceleriniz neler? ChatGPT'ye yakında eklenmesi beklenen reklamlara ilişkin tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.